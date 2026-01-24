Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Một chú lừa được trả cát-xê gần 2 triệu đồng/ngày để đóng phim ngắn Trung Quốc

Thục Hân

HHTO - Ở một ngôi làng cổ tại Trung Quốc, gần như tất cả cư dân và phần lớn thú nuôi đều tham gia đóng các bộ phim truyền hình ngắn. Mà thú nuôi khi làm diễn viên cũng được trả cát-sê đàng hoàng, trong đó nổi bật là một chú lừa được trả tiền công gần 2 triệu đồng/ngày khi đóng phim.

Làng Yuanqiao với lịch sử 600 năm ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã trở nên nổi tiếng sau khi một số phim truyền hình ngắn được quay ở đây, và giờ thì nơi này trở thành “phim trường” quen thuộc cho nhiều bộ phim ngắn, theo trang Dahe News.

Mà các bộ phim truyền hình ngắn (mỗi tập không dài hơn 15 phút) lại đang rất phổ biến trong những năm gần đây. Thế là gần như người dân nào ở làng Yuanqiao cũng thành diễn viên.

Cụ thể, vào năm 2024, một đội ngũ làm phim truyền hình ngắn đã tình cờ thấy ngôi làng này và nhận xét rằng không khí cổ xưa khiến làng đúng là một “phim trường tự nhiên”.

road.jpg
Một góc ở làng. Ảnh: Baidu.

Ban đầu, một số dân làng chỉ đến xem quay phim, nhưng rồi một bà cụ hơn 70 tuổi dẫn theo hơn 10 người nông dân đến gặp đạo diễn để đề nghị được đóng phim. Tưởng chuyện đùa, ai dè họ đóng rất tốt, mở đầu cho việc các đoàn phim mời luôn dân làng làm diễn viên.

Tính đến giờ, đã hơn 40 phim truyền hình ngắn được quay ở làng Yuanqiao. Một phim ra mắt vào năm ngoái đã được xem hơn 30 triệu lượt trên mạng.

Gần như toàn bộ gần 1.600 dân làng, tuổi từ 5 đến 74, đều từng đóng phim, mỗi người được trả tiền công khoảng 100 tệ/ngày (gần 380.000 đồng).

Thậm chí cả gia súc gia cầm, như ngựa, lừa, gà, vịt, ngỗng… cũng thường xuyên xuất hiện trong phim. Đặc biệt, có một chú lừa đã được trả cát-xê 500 tệ/ngày (hơn 1,8 triệu đồng) để đóng phim, vì có kỹ năng kéo xe rất giỏi.

donkey.jpg
Đây là chú lừa đã nhận cát-xê gần 2 triệu đồng/ngày để đóng phim. Ảnh: Baidu.

Vì có nhiều việc làm như vậy nên thanh niên trong làng trước đây vẫn lên thành phố làm việc thì giờ ở lại hoặc quay về làng, vì tiền thì vẫn kiếm ra mà lại được ở gần gia đình.

Những người dân trong làng thật thà kể: “Tôi thấy đóng phim có khó gì đâu, tôi đóng xong đi khoe với bạn bè suốt”, “Trước đây tay tôi cầm cuốc, giờ thì cầm kịch bản”…

inte.jpg
Một người dân làng vui vẻ kể chuyện đóng phim. Ảnh: Baidu.

Ngoài làng Yuanqiao, ở Trung Quốc cũng có một số thị trấn hoặc làng khác mà các đoàn làm phim truyền hình ngắn thường tới quay. Phim truyền hình ngắn hay được gọi là “mỳ ăn liền điện tử”, hiện tại rất thu hút vì mạch phim nhanh, mỗi tập cũng gọn gàng, khiến khán giả cảm thấy xem không tốn nhiều thời gian.

Thục Hân
#phim truyền hình ngắn trung quốc #phim trường trung quốc #chuyện lạ #khó tin nhưng có thật #động vật đóng phim #lừa được trả cát xê

