Người leo lên đỉnh tháp 101 tầng ở Đài Loan: Anh ấy đã xuống bằng cách nào?

Thục Hân
HHTO - Cái tên Alex Honnold đang được cả thế giới chú ý khi anh vừa hoàn thành việc leo lên đỉnh tháp Taipei 101 cao hơn 508 mét ở Đài Loan mà không có dây an toàn hay trang thiết bị bảo hộ nào. Câu hỏi mà giờ đây nhiều người đặt ra là vậy anh ấy xuống bằng cách nào?

Anh Alex Honnold thực sự đã khiến cả thế giới nín thở khi anh chinh phục tòa nhà Taipei 101 ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) bằng tay không. Sự kiện này đã được truyền hình trực tiếp, nên hàng triệu người ở khắp nơi đã dõi theo và… run trong suốt khoảng 90 phút leo của Alex.

Taipei 101 là một trong những tòa nhà cao nhất thế giới với 101 tầng, và đã từng giữ kỷ lục là tòa nhà cao nhất thế giới từ năm 2004 đến 2010, theo Reuters.

Còn Alex, 40 tuổi, người Mỹ, là một người leo núi free solo nổi tiếng và đã từng leo lên những vách đá dựng đứng. Free solo là hình thức leo núi một mình, không sử dụng dây, móc hay bất kỳ thiết bị bảo hộ nào, và một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến người leo phải trả giá bằng tính mạng.

Vào ngày 25/1, sau khoảng 90 phút bám tay vào các thanh, các mấu ở mặt ngoài toà tháp Taipei 101, Alex đã lên đến đỉnh tháp mà không bị thương. Hàng ngàn khán giả đứng dưới chân tháp hò reo, vừa cảm phục vừa… nhẹ nhõm.

Đây là video một phần hành trình leo tháp của Alex:

Nguồn: TVBS.

Và sau chuyến leo của Alex thì nhiều khán giả cùng đặt câu hỏi: Vậy Alex đã xuống bằng cách nào? Bởi leo tự do đã khó, leo xuống lại là một câu chuyện khác, có thể còn khó hơn nhiều.

Theo thông tin từ The Sporting News, được đăng trên các trang Daily ExpressMirror, thì sau khi lên đến đỉnh tháp, Alex đeo dây an toàn rồi tuột xuống một đoạn, sau đó vào bên trong tòa nhà và dùng thang máy để xuống mặt đất thay vì leo xuống theo cách ngược lại như leo lên.

top.jpg
Alex lúc đứng trên đỉnh Taipei 101. Ảnh: Netflix.

Một số người cho rằng việc đi xuống của Alex như vậy hơi… ít gay cấn so với việc leo lên. Tuy nhiên, những người leo núi đều biết rõ rằng việc đi xuống an toàn cũng có giá trị ngang với leo lên và cũng là một phần của chiến thắng. Hơn nữa, Alex đặt mục tiêu là chinh phục đỉnh tháp mà thôi. Cho nên khi đã đạt mục tiêu rồi, anh không cần tiếp tục chịu rủi ro làm gì mà ưu tiên sự an toàn, như vậy là hoàn toàn hợp lý.

Thục Hân
