Chiến thuật bất ngờ nào ở loạt luân lưu giúp U23 Việt Nam thắng U23 Hàn Quốc?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Với tỷ số hòa 2-2 sau cả hai hiệp phụ, trận tranh hạng Ba giải U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc đã phải đi đến loạt sút penalty. Để rồi ở thời khắc quyết định này, U23 Việt Nam đã có một chiến thuật rất thú vị, thực sự khiến thủ môn U23 Hàn Quốc "hoang mang".

Sau 120 phút căng thẳng ở trận tranh hạng Ba U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc vẫn bất phân thắng bại, buộc hai đội phải phân định kết quả bằng loạt sút penalty. Thực sự là xem đến đây thì khán giả cũng "thót tim", nhưng U23 Việt Nam đã có một chiến thuật rất bất ngờ để tạo ra sự khác biệt.

Ở loạt luân lưu, mỗi đội đã phải sút đến 7 lượt mới phân thắng bại. Nếu xem kỹ loạt sút này, khán giả có thể thấy trong 6 lượt sút đầu tiên của U23 Việt Nam có một điều lặp lại: Các cầu thủ đều chọn sút về bên phải của chính mình, tức là bên trái theo hướng nhìn của thủ môn U23 Hàn Quốc.

Lạ một cái là thủ môn U23 Hàn Quốc ở cả 6 lần này đều đổ người sang bên phải của anh, tức là ngược phía với bóng!

Đây là video:

Nguồn: TV360.

Đến lượt sút thứ 7, thủ môn Cao Văn Bình của U23 Việt Nam đã xuất sắc cản được cú sút của cầu thủ U23 Hàn Quốc.

Với áp lực nặng nề, lần này thủ môn U23 Hàn Quốc quyết định “bắt bài”: Anh chủ động lao sang bên trái của mình nhằm phá vỡ chuỗi lựa chọn quen thuộc của các cầu thủ U23 Việt Nam. Tuy nhiên, lần này Thanh Nhàn lại sút theo hướng ngược lại: Sang bên phải theo hướng nhìn của thủ môn U23 Hàn Quốc.

Và kết quả thì khán giả đều đã biết: U23 Việt Nam chiến thắng.

goalkeeper.jpg
Cao Văn Bình đã rất xuất sắc trong trận U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc. Ảnh: Tedtran TV.

Có một điều cần khẳng định là những loạt luân lưu thế này không chỉ là cuộc đấu tâm lý cá nhân mà còn thể hiện sự chuẩn bị, phân tích thói quen của đối phương từ trước. Cho nên, rõ ràng U23 Việt Nam không chỉ dựa vào may mắn mà đã có tính toán cẩn thận, cùng với việc thủ môn U23 Hàn Quốc cũng hơi "non" kinh nghiệm, nên U23 Việt Nam đã giành được chiến thắng xứng đáng.

ft1473.jpg
Thục Hân
