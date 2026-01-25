Báo Hàn Quốc ngợi ca thủ môn U23 Việt Nam, gọi là “Cha Eun Woo phiên bản sân cỏ”

HHTO - Chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng Ba U23 châu Á 2026 không chỉ khiến truyền thông xứ Kim chi “dậy sóng” vì một thất bại khó nuốt trôi, mà còn đưa thủ môn U23 Việt Nam trở thành tâm điểm chú ý đặc biệt. Nhiều tờ báo Hàn Quốc, trong đó có OSEN, đã dành những lời khen đáng chú ý cho người gác đền của đội bóng áo đỏ.

Trong các bài bình luận sau trận đấu, báo chí Hàn Quốc thừa nhận U23 Việt Nam đã chơi kiên cường và bản lĩnh, đặc biệt là ở những thời điểm chịu sức ép lớn. Thủ môn của U23 Việt Nam được nhắc tới như một trong những nhân tố quyết định, với hàng loạt pha cản phá quan trọng trong thời gian thi đấu chính thức, hiệp phụ và cả loạt luân lưu cân não.

Một số bài viết trên truyền thông Hàn Quốc mô tả đây là “người khiến các chân sút U23 Hàn Quốc nản lòng”, khi liên tục từ chối những cơ hội được đánh giá là rất rõ ràng. Việc U23 Việt Nam có thời điểm dài thi đấu thiếu người nhưng vẫn đứng vững trước sức ép được xem là minh chứng cho vai trò nổi bật của thủ môn.

Thủ môn Cao Văn Bình đã có những pha cản phá xuất sắc trong trận đấu cuối cùng của U23 Việt Nam tại Giải U23 châu Á 2026. (Ảnh: Ted Trần)

Đáng chú ý, báo OSEN - tờ thể thao có sức ảnh hưởng lớn tại Hàn Quốc đã có sự ví von gây chú ý khi gọi thủ môn Cao Văn Bình là “Cha Eun Woo phiên bản sân cỏ”. Cách so sánh này không chỉ nói về ngoại hình điển trai, mà còn hàm ý sức hút và tầm ảnh hưởng mà cầu thủ này tạo ra sau trận đấu.

Trong bối cảnh U23 Hàn Quốc chịu nhiều chỉ trích vì thất bại, hình ảnh thủ môn Việt Nam lại nổi lên như một điểm nhấn đối lập: bình tĩnh, chắc chắn và đầy bản lĩnh. Trên các diễn đàn thể thao Hàn Quốc, không ít ý kiến thừa nhận rằng nếu không có màn trình diễn xuất sắc của người gác đền bên phía U23 Việt Nam, cục diện trận đấu có thể đã rất khác.

Có ý kiến cho rằng U23 Việt Nam không còn là đối thủ “dễ chịu” với các ông lớn châu Á, mà đã vươn lên thành tập thể có tổ chức, kỷ luật và bản lĩnh thi đấu rõ rệt.

Thủ môn Cao Văn Bình. (Ảnh: FBNV)

Riêng với thủ môn U23 Việt Nam, sự chú ý từ truyền thông Hàn Quốc được xem là phần thưởng xứng đáng cho màn trình diễn xuất sắc xuyên suốt trận đấu. Từ một gương mặt trẻ, anh đã trở thành nhân vật được nhắc tới rộng rãi trên mặt báo quốc tế sau khi cùng U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng.

Không chỉ giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc và khép lại giải đấu bằng một kết quả ấn tượng, thủ môn của đội bóng áo đỏ còn để lại dấu ấn mạnh mẽ về mặt hình ảnh. Những lời khen từ báo Hàn Quốc, đặc biệt là OSEN, cho thấy U23 Việt Nam đang dần tạo được sự tôn trọng không chỉ bằng kết quả, mà còn bằng những cá nhân đủ sức gây tiếng vang ở tầm châu lục.