Thuê bao di động dự kiến sẽ phải xác thực sinh trắc học để hạn chế SIM rác

Sơn Trần

HHTO - Việc quản lý thuê bao di động tại Việt Nam sắp bước sang giai đoạn mới khi cơ quan quản lý dự kiến yêu cầu người dùng xác thực sinh trắc học nhằm làm sạch dữ liệu thuê bao, chấm dứt tình trạng SIM rác, SIM không chính chủ tồn tại dai dẳng trong nhiều năm qua.

Theo dự thảo Thông tư hướng dẫn xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất đang được lấy ý kiến, từ ngày 1/3/2026, người sử dụng thuê bao di động sẽ phải thực hiện xác thực sinh trắc học để tiếp tục duy trì dịch vụ. Quy định này được đánh giá là bước đi quyết liệt trong công tác quản lý thông tin thuê bao, nhất là trong bối cảnh các hành vi lừa đảo, tin nhắn rác, cuộc gọi quảng cáo trái phép vẫn diễn biến phức tạp.

Cụ thể, việc xác thực thuê bao di động sẽ được thực hiện thông qua việc đối chiếu dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt của người sử dụng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Các thông tin cơ bản được kiểm tra gồm số định danh cá nhân, họ tên, ngày sinh và dữ liệu sinh trắc học.

de-xuat-thue-bao-di-dong-phai-thuc-hien-xac-thuc-sinh-trac-hoc-cropped-1768882670997jpg.jpg
(Ảnh minh họa từ Internet)

Người dân có thể lựa chọn nhiều hình thức xác thực khác nhau như thông qua ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID, ứng dụng hoặc website của nhà mạng, hoặc trực tiếp tại các điểm giao dịch của doanh nghiệp viễn thông. Việc đa dạng hóa phương thức được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi tối đa cho người dùng trong quá trình thực hiện.

Quy định xác thực sinh trắc học áp dụng đối với thuê bao di động cá nhân mang quốc tịch Việt Nam, cũng như các thuê bao đứng tên tổ chức. Với những trường hợp đăng ký nhiều SIM, hoặc phát sinh thay đổi thông tin thuê bao, nhà mạng có thể yêu cầu xác thực lại để đảm bảo dữ liệu chính xác, thống nhất.

Đối với người nước ngoài, thuê bao di động có thể được sử dụng tạm thời trong thời gian nhất định và phải hoàn tất xác thực trực tiếp nếu muốn tiếp tục sử dụng lâu dài tại Việt Nam.

xac-thuc-sinh-trac-hoc-1720724587275png.jpg

Cơ quan quản lý cho biết, các thuê bao không thực hiện hoặc không hoàn tất xác thực sinh trắc học theo quy định sẽ bị tạm dừng cung cấp dịch vụ một chiều. Nếu tiếp tục không khắc phục, nhà mạng có thể tạm dừng hai chiều, tiến tới thu hồi SIM và chấm dứt dịch vụ theo quy định pháp luật hiện hành.

Biện pháp này được đánh giá là đủ mạnh để buộc người sử dụng tuân thủ việc cập nhật, chuẩn hóa thông tin thuê bao, qua đó ngăn chặn tình trạng mua bán SIM tràn lan, đăng ký sẵn thông tin ảo như trước đây.

Việc áp dụng xác thực sinh trắc học được kỳ vọng sẽ giúp làm sạch dữ liệu hơn 100 triệu thuê bao di động đang hoạt động, góp phần giảm mạnh tin nhắn rác, cuộc gọi lừa đảo và các hành vi vi phạm pháp luật sử dụng SIM không chính chủ.

Đồng thời, đây cũng là bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng hệ sinh thái định danh điện tử, liên thông giữa dữ liệu dân cư và các dịch vụ số, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân cũng như an ninh, an toàn thông tin trong kỷ nguyên số.

coverfb-9866.jpg
Sơn Trần
