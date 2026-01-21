Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chấn thương của Hiểu Minh ở trận U23 Việt Nam - U23 Trung Quốc có thể là gì?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Trong trận đấu bán kết giải U23 châu Á 2026, Hiểu Minh của U23 Việt Nam đã phải rời sân bằng cáng sau khi gặp chấn thương, khiến nhiều người hâm mộ lo lắng. Dựa trên video được ghi lại, có thể nhận định ban đầu là Hiểu Minh bị chấn thương gì, có nặng không?

Vào khoảng phút thứ 30 trong trận đấu U23 Việt Nam - U23 Trung Quốc (tỷ số 0-3), trung vệ Hiểu Minh của U23 Việt Nam ngã xuống sân sau khi va chạm với cầu thủ số 7 của U23 Trung Quốc. Sau đó, Hiểu Minh rất đau và đội ngũ y tế phải dùng cáng đưa anh rời sân.

Đây là video:

Nguồn: TV360.

Qua hình ảnh trong video, có thể thấy va chạm của Hiểu Minh không phải mạnh dữ dội như một số tình huống va chạm khác trong bóng đá. Tuy nhiên, dường như chân trụ của anh rơi vào tư thế xoay hoặc tiếp đất không tự nhiên.

Mà ngay sau đó, Hiểu Minh không thể tiếp tục thi đấu, cho thấy chấn thương không đơn thuần là chuột rút hay căng cơ, bởi với các vấn đề cơ bắp nhẹ, cầu thủ thường vẫn có thể tự đi ra ngoài sân với sự hỗ trợ của đồng đội hoặc nhân viên y tế.

Dựa trên tình huống xảy ra chấn thương và phản ứng của Hiểu Minh, có khả năng đây là chấn thương vùng đầu gối, có thể liên quan đến dây chằng. Chấn thương kiểu này có thể xảy ra ngay cả khi không có va chạm mạnh, chỉ cần xoay người, đổi hướng đột ngột hoặc tiếp đất sai tư thế là có thể bị. Đây cũng là dạng chấn thương khá phổ biến trong bóng đá chuyên nghiệp.

hm.jpg
Dường như Hiểu Minh đã bật khóc khi phải rời sân bằng cáng. Ảnh: TV360.

Theo các trang y tế thể thao, chấn thương dây chằng đầu gối thường được coi là chấn thương nặng, nhưng mức độ "nặng" cũng còn tùy vào từng chấn thương và loại dây chằng; thời gian phục hồi có thể từ vài tuần đến nhiều tháng.

Tình huống trên sân cho thấy có khả năng Hiểu Minh đã chịu một chấn thương đáng kể, không hẳn là mức "nhẹ". Nhưng để xác định chính xác thì tất nhiên cần có các hình thức kiểm tra chuyên sâu bởi đội ngũ y tế chuyên nghiệp.

Dù vậy, người hâm mộ vẫn rất mong mức độ chấn thương của Hiểu Minh không nghiêm trọng và anh sẽ mau chóng phục hồi.

ft1473.jpg
Thục Hân
#u23 Việt Nam #u23 Việt Nam vs u23 Trung Quốc #bán kết u23 châu á #u23 trung quốc #hiểu minh bị chấn thương gì

