Xem lại loạt sút luân lưu quyết định chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc

HHTO - Bị đánh giá thấp hơn, sứt mẻ lực lượng và gần như cạn kiệt thể lực sau 120 phút thi đấu chính thức, U23 Việt Nam vẫn đứng vững trước sức ép khủng khiếp từ U23 Hàn Quốc. Trận tranh hạng Ba U23 châu Á 2026 khép lại bằng chiến thắng nghẹt thở trên chấm penalty, nơi bản lĩnh và tinh thần thép của các cầu thủ trẻ Việt Nam được thể hiện trọn vẹn.

Bước vào trận tranh hạng Ba, U23 Việt Nam đối diện hàng loạt bất lợi. Những ca chấn thương khiến lực lượng không còn đầy đủ, tinh thần chịu ảnh hưởng sau thất bại ở bán kết, trong khi đối thủ là U23 Hàn Quốc - đội bóng sở hữu nền tảng thể lực, tốc độ và kinh nghiệm hàng đầu châu lục. Tuy vậy, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn nhập cuộc với tinh thần không buông xuôi, lựa chọn lối chơi chặt chẽ, kỷ luật và đề cao sự an toàn.

U23 Hàn Quốc là đội kiểm soát bóng nhiều hơn và liên tục gây sức ép. Trước thế trận ấy, U23 Việt Nam kiên trì phòng ngự, giữ cự ly đội hình hợp lý và chờ đợi thời cơ từ những tình huống phản công nhanh. Chính sự kiên nhẫn đó đã mang lại “trái ngọt” khi các cầu thủ áo đỏ tận dụng tốt một khoảnh khắc sơ hở hiếm hoi của đối phương để ghi bàn mở tỷ số nhờ pha lập công của Quốc Việt, khiến thế trận trở nên kịch tính hơn bao giờ hết.

U23 Việt Nam ghi bàn mở tỷ số dẫn trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: Ted Trần)

Sang hiệp 2, U23 Hàn Quốc tìm được bàn thắng gỡ hòa. Nhưng ngay sau đó, từ một pha sút phạt, Đình Bằng tiếp tục giúp U23 Việt Nam vươn lên dẫn trước 2-1. Bàn thắng giúp U23 Việt Nam chơi tự tin hơn, song sức ép từ U23 Hàn Quốc là điều không thể tránh khỏi.

Đội bóng xứ kim chi dồn toàn lực tấn công trong những phút còn lại và cũng tìm được bàn gỡ ở phút bù giờ cuối cùng, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Hai đội không thể phân định thắng thua sau 90 phút thi đấu chính thức, buộc phải bước vào hiệp phụ nhưng không có bàn thắng được ghi, trước khi phân định thắng bại bằng loạt sút luân lưu đầy kịch tính.

Trên chấm 11 m, bản lĩnh của U23 Việt Nam được thể hiện rõ nét. Các cầu thủ thực hiện loạt sút với sự bình tĩnh đáng khen ngợi, trong khi thủ môn trở thành điểm tựa vững chắc với pha cản phá mang tính quyết định. Khi cú sút cuối cùng được thực hiện thành công, toàn đội U23 Việt Nam vỡ òa cảm xúc, chính thức giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc để khép lại giải đấu bằng tấm huy chương đồng danh giá.

Loạt sút penalty cân não của U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc. (Video: TV360)

Chiến thắng trên chấm penalty không chỉ mang ý nghĩa về mặt thành tích. Đó là phần thưởng xứng đáng cho tinh thần chiến đấu kiên cường, cho ý chí vượt khó và cho một tập thể đã không quay lưng với niềm tin, dù ở hoàn cảnh khó khăn nhất.