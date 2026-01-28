Tù nhân ở Romania đột nhập hệ thống máy tính của trại giam, tự sửa án cho mình

HHTO - Sau khi truy cập được vào hệ thống máy tính của trại giam, một tù nhân ở Romania đã thay đổi thông tin án phạt, làm giảm án của mình và một số tù nhân khác. Không những vậy, anh ta còn cộng tiền vào tài khoản chi tiêu trong tù của mình lẫn người khác. Chuyện tưởng chỉ có trong phim (hài) này hóa ra lại là thật.

Sự việc nghe như đùa, rất khó tin này lại hoàn toàn có thật tại Romania: Một tù nhân không chỉ “đột nhập” được vào hệ thống máy tính của trại giam mà còn “nhân tiện” làm vài việc có lợi cho bản thân và cho cả một số tù nhân khác.

Theo trang Romania Insider và Risky Business, sự việc này xảy ra ở thành phố Dej. Một tù nhân, được ghi tên là Aurel Z., đã hack được hệ thống của nhà giam khi sử dụng các máy tính bảng được lắp đặt tại đó. Đã đến nước này thì không có chuyện “xem cho biết”, mà anh ta bắt đầu chỉnh sửa dữ liệu liên quan đến án phạt để rút ngắn số ngày mà mình và một số tù nhân khác còn phải chấp hành án.

Có thông tin cho rằng Aurel đã được dạy cách hack hệ thống bởi một tù nhân khác - không được tiết lộ tên. Ảnh minh họa: 123RF/ dolgachov.

Đặc biệt, Aurel còn can thiệp vào các tài khoản tiền chi tiêu của tù nhân: Anh ta không chỉ cộng tiền cho chính mình, mà còn “hào phóng” cộng tiền cho tài khoản của một số phạm nhân khác.

Tài khoản vừa nói đến không phải là tài khoản ngân hàng bình thường, mà là kiểu tài khoản riêng của mỗi phạm nhân để mua đồ dùng thiết yếu trong căng-tin nội bộ.

Theo các báo cáo chính thức, Aurel đã chỉnh sửa tài khoản cho 15 phạm nhân, nhưng lòng tham đã khiến hành động của anh ta bị lộ. Anh ta cộng nhiều tiền bất thường vào một số tài khoản, khiến một tài khoản có đến 5 triệu leu (khoảng 30 tỷ đồng); còn tài khoản của anh ta có đến 10.000 leu (hơn 60 triệu đồng) một tháng - đây là khoản tiền rất lớn đối với một người đang phải ở tù, và khoản tiền này cao gấp gần 3 lần mức lương tối thiểu ở Romania.

Lòng tham đã khiến vụ hack của Aurel bị lộ. Ảnh minh họa: Freepik.

Các nhà chức trách thấy nghi nên đã gỡ các máy tính bảng và bàn phím, và rồi cuối cùng thì hành động của Aurel bị phát hiện. Tổng cộng, anh ta đã xâm nhập hệ thống đến 300 tiếng đồng hồ, trong khoảng từ tháng 8 đến tháng 10/2025.

Còn Aurel, có lẽ giờ đây anh ta đang rất hối hận, vì án phạt của anh ta là 9 năm 10 tháng tù giam vì tội rửa tiền, và lẽ ra anh ta đã hoàn thành để được trả tự do vào tháng 1 này. Tức là, khi đột nhập hệ thống của trại giam để chỉnh sửa, Aurel chỉ còn bị giam giữ vài tháng nữa. Nhưng giờ thì chưa biết anh ta sẽ bị phạt tiếp thế nào vì vụ đột nhập hệ thống nói trên.