Đối với U23 Việt Nam, U23 Hàn Quốc “đáng gờm” hay “dễ thở” hơn U23 Trung Quốc?

HHTO - Nhìn vào phong độ tại giải U23 châu Á 2026 thì U23 Hàn Quốc là đội thế nào, có phải là đối thủ “dễ” hơn so với U23 Trung Quốc? Và điều này có ý nghĩa gì với đội tuyển U23 Việt Nam trước trận tranh hạng Ba?

Nếu nói về truyền thống bóng đá và thành tích ở nhiều giải khác nhau thì hầu như ai cũng đánh giá U23 Hàn Quốc cao hơn U23 Trung Quốc.

Và trong bóng đá cũng không thể nhận định theo logic kiểu U23 Trung Quốc vào Chung kết thì tất nhiên mạnh hơn U23 Hàn Quốc tranh hạng Ba.

Vậy một cách khách quan thì đối với U23 Việt Nam, liệu U23 Hàn Quốc có là đối thủ “dễ” hơn U23 Trung Quốc không?

Nếu nhìn vào diễn biến các trận đấu và phong độ của các đội tại riêng giải U23 châu Á 2026 thì có nhiều điều đáng chú ý.

U23 Trung Quốc ghi được đúng một bàn trước khi bước vào trận bán kết với U23 Việt Nam. Ảnh: Tedtran TV.

Trước trận với U23 Việt Nam, U23 Trung Quốc chỉ ghi được đúng 1 bàn sau 4 trận. Tức là dường như hàng công của họ chơi không hiệu quả. Tuy nhiên, trong trận bán kết với U23 Việt Nam, hoặc chỉ nhìn riêng hiệp 2, có thể thấy U23 Trung Quốc có thể lực rất tốt, chơi rất kỷ luật. Ngoài ra, họ lại có thành tích phòng ngự phải nói là hoàn hảo tính đến thời điểm này của giải đấu, chưa để lọt lưới bàn nào, và thủ môn Li Hao đang chơi rất ổn định.

Còn U23 Hàn Quốc thì cầm bóng tốt và ở giải này đã ghi được số bàn thắng (6) nhiều gấp rưỡi U23 Trung Quốc, nhưng trong 5 trận ở giải thì có đến 3 trận U23 Hàn Quốc không ghi được bàn, cho thấy khả năng ghi bàn của họ cũng không đều. Mà cũng sau 5 trận đó thì họ đã để thủng lưới tới 6 bàn, tức là khâu phòng ngự cũng không vững.

U23 Hàn Quốc có 3 trận không ghi bàn nào trong 5 trận đã đá ở giải này. Ảnh: AFC.

Như vậy, so với một U23 Trung Quốc kỷ luật, thể lực tốt, thì U23 Hàn Quốc ở giải đấu này có nhiều “điểm yếu” hơn. Với lối chơi phản công nhanh và áp lực đã giảm, nếu cũng tập trung và giữ tinh thần kỷ luật thì U23 Việt Nam hoàn toàn có thể có một trận đấu tranh hạng Ba “dễ thở” hơn trận bán kết, dù đội đối phương vẫn là một cái tên rất “đáng gờm”.

Trận U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc sẽ diễn ra lúc 22h hôm nay, 23/1.