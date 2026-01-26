Xuân Thiện - chủ nhân 3 tấm HCV SEA Games là "fan cứng" của Running Man Vietnam

Sự kiện công chiếu tập cuối của Running Man Vietnam mùa 3 tại rạp đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Bằng chứng là với vị trí Top 1 phòng vé hiện tại, cái kết của chương trình đã trở thành cầu nối để dàn cast đến gần hơn với người hâm mộ.

Vừa qua tại một buổi cinetour, Quang Trung đã có những tương tác dễ thương cùng một khán giả đặc biệt, là một vận động viên (VĐV) chuyên nghiệp từng giành nhiều huy chương quốc tế.

Chủ nhân 3 tấm HCV SEA Games có mặt tại buổi chiếu tập cuối Running Man Vietnam mùa 3. Nguồn: Running Man Vietnam mùa 3

Tại sự kiện cinetour của Running Man Vietnam mùa 3, Đặng Ngọc Xuân Thiện đã bày tỏ sự yêu thích của mình dành cho chương trình nói chung, và Quang Trung nói riêng vì sự duyên dáng của anh. Anh chàng VĐV điển trai còn thú nhận rằng rất run khi được gặp Quang Trung ngoài đời, thậm chí còn hồi hộp hơn cả khi thi đấu.

Đáp lại tình cảm của Xuân Thiện, Quang Trung vô cùng bất ngờ và tự hào khi Running Man Vietnam mùa 3 có một người hâm mộ tài năng như vậy, lại còn là VĐV từng giành không chỉ một mà tận 3 tấm HCV tại SEA Games. Nam nghệ sĩ trao cho đối phương cái ôm thân thiện và cùng chụp hình kỷ niệm với nhà vô địch SEA Games.

Xuân Thiện hồi hộp khi gặp Quang Trung ngoài đời.

Bức ảnh chụp cùng Quang Trung do Xuân Thiện đăng tải.

Sinh năm 2002 tại TP. Hồ Chí Minh, Đặng Ngọc Xuân Thiện là một trong những vận động viên nổi bật nhất của thể dục dụng cụ Việt Nam hiện nay. Khi mới 6 tuổi, Xuân Thiện đã được tiếp cận với bộ môn đòi hỏi sức mạnh, sự dẻo dai cùng kỹ thuật cao này. Từ một cậu bé nhỏ tuổi trải qua quá trình rèn luyện khắc nghiệt, anh dần khẳng định tài năng, trở thành chuyên gia hàng đầu ở nội dung ngựa vòng (pommel horse).

Xuân Thiện từng giành HCV nội dung ngựa vòng tại SEA Games 31 (2022), SEA Games 32 (2023) và gần đây nhất ở SEA Games 33 với điểm số 14.367, mang về tấm HCV thứ 3 liên tiếp. Ngoài SEA Games, chàng sinh viên trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM từng giành HCV cùng nội dung tại giải FIG Artistic Gymnastics World Challenge Cup, giúp Việt Nam chấm dứt 7 năm chờ đợi HCV cấp độ thế giới ở môn thể dục dụng cụ.