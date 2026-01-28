Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Tù nhân ở Romania đột nhập hệ thống máy tính của trại giam, tự sửa án cho mình

Thục Hân

HHTO - Sau khi truy cập được vào hệ thống máy tính của trại giam, một tù nhân ở Romania đã thay đổi thông tin án phạt, làm giảm án của mình và một số tù nhân khác. Không những vậy, anh ta còn cộng tiền vào tài khoản chi tiêu trong tù của mình lẫn người khác. Chuyện tưởng chỉ có trong phim (hài) này hóa ra lại là thật.

Sự việc nghe như đùa, rất khó tin này lại hoàn toàn có thật tại Romania: Một tù nhân không chỉ “đột nhập” được vào hệ thống máy tính của trại giam mà còn “nhân tiện” làm vài việc có lợi cho bản thân và cho cả một số tù nhân khác.

Theo trang Romania InsiderRisky Business, sự việc này xảy ra ở thành phố Dej. Một tù nhân, được ghi tên là Aurel Z., đã hack được hệ thống của nhà giam khi sử dụng các máy tính bảng được lắp đặt tại đó. Đã đến nước này thì không có chuyện “xem cho biết”, mà anh ta bắt đầu chỉnh sửa dữ liệu liên quan đến án phạt để rút ngắn số ngày mà mình và một số tù nhân khác còn phải chấp hành án.

hack.jpg
Có thông tin cho rằng Aurel đã được dạy cách hack hệ thống bởi một tù nhân khác - không được tiết lộ tên. Ảnh minh họa: 123RF/ dolgachov.

Đặc biệt, Aurel còn can thiệp vào các tài khoản tiền chi tiêu của tù nhân: Anh ta không chỉ cộng tiền cho chính mình, mà còn “hào phóng” cộng tiền cho tài khoản của một số phạm nhân khác.

Tài khoản vừa nói đến không phải là tài khoản ngân hàng bình thường, mà là kiểu tài khoản riêng của mỗi phạm nhân để mua đồ dùng thiết yếu trong căng-tin nội bộ.

Theo các báo cáo chính thức, Aurel đã chỉnh sửa tài khoản cho 15 phạm nhân, nhưng lòng tham đã khiến hành động của anh ta bị lộ. Anh ta cộng nhiều tiền bất thường vào một số tài khoản, khiến một tài khoản có đến 5 triệu leu (khoảng 30 tỷ đồng); còn tài khoản của anh ta có đến 10.000 leu (hơn 60 triệu đồng) một tháng - đây là khoản tiền rất lớn đối với một người đang phải ở tù, và khoản tiền này cao gấp gần 3 lần mức lương tối thiểu ở Romania.

money.jpg
Lòng tham đã khiến vụ hack của Aurel bị lộ. Ảnh minh họa: Freepik.

Các nhà chức trách thấy nghi nên đã gỡ các máy tính bảng và bàn phím, và rồi cuối cùng thì hành động của Aurel bị phát hiện. Tổng cộng, anh ta đã xâm nhập hệ thống đến 300 tiếng đồng hồ, trong khoảng từ tháng 8 đến tháng 10/2025.

Còn Aurel, có lẽ giờ đây anh ta đang rất hối hận, vì án phạt của anh ta là 9 năm 10 tháng tù giam vì tội rửa tiền, và lẽ ra anh ta đã hoàn thành để được trả tự do vào tháng 1 này. Tức là, khi đột nhập hệ thống của trại giam để chỉnh sửa, Aurel chỉ còn bị giam giữ vài tháng nữa. Nhưng giờ thì chưa biết anh ta sẽ bị phạt tiếp thế nào vì vụ đột nhập hệ thống nói trên.

coverfb1474.jpg
Thục Hân
#chuyện lạ #khó tin nhưng có thật #xâm nhập hệ thống #truy cập trái phép

Xem thêm

Cùng chuyên mục