Tăng lương chỉ 75 ngàn đồng, một công ty ở Trung Quốc viết tâm thư xin lỗi

Tôn Huy - Ảnh: Tổng hợp

HHTO - Gửi tâm thư xin lỗi vì chỉ tăng lương 20 tệ (khoảng 75.000 đồng), một công ty ở Trung Quốc tưởng sẽ nhận "gạch đá" nhưng lại bất ngờ được cộng đồng mạng cảm thông. Hóa ra, đằng sau con số khiêm tốn này là một sự thật về văn hóa doanh nghiệp mà không phải nơi nào cũng duy trì được.

Chuyện tăng lương, thưởng Tết vốn là đề tài "nóng hổi" mỗi dịp cuối năm. Mới đây, một câu chuyện lạ đời tại Trung Quốc đang được chia sẻ: Một công ty viết tâm thư xin lỗi toàn thể nhân viên vì năm nay chỉ có thể tăng lương... 20 tệ (khoảng 75.000 đồng).

Cụ thể, Tập đoàn Meixin (Trùng Khánh) đã gửi thông báo đến nhân viên, giải thích rằng do các khoản phải thu trong sản xuất còn tồn đọng và kinh doanh chưa đạt kỳ vọng, nên năm 2026 mỗi người chỉ được tăng lương 75.000 đồng/tháng. Trong thư, công ty bày tỏ sự áy náy: "Chúng tôi cảm thấy vô cùng có lỗi, xin lỗi mọi người".

tang-luong-it.jpg
Tâm thư xin lỗi tập thể nhân viên của Tập đoàn Meixin.

Đại diện công ty cho biết, dù con số 75.000 đồng là rất nhỏ bé, thậm chí "không đáng nhắc tới" trong thời bão giá, nhưng đây là nỗ lực để giữ gìn truyền thống 37 năm tăng lương liên tục không gián đoạn (từ năm 1989).

Dù những năm trước mức điều chỉnh có phần khả quan hơn, nhưng trước áp lực kinh tế hiện tại, công ty vẫn quyết tâm duy trì thông lệ này. Mục đích là để nhân viên yên tâm rằng chế độ đãi ngộ vẫn đang "đi lên" chứ không bị cắt giảm hay đóng băng. Bức thư xin lỗi chính là cách doanh nghiệp xoa dịu tâm lý nhân viên, thể hiện sự trân trọng với những người đã cùng mình vượt sóng gió.

tang-luong-it-1.jpg
Thông báo của công ty nhận được sự thông cảm từ các nhân viên.

Tưởng chừng mức tăng lương tượng trưng này sẽ khiến mọi người hụt hẫng, nhưng phản ứng của cộng đồng mạng lại là những cái gật gù đồng cảm. Giữa lúc thị trường lao động còn khó khăn, động thái giữ đúng cam kết này được xem là nỗ lực "giữ lửa" thay vì chọn cách im lặng.

Dưới phần bình luận, nhiều netizen Trung Quốc để lại ý kiến vừa thực tế vừa hài hước: "Công ty trụ vững 37 năm chưa 'bay màu' đã là công ty tốt". Một ý kiến khác cũng cho biết: "Tuy tiền không nhiều nhưng mua được sự an tâm, quan trọng là thái độ tôn trọng nhân viên của sếp".

1473.jpg
Tôn Huy - Ảnh: Tổng hợp
