Bồi dưỡng thanh niên trở thành lực lượng kế cận xuất sắc của Đảng

Xin giới thiệu bài tham luận của đồng chí Bùi Quang Huy:

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam vinh dự và tự hào luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng. Hướng về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tuổi trẻ Việt Nam ra sức đẩy mạnh các phong trào thi đua với nhiều chương trình hành động cụ thể và việc làm thiết thực. Trong đó, việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của tuổi trẻ Việt Nam góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng được xác định là nhiệm vụ hết sức quan trọng, được triển khai bài bản, khoa học, hiệu quả và kỹ lưỡng, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong và ngoài nước, thể hiện tâm huyết, tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ với Đảng, với đất nước. Đã có hơn 300.000 lượt ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện được tổng hợp đầy đủ, gửi tới Tiểu ban Văn kiện.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với thế hệ trẻ, thống nhất rất cao và phấn khởi khi dự thảo Văn kiện tiếp tục khẳng định rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ, nhấn mạnh nhiệm vụ bồi dưỡng, phát huy thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng, có đạo đức, tri thức, năng lực sáng tạo, bản lĩnh và khát vọng cống hiến. Dự thảo viết ngắn gọn hơn, rõ hơn, thể hiện được những quan điểm cốt lõi, quan trọng về công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ, có sự kế thừa và phát triển so với những quan điểm, tư tưởng của Đảng những nhiệm kỳ trước. Đặc biệt, trong nhiều lĩnh vực, Văn kiện Đại hội nhấn mạnh vai trò quan trọng của thế hệ trẻ trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chiến lược của quốc gia thời gian tới. Đây là sự ghi nhận của Đảng với thế hệ trẻ, đồng thời cũng đặt lên vai tuổi trẻ sứ mệnh to lớn phải tiếp tục phát huy rõ nét vai trò của mình trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ cách mạng trong kỷ nguyên mới.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

Trước những vận hội và thách thức chưa từng có, vai trò của công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đây không chỉ là nhiệm vụ xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, mà còn là yếu tố quyết định sự thành bại của công cuộc thực hiện các mục tiêu chiến lược mà Đại hội XIV đề ra, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc vào năm 2045. Như đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định trong bài viết “Tương lai cho thế hệ vươn mình”: “Xây dựng và nuôi dưỡng một thế hệ thanh niên mạnh mẽ, trí tuệ và văn minh chính là nền tảng vững chắc để Việt Nam không ngừng vươn lên, trở thành quốc gia phát triển, biểu tượng của khát vọng, sức mạnh và ý chí dân tộc”.

Hiện nay, nước ta có khoảng 20 triệu thanh niên, chiếm 20,3% dân số. Thế hệ trẻ ngày nay đang kế thừa, thể hiện rõ những phẩm chất yêu nước, cần mẫn, thông minh, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Đây cũng là thế hệ “công dân số” được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, được tiếp cận với những thành tựu vượt bậc của khoa học và công nghệ. Họ thông minh, năng động, sáng tạo, mang trong mình hoài bão lớn lao và khát vọng hội nhập mạnh mẽ, và hơn hết, luôn thể hiện một niềm tin sắt son với Đảng; luôn xung kích trên những tuyến đầu thực hiện các nhiệm vụ mà đất nước cần. Hình ảnh hàng triệu thanh niên tình nguyện khoác lên mình màu áo xanh trên mọi mặt trận phòng, chống đại dịch Covid-19, dầm mình trong bão lũ miền Trung, miền núi phía Bắc để cứu trợ đồng bào, hay miệt mài ngày đêm trên các công trình trọng điểm quốc gia... chính là minh chứng sống động nhất cho lòng yêu nước, tinh thần dấn thân và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ, thế hệ trẻ Việt Nam cũng đang phải đối mặt với những thách thức, nhất là việc một bộ phận giới trẻ dễ dàng tiếp nhận những giá trị mới, hiện đại từ bên ngoài mà ít quan tâm đến các giá trị truyền thống của dân tộc; tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật trong giới trẻ ngày càng diễn biến phức tạp và đang len lỏi vào đời sống của một bộ phận không nhỏ thanh, thiếu niên. Thực tiễn đó đòi hỏi cần có những giải pháp quyết liệt, hiệu quả để thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đại hội về công tác giáo dục thế hệ trẻ trong tình hình mới.

