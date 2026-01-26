Thủ môn Cao Văn Bình được fan chào đón ở quê nhà, sạp hoa quả của mẹ trở nên tấp nập

HHTO - Không chỉ mang về niềm tự hào cho bóng đá Việt Nam, đêm lịch sử tại VCK U23 châu Á còn đem đến niềm vui rất đỗi đời thường cho một sạp trái cây nhỏ ở chợ quê Nghệ An - nơi người mẹ tần tảo của thủ môn Cao Văn Bình vẫn mưu sinh mỗi ngày.

Kể từ sau màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Cao Văn Bình trong màu áo U23 Việt Nam tại trận tranh hạng Ba gặp U23 Hàn Quốc tại VCK U23 châu Á 2026, sạp trái cây của cô Nguyễn Thị Hường - mẹ nam thủ môn Cao Văn Bình tại chợ Phủ Diễn, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An bỗng trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Khách ra vào tấp nập, những câu chuyện rôm rả hơn thường ngày và trên gương mặt người phụ nữ bán hàng quen thuộc ấy là nụ cười không giấu nổi niềm tự hào.

Cô Nguyễn Thị Hường - mẹ nam thủ môn Cao Văn Bình.

Những người hàng xóm lâu năm, các tiểu thương trong chợ hay cả những vị khách lạ ghé qua, không chỉ để mua vài cân hoa quả mà còn để gửi lời chúc mừng đến người mẹ của thủ môn đang được nhắc tên nhiều nhất sau giải đấu.

Ít ai biết rằng, phía sau ánh hào quang sân cỏ của Cao Văn Bình là những tháng ngày tần tảo, lặng lẽ của cô Nguyễn Thị Hường. Suốt nhiều năm, cô Hường gắn bó với sạp trái cây nhỏ, sớm hôm bưng bê từng thúng quả, chắt chiu từng đồng để nuôi con theo đuổi giấc mơ bóng đá. Không điều kiện dư dả, cũng chẳng có sự nâng đỡ đặc biệt, hành trình của Bình bắt đầu từ chính sự hy sinh thầm lặng ấy.

Sạp hoa quả của mẹ thủ môn Cao Văn Bình.

Trong ký ức của những tiểu thương chợ Phủ Diễn, Cao Văn Bình vẫn là cậu bé ngoan hiền, lễ phép. Mỗi lần được nghỉ về nhà, Bình lại ra sạp phụ mẹ sắp xếp hàng hóa, bưng bê trái cây. Dù nay đã trở thành “người hùng khung gỗ” của U23 Việt Nam, hình ảnh cậu con trai nhỏ bên sạp hàng năm nào vẫn vẹn nguyên trong mắt mọi người.

Sáng 26/1, thủ môn Cao Văn Bình chính thức trở về quê nhà sau khi kết thúc hành trình tại VCK U23 châu Á 2026. Trước cửa nhà nam thủ môn ở Diễn Châu, đông đảo người hâm mộ đã có mặt từ sớm để chào đón. Hoa tươi, những cái bắt tay, lời chúc mừng, xin chụp ảnh và xin chữ ký liên tục được gửi tới chàng thủ môn trẻ.