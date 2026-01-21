Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Ngày mai Hà Nội có thể rét hại, nhiệt độ giảm đến mức nào và có mưa không?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Không khí lạnh đã về và nhiều nơi ở miền Bắc chuyển rét, trong ngày hôm nay nhiệt độ giảm nhanh. Ngày mai nhiệt độ còn giảm nữa, có thể khiến Hà Nội rét hại, đồng thời có khả năng mưa. Vậy dự báo ngày mai Hà Nội bao nhiêu độ và có thể mưa vào thời điểm nào?

Thời tiết ở Hà Nội đã thay đổi đáng kể do gió mùa Đông Bắc về. Trong ngày hôm nay, 21/1, không khí lạnh vẫn dồn về nên buổi chiều còn rét hơn buổi sáng, nhiệt độ cảm nhận vào buổi chiều là khoảng 16oC, rồi tiếp tục giảm vào buổi tối và đêm.

Đến sáng mai, dự báo nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội sẽ chỉ ở mức 12 - 13oC. Đây không phải là mức nhiệt độ thấp nhất từ đầu mùa Đông vì trong đợt rét trước ngày 10/1 thì ở Hà Nội đã ghi nhận mức nhiệt độ dưới 10oC rồi.

Tuy nhiên, có một điểm khác biệt so với đợt rét trước: Đó là theo phần lớn các mô hình dự báo hiện tại thì cả ngày mai nhiệt độ Hà Nội chỉ xấp xỉ 13oC, nhiều thời điểm xuống 12oC. Nếu thực tế đúng như dự báo này thì ngày mai Hà Nội có rét hại.

temp-jan22-1400.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 22/1. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Đáng chú ý nữa là khả năng mưa. Đây không phải là đợt rét hanh khô và ngày mai dự báo miền Bắc có mưa rải rác. Ở Hà Nội cũng có thể mưa (phần lớn các mô hình dự báo là có mưa), nếu có thì tập trung vào buổi sáng, mưa nhỏ, chủ yếu mưa lất phất, trên phạm vi hẹp. Nhưng trời rét đậm, có thể rét hại, cộng với mưa lại càng gây cảm giác rét sâu, buốt giá.

rain-jan22-am.jpg
Mô hình GFS (Hệ thống Dự báo Toàn cầu của Mỹ) dự báo sáng mai mưa ở nhiều nơi tại miền Bắc, bao gồm Hà Nội. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, GFS.

Với mức nhiệt độ như trên, ngày 22/1 được dự báo là ngày rét nhất trong đợt không khí lạnh lần này.

Vì vậy, ngày mai người dân ra ngoài nên mặc thật ấm, tốt nhất là có áo khoác dày chống thấm nước, nên có mũ và nên giữ ấm đường hô hấp.

ft1473.jpg
Thục Hân
#thời tiết Hà Nội #nhiệt độ Hà Nội #thời tiết miền bắc #không khí lạnh Hà Nội #không khí lạnh miền Bắc #gió mùa Đông Bắc #Hà Nội có mưa không #Hà Nội rét đậm #Hà Nội rét bao nhiêu độ #miền Bắc rét đậm rét hại

Xem thêm

Cùng chuyên mục