Từ thực tiễn công tác trong 40 năm đổi mới, nhất là những năm gần đây, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh rút ra một số bài học kinh nghiệm trong tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, bồi dưỡng thanh niên trở thành lực lượng kế cận xuất sắc của Đảng, xin được báo cáo với Đại hội.

Một là, phải tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện nội dung, phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Công tác giáo dục của Đoàn cần tập trung định hướng, thực hiện “3 thống nhất” trong nhận thức và hành động của thanh niên: Lý tưởng của thanh niên là kiên định với lý tưởng của Đảng; mục tiêu phấn đấu của thanh niên là góp sức vì mục tiêu của Đảng và toàn dân tộc; hành động của thanh niên là góp sức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Muốn vậy, phải kiên định những nội dung mang tính nguyên tắc, đó là chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới; đồng thời luôn điều chỉnh phương thức phù hợp với yêu cầu tình hình mới, trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi số; chuyển hướng công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn từ một chiều thành đa chiều, có sự tương tác thường xuyên với đoàn viên, thanh niên, đưa đoàn viên trở thành “chủ thể” của công tác giáo dục. Tập trung xây dựng và phát triển các trang, kênh thông tin tích cực, định hướng, giáo dục thanh niên trên nền tảng mạng xã hội, tăng tiếp cận, tương tác để truyền tải thông điệp tới đoàn viên, thanh niên. Tạo dựng các trào lưu tích cực trong thanh niên trên các nền tảng số. Kiên trì thực hiện chủ trương đánh giá kết quả học tập nghị quyết thông qua việc kiểm tra và cấp chứng chỉ trực tuyến . Đầu tư và phát triển ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam” và công cụ “AI của Đoàn”, coi đây là công cụ chính để cung cấp thông tin định hướng và tương tác, lắng nghe ý kiến của thanh niên. Kết hợp hài hoà giữa các hoạt động trực tiếp, trực quan với các hoạt động trực tuyến. Thanh niên càng dành nhiều thời gian trên mạng thì càng cần phải tổ chức, kéo thanh niên vào các hoạt động thực tiễn. Tương tác với thanh niên trực tuyến, tập hợp thanh niên trực tuyến để thanh niên tham gia các hoạt động trực tiếp.

Hai là, cần đặc biệt chú trọng công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội thông qua việc kết hợp chặt chẽ nhiều phương thức: qua các cơ quan báo chí; qua thông tin, báo cáo của cơ sở; qua lực lượng cộng tác viên dư luận xã hội và cán bộ cốt cán trong các lực lượng thanh niên; qua các hoạt động điều tra, khảo sát; qua thâm nhập vào các diễn đàn, nhóm trên mạng xã hội có đông thanh niên tham gia và ứng dụng công cụ số, trí tuệ nhân tạo. Áp dụng dữ liệu lớn để nắm bắt, tổng hợp, xử lý và định hướng dư luận xã hội . Từ việc hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng, cần chủ động và kịp thời hơn trong cung cấp thông tin, đưa thông tin nhanh, ngắn gọn, chính xác, giúp thanh niên tiếp cận sớm, đủ với những thông tin chính thống, không bị tác động bởi tin xấu, tin giả, tin độc hại.

Ba là, phải luôn coi các phong trào hành động cách mạng là môi trường thực tiễn sinh động nhất để giáo dục, rèn luyện và tập hợp thanh niên. Phong trào là “ngôi trường vĩ đại” - phương thức giáo dục hiệu quả nhất để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Thực tiễn cho thấy, các phong trào hành động cách mạng của Đoàn đã thực sự trở thành những “lò tôi luyện” để thanh niên tự giáo dục, tự rèn luyện để phát triển toàn diện.

