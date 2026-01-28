Cầu thủ U23 Quốc Việt không do dự khi em út Lê Phát hỏi vay tiền mua xe

HHTO - Đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa cầu thủ Quốc Việt và người em út của U23 Việt Nam - Nguyễn Lê Phát đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng bởi cách ứng xử hào phóng của nam cầu thủ khi đàn em hỏi vay tiền mua xe mới.

Trong đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội, cậu em út của U23 Việt Nam - Nguyễn Lê Phát thực hiện thử thách trong buổi phỏng vấn - đó là gọi điện cho cầu thủ Nguyễn Quốc Việt để chia sẻ về mong muốn mua xe mới, đồng thời thẳng thắn đề cập đến việc bản thân đang cần hỗ trợ tài chính. Cuộc trò chuyện diễn ra trong không khí thoải mái, tự nhiên, cho thấy mối quan hệ khá thân thiết giữa hai cầu thủ vốn đang cùng sinh hoạt và thi đấu trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp.

Điểm khiến nhiều người chú ý là phản ứng của Quốc Việt. Sau khi lắng nghe mong muốn của người em, nam cầu thủ không tỏ ra né tránh hay do dự mà nhanh chóng đồng ý cho Lê Phát vay tiền, Quốc Việt trả lời rất ngắn gọn "nhắn anh số tài khoản" để chuyển khoản ngay. Cách nói chuyện điềm đạm, không phô trương khiến đoạn clip trở nên đời thường nhưng lại tạo được nhiều thiện cảm.

Lê Phát thực hiện thử thách gọi điện cho Quốc Việt vay tiền mua xe. (Video: FPT Play)

Nguyễn Quốc Việt là gương mặt quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, đặc biệt ở các đội tuyển trẻ. Anh được đánh giá cao nhờ tinh thần thi đấu quyết liệt, lối chơi năng nổ và luôn thể hiện vai trò tích cực trong tập thể.

Quốc Việt thể hiện sự hào phóng khi không ngần ngại cho Lê Phát vay tiền. (Ảnh: Ted Trần)

Trong khi đó, Lê Phát là một trong những cầu thủ trẻ đang nỗ lực khẳng định bản thân trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Dù chỉ là thử thách vui với đàn anh nhưng cho thấy sự tin tưởng cũng như mối quan hệ gắn bó giữa các cầu thủ trong đội. Câu chuyện vay tiền mua xe trong clip không đơn thuần là vấn đề tài chính, mà phản ánh phần nào sự tương trợ, sẻ chia thường thấy của các cầu thủ.

Sau khi được lan truyền, đoạn clip nhận về nhiều bình luận tích cực từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng hành động của Quốc Việt thể hiện rõ tinh thần đồng đội, sẵn sàng hỗ trợ nhau không chỉ trong thi đấu mà cả trong đời sống thường ngày.