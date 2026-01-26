Trường Đại học Kinh tế Luật lan tỏa sức trẻ, hòa cùng nhịp đập Xuân Bính Ngọ

HHTO - Trong những ngày giáp Tết Bính Ngọ, chiến dịch Xuân tình nguyện của trường Đại học Kinh tế - Luật - ĐHQG TP.HCM đã và đang lan tỏa mạnh mẽ với chuỗi hoạt động đầy ý nghĩa.

Rộn ràng tiếng cười tại Sân chơi thiếu nhi Thới An

Vừa qua, khu thiếu nhi phòng trò phường Thới An đã trở nên rộn ràng và đầy ắp tiếng cười với hoạt động Sân chơi thiếu nhi dành cho các em nhỏ trên địa bàn. Không gian nhỏ xinh nhưng ngập tràn sắc màu, năng lượng và sự háo hức của các bé khi lần lượt ghé qua từng gian hàng trò chơi. Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt lấp lánh đều khiến buổi chiều hôm ấy trở nên thật đặc biệt.

Những gian hàng trò chơi với nội dung đa dạng, phù hợp lứa tuổi

Chương trình đã tổ chức 3 gian hàng trò chơi với nội dung đa dạng, phù hợp lứa tuổi, vừa mang tính vận động nhẹ nhàng vừa kích thích sự khéo léo, nhanh nhẹn của các bé. Các em được thỏa sức tham gia, trải nghiệm và nhận về những phần quà nhỏ xinh sau mỗi lượt chơi, tạo nên bầu không khí vô cùng sôi nổi và ấm áp.

Ấm áp nghĩa tình "Xuân Chiến sĩ"

Tiếp nối hành trình, Đội hình Xuân Chiến sĩ đã tổ chức thăm hỏi và trao quà Tết cho 5 gia đình chính sách. Không chỉ dừng lại ở những phần quà vật chất, các chiến sĩ còn dành thời gian lắng nghe những câu chuyện "thời hoa lửa" từ các vị cựu chiến binh.

Mỗi điểm đến là một câu chuyện, một dấu ấn của lịch sử còn nguyên giá trị. Bên cạnh những phần quà xuân ấm áp, các tình nguyện viên có dịp lắng nghe và ghi lại những chia sẻ đầy xúc động từ các bác cựu chiến binh. Qua từng lời kể giản dị mà kiên cường, hình ảnh về lòng yêu nước, tinh thần hy sinh và sự bền bỉ hiện lên thật gần gũi.

Sắc màu tại Trường Tiểu học Quang Trung

Chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội hình Xuân Bản Sắc đã ra quân thực hiện công trình thanh niên đầy sáng tạo. Bằng đôi bàn tay khéo léo, các chiến sĩ đã thay "áo mới" cho những mảng tường tại trường Tiểu học Quang Trung. Những bức họa sinh động về khát vọng tuổi trẻ và an toàn giao thông không chỉ làm đẹp ngôi trường mà còn truyền cảm hứng học tập, rèn luyện cho các em học sinh mỗi ngày đến lớp.

Khép lại chuỗi hoạt động của những ngày ra quân sôi nổi, chiến dịch "Gieo Sắc Xuân Sang" đã thực sự để lại những dấu ấn đậm nét trong lòng người dân và xã hội. Mỗi công trình, mỗi phần quà hay mỗi nụ cười đều là minh chứng cho tinh thần xung kích của tuổi trẻ.