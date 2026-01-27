Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Vụ trộm thiên nga ở Thảo Cầm Viên: Dân mạng đòi dựng thành phim điện ảnh

Tôn Huy - Ảnh: Thảo Cầm Viên Sài Gòn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Vụ trộm thiên nga tại Thảo Cầm Viên đã khép lại nhưng phản ứng của cộng đồng mạng vẫn chưa hạ nhiệt. Từ nghi vấn vui về việc "tranh sủng" để được nổi tiếng đến ý tưởng dựng thành phim điện ảnh, sự kiện đang được bàn tán dưới lăng kính đầy bi hài.

Sự việc bắt đầu vào 6:00 ngày 26/1 khi nhân viên khu Vườn chim (Thảo Cầm Viên) điểm danh thì phát hiện mất tích một chú thiên nga trắng. Qua trích xuất camera, kẻ gian lộ diện là một đối tượng đã cắt rào, trùm đầu thiên nga cho vào balo để "khóa miệng", sau đó giấu trong bụi cây chờ đến tối mới tẩu thoát.

thien-nga.jpg
"Nạn nhân" trong câu chuyện kịch tính từ Thảo Cầm Viên.

Sau hành trình truy vết từ Tân Phú về Đức Hòa rồi xuyên đêm xuống Cần Thơ, đến 9:00 sáng 27/1, "nạn nhân" đã được công an và 2 bác sĩ thú y đưa về an toàn. Để tri ân các chiến sĩ đã không quản ngại vất vả cứu mình, chú thiên nga này chính thức được đặt tên là Dương.

Vụ án hy hữu với cái kết có hậu này lập tức tạo nên những tình huống "dở khóc dở cười" trên mạng xã hội. Phản ứng đầu tiên của dân mạng là không tin vào mắt mình. Thật khó tin khi kẻ gian dám vào tận "nhà" của "Bà Thảo" để hành động. Việc mang trót lọt một chú chim lớn ra khỏi khu vực bảo vệ khiến ai nấy đều ngỡ ngàng.

thien-nga4.jpg
Hành trình truy vết tìm về "con cưng" Vườn chim.

Trí tưởng tượng của cộng đồng mạng còn đi xa hơn với các giả thuyết hài hước. Có người đặt nghi vấn vui rằng chú thiên nga này đang muốn "tranh sủng" với mèo Mika - gương mặt đại diện đình đám tại đây. Danh xưng "thiên nga tặc" cũng ra đời từ đây, nghe vừa kiêu kỳ vừa buồn cười cho một vụ án có 1-0-2.

thien-nga2.jpg

Không chỉ dừng lại ở các giả thuyết vui, hành trình giải cứu thần tốc còn truyền cảm hứng cho những ý tưởng điện ảnh táo bạo. Cộng đồng mạng hào hứng đánh giá vụ việc có cái kết đẹp, xứng đáng là kịch bản phim hành động hoàn hảo vì hội tụ đủ yếu tố kịch tính, hồi hộp và trinh sát. Nhiều người ví von rằng "diễn viên chính" là chú thiên nga đã diễn tròn vai, trong khi dàn "diễn viên phụ" là các chiến sĩ công an cũng hết mình không kém. Thậm chí, không ít ý kiến bên dưới bài đăng còn đề nghị "Bà Thảo" nên nghiêm túc suy nghĩ về việc sản xuất một bộ phim tái hiện hành trình này.

thien-nga-4348.jpg
Cũng có bình luận cho rằng Thảo Cầm Viên nên siết chặt an ninh để đảm bảo an toàn cho các loài thú.

Bên cạnh những bình luận muốn lăng xê chú thiên nga lên hàng "idol giới trẻ", không ít người cũng đặt ra những câu hỏi ngược đời nhưng thực tế. Thắc mắc "tại sao không trộm những loài có giá trị hơn như cá sấu hay hổ" tuy nghe hài hước nhưng lại là lời nhắc nhở.

Khép lại những tranh luận, mong muốn lớn nhất của cộng đồng mạng vẫn là sự an toàn. Nhiều ý kiến đề nghị đơn vị quản lý cần siết chặt an ninh và đảm bảo quân số trực gác. Mục đích cuối cùng là để nhân viên, du khách và những "cư dân" đặc biệt trong vườn thú đều có một cái Tết ấm no, vui vẻ.

1473.jpg
Tôn Huy - Ảnh: Thảo Cầm Viên Sài Gòn
#Thảo Cầm Viên #thiên nga #trộm cắp #cộng đồng mạng #phim hành động #giải cứu #an ninh

