Khánh Huyền 2K4 xác nhận ly hôn Duy Nhỏ, clip bé Sam dỗ mẹ khóc gây sốt trở lại

HHTO - Mạng xã hội xôn xao trước thông tin Huyền 2K4 chính thức lên tiếng xác nhận “đường ai nấy đi” với Duy Nhỏ, khép lại mối quan hệ từng nhận được nhiều sự chú ý. Ngay sau tuyên bố này, một đoạn clip cũ ghi lại khoảnh khắc Huyền 2K4 bật khóc trong vòng tay con gái - bé Sam bất ngờ được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ trở lại, kéo theo nhiều cảm xúc trái chiều.

Mới đây, Khánh Huyền (sinh năm 2004) đã chính thức lên tiếng về mối quan hệ với Duy Nhỏ (Bụt) thông qua một bài đăng dài trên trang cá nhân. Trong đó, cô xác nhận cả hai đã ly thân từ trước và hiện đang trong quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn, khép lại hành trình hôn nhân từng nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Theo chia sẻ của Khánh Huyền, quyết định “không còn đồng hành cùng nhau trong hành trình vợ chồng” đến từ cả hai phía, sau nhiều trao đổi, suy nghĩ và sự tôn trọng dành cho nhau. Cô cho biết lý do chia tay xuất phát từ việc hai người không còn cùng quan điểm sống, không còn phù hợp để tiếp tục cuộc hôn nhân, đồng thời khẳng định trong câu chuyện này “hoàn toàn không có người thứ ba”.

Khánh Huyền cũng thẳng thắn đề cập tới những thông tin xoay quanh Duy Nhỏ sau khi hai người ly thân. Cô cho biết, ở thời điểm không còn ràng buộc quan hệ vợ chồng, việc Duy Nhỏ nhắn tin và nói chuyện với một người con gái khác là điều “hoàn toàn không có gì sai”. Từ đó, Khánh Huyền mong muốn dư luận nhìn nhận sự việc một cách văn minh, nhẹ nhàng, đồng thời khẳng định không ai là người sai trong câu chuyện này.

Nữ TikToker nhấn mạnh, sau tất cả, cô vẫn trân trọng quãng thời gian đã qua và trân trọng người từng đồng hành cùng mình. Khánh Huyền bày tỏ mong muốn cả hai sẽ giữ sự tử tế, tập trung vào những điều tốt nhất cho con gái - bé Sam, đồng thời kêu gọi cộng đồng mạng tôn trọng quyết định riêng của gia đình và giữ sự thiện ý khi nhắc tới những người liên quan.

Khánh Huyền và Duy Nhỏ đã có 4 năm đồng hành cùng nhau.

Sau bài đăng này, một đoạn clip cũ ghi lại khoảnh khắc Khánh Huyền bật khóc trước mặt bé Sam được chính chủ đăng tải trước đó bất ngờ được chia sẻ trở lại trên mạng xã hội. Trong clip, Khánh Huyền xuất hiện với gương mặt đẫm nước mắt và nói với con rằng mình khóc vì nhớ bà ngoại. Hình ảnh bé Sam liên tục ôm ấp, vỗ về mẹ khiến nhiều người xem xúc động. Dù còn nhỏ, bé thể hiện sự gắn bó rõ rệt với mẹ, vô tình tạo nên khoảnh khắc “đảo vai cảm xúc”, khi đứa trẻ trở thành điểm tựa tinh thần cho người lớn.

Clip bé Sam dỗ dành mẹ bất ngờ viral trởl ại khiến cộng đồng mạng xúc động.

Sau tuyên bố “đường ai nấy đi”, Huyền 2K4 hiện chưa chia sẻ thêm về mối quan hệ với Duy Nhỏ, trong khi đoạn clip với bé Sam vẫn tiếp tục được lan truyền, như một lát cắt cảm xúc khiến dư luận không khỏi suy ngẫm về những áp lực phía sau cuộc sống của người trong cuộc.