Qua tham gia các phong trào hành động cách mạng đó, lý tưởng của thanh niên được bồi đắp, tình yêu quê hương đất nước trở nên sâu sắc, và lớp trẻ trưởng thành hơn về mọi mặt. Gần đây, Đảng ta đã ban hành nhiều chủ trương quan trọng, có ý nghĩa cách mạng, chiến lược để đưa đất nước bước vào “kỷ nguyên vươn mình”, đặc biệt là chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các nghị quyết chiến lược để phát triển đất nước. Đó cũng chính là những yêu cầu mới của thực tiễn cách mạng đặt ra và đòi hỏi tổ chức Đoàn phải nghiên cứu, tổ chức các phong trào hành động cách mạng trong thời gian tới với kết quả thực chất, dựa trên dữ liệu, số liệu; ưu tiên các mô hình có khả năng nhân rộng nhanh, chi phí hợp lý, tác động lớn đến đời sống, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Bốn là, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính chủ động trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo phương châm “Nhận thức đúng, thông tin đủ, hành động nhanh, kết nối mạnh, lan tỏa rộng”. Củng cố lực lượng nòng cốt. Tăng cường sản xuất các sản phẩm truyền thông lan tỏa thông tin tích cực và đấu tranh trực diện, có tính thuyết phục cao. Nâng cao kỹ năng, phương pháp đấu tranh trên không gian mạng cho cán bộ, đoàn viên. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, thử thách đoàn viên ưu tú thông qua các phong trào hành động cách mạng và hoạt động thực tiễn, chú trọng chất lượng. Quan tâm công tác phát triển Đảng trong các đối tượng đặc thù như thanh niên công nhân, nông dân, trí thức trẻ, sinh viên, lực lượng vũ trang, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên trong khu vực kinh tế tư nhân.

Năm là, không ngừng xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong sạch, vững mạnh toàn diện, thực sự là hạt nhân chính trị của phong trào thanh niên, là người bạn đồng hành tin cậy của thanh niên. Xây dựng tổ chức Đoàn, Hội mạnh, nhất là trên địa bàn dân cư, trong trường học, khu công nghiệp; tăng cường tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên. Thực hiện tốt chủ trương “3 Dễ - 3 Rõ - 3 Đo” (Dễ hiểu - Dễ nhớ - Dễ làm; Rõ mục tiêu - Rõ trách nhiệm - Rõ thời hạn; Đo đầu vào - Đo đầu ra - Đo tác động).

Mỗi tổ chức Đoàn đăng ký "mỗi quý một kết quả lớn", "mỗi năm hai đột phá". Xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn các cấp vững mạnh, tiên phong, luôn chí công vô tư, lo trước thanh niên, vui sau thanh niên, gian khổ thì đi trước, hưởng thụ thì đi sau, có khả năng hoạch định, tổ chức các phong trào cách mạng thiết thực, hiệu quả, là tấm gương sáng truyền cảm hứng, quy tụ thanh niên, đủ năng lực thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ công tác thanh niên trong giai đoạn cách mạng mới… Tích cực tham gia đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho Đảng và hệ thống chính trị. Tham mưu cơ chế, chính sách để thu hút, phát huy tài năng trẻ trong hệ thống chính trị.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước bày tỏ niềm tin tuyệt đối, sắt son và nguyện tiếp bước theo con đường vẻ vang mà Đảng, Bác Hồ, các bậc tiền bối cách mạng, các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân ta đã lựa chọn. Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, với trách nhiệm của thế hệ mình trước vận hội lớn lao của đất nước, tuổi trẻ Việt Nam sẽ luôn kiên định lý tưởng cách mạng, nuôi dưỡng hoài bão lớn, tiên phong trong học tập, lao động, làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, lập thân, kiến quốc, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần theo đúng lời dạy của Bác “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”; chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.