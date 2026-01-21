Đình Bắc xin lỗi, thủ môn Trung Kiên mắt đỏ hoe sau trận thua U23 Trung Quốc

HHTO - Sau trận thua đầy cay đắng trước U23 Trung Quốc tại bán kết U23 châu Á 2026, thủ môn Trung Kiên mắt đỏ hoe trả lời phỏng vấn báo chí, trong khi đó tiền đạo Đình Bắc đã có những chia sẻ trên trang cá nhân.

U23 Việt Nam đã phải dừng bước ở bán kết sau thất bại trước U23 Trung Quốc. Phải thừa nhận, đây là chiến thắng xứng đáng của đối thủ khi U23 Trung Quốc chơi hay hơn cả trong phòng ngự lẫn tấn công trên nền tảng của một chiến thuật sắc sảo.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, thủ môn Trung Kiên của U23 Việt Nam mắt đỏ hoe, không giấu được cảm xúc thất vọng sau trận thua đậm. "U23 Trung Quốc hoàn toàn khác với các đối thủ mà U23 Việt Nam đã chạm trán trước đó và khác so với cả chính họ ở các trận trước. Họ đã chơi tốt, chúng tôi bất ngờ khiến các kế hoạch, chiến thuật không đi đúng hướng. Toàn đội sẽ phải xốc lại, tập trung cao để chuẩn bị cho trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc", Trung Kiên chia sẻ.

Theo thủ môn Trung Kiên, sự thay đổi trong cách tiếp cận trận đấu của U23 Trung Quốc khiến U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn, đặc biệt ở khả năng kiểm soát thế trận và tổ chức phòng ngự trong hiệp 2.

Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã đăng tải dòng trạng thái ngắn nhưng đầy cảm xúc trên trang cá nhân, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

“Lời đầu tiên Bắc muốn nói là xin lỗi tất cả mọi người ạ!”, Đình Bắc viết, kèm theo biểu tượng cảm xúc buồn và hình ảnh anh cúi gập người, áp trán xuống mặt sân sau khi trận đấu khép lại. Khoảnh khắc này được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, trở thành hình ảnh tiêu biểu cho nỗi thất vọng và sự day dứt của các cầu thủ U23 Việt Nam sau khi dừng bước trước ngưỡng cửa Chung kết.

Bài đăng của Đình Bắc nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác và bình luận, phần lớn là những lời động viên, chia sẻ từ người hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng thất bại là điều khó tránh khỏi trong bóng đá, đồng thời ghi nhận tinh thần thi đấu và hành trình vào tới bán kết U23 châu Á của toàn đội.