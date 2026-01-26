Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Trường Đại học Kinh tế Luật lan tỏa sức trẻ, hòa cùng nhịp đập Xuân Bính Ngọ

Ý Lê (Tổng hợp) - Ảnh: Xuân tình nguyện UEL

HHTO - Trong những ngày giáp Tết Bính Ngọ, chiến dịch Xuân tình nguyện của trường Đại học Kinh tế - Luật - ĐHQG TP.HCM đã và đang lan tỏa mạnh mẽ với chuỗi hoạt động đầy ý nghĩa.

Rộn ràng tiếng cười tại Sân chơi thiếu nhi Thới An

Vừa qua, khu thiếu nhi phòng trò phường Thới An đã trở nên rộn ràng và đầy ắp tiếng cười với hoạt động Sân chơi thiếu nhi dành cho các em nhỏ trên địa bàn. Không gian nhỏ xinh nhưng ngập tràn sắc màu, năng lượng và sự háo hức của các bé khi lần lượt ghé qua từng gian hàng trò chơi. Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt lấp lánh đều khiến buổi chiều hôm ấy trở nên thật đặc biệt.

uel2.jpg
uel3.jpg
Những gian hàng trò chơi với nội dung đa dạng, phù hợp lứa tuổi

Chương trình đã tổ chức 3 gian hàng trò chơi với nội dung đa dạng, phù hợp lứa tuổi, vừa mang tính vận động nhẹ nhàng vừa kích thích sự khéo léo, nhanh nhẹn của các bé. Các em được thỏa sức tham gia, trải nghiệm và nhận về những phần quà nhỏ xinh sau mỗi lượt chơi, tạo nên bầu không khí vô cùng sôi nổi và ấm áp.

Ấm áp nghĩa tình "Xuân Chiến sĩ"

Tiếp nối hành trình, Đội hình Xuân Chiến sĩ đã tổ chức thăm hỏi và trao quà Tết cho 5 gia đình chính sách. Không chỉ dừng lại ở những phần quà vật chất, các chiến sĩ còn dành thời gian lắng nghe những câu chuyện "thời hoa lửa" từ các vị cựu chiến binh.

uel5.jpg
uel6.jpg

Mỗi điểm đến là một câu chuyện, một dấu ấn của lịch sử còn nguyên giá trị. Bên cạnh những phần quà xuân ấm áp, các tình nguyện viên có dịp lắng nghe và ghi lại những chia sẻ đầy xúc động từ các bác cựu chiến binh. Qua từng lời kể giản dị mà kiên cường, hình ảnh về lòng yêu nước, tinh thần hy sinh và sự bền bỉ hiện lên thật gần gũi.

Sắc màu tại Trường Tiểu học Quang Trung

Chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội hình Xuân Bản Sắc đã ra quân thực hiện công trình thanh niên đầy sáng tạo. Bằng đôi bàn tay khéo léo, các chiến sĩ đã thay "áo mới" cho những mảng tường tại trường Tiểu học Quang Trung. Những bức họa sinh động về khát vọng tuổi trẻ và an toàn giao thông không chỉ làm đẹp ngôi trường mà còn truyền cảm hứng học tập, rèn luyện cho các em học sinh mỗi ngày đến lớp.

uel7.jpg
uel8.jpg

Khép lại chuỗi hoạt động của những ngày ra quân sôi nổi, chiến dịch "Gieo Sắc Xuân Sang" đã thực sự để lại những dấu ấn đậm nét trong lòng người dân và xã hội. Mỗi công trình, mỗi phần quà hay mỗi nụ cười đều là minh chứng cho tinh thần xung kích của tuổi trẻ.

bia.jpg
Ý Lê (Tổng hợp) - Ảnh: Xuân tình nguyện UEL
#Xuân tình nguyện #XTN2026 #Tết Ất Tỵ #Kinh tế Luật #chiến sĩ

Xem thêm

Cùng chuyên mục