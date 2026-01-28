Câu nói bí ẩn trong đoạn ghi âm ngay trước khi máy bay rơi ở Mỹ giữa bão tuyết

HHTO - Một chiếc máy bay tư nhân đã gặp nạn sau khi cất cánh ở sân bay Bangor (bang Maine, Mỹ) khi đang có bão tuyết, khiến 6 người thiệt mạng. Đáng chú ý, có một câu nói kỳ lạ - chưa xác định được là ai nói - đã được ghi lại ngay trước thời điểm máy bay rơi, không biết có liên quan đến nguyên nhân vụ tai nạn hay không.

Chiếc máy bay Bombardier Challenger 650 đã bị lật và bốc cháy dữ dội sau khi vừa cất cánh từ Sân bay Quốc tế Bangor (thành phố Bangor, bang Maine, Mỹ) vào sáng 26/1 (theo giờ Việt Nam), theo các trang AIN Online và New York Post.

Một phát ngôn viên của cảnh sát Bangor nói với trang AIN rằng trên máy bay có 6 người và tất cả được cho là đã thiệt mạng.

Ngày 27/1, các chuyên gia hàng không nói rằng thời tiết (bão tuyết) và việc băng có thể tích tụ trên cánh máy bay có thể đã gây khó khăn cho việc cất cánh và có khả năng sẽ là một phần trọng tâm của cuộc điều tra.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Turbinetraveler, NY Post.

Nhưng có một chi tiết mà một số trang hàng không mới đăng, gây không ít tò mò và cả một chút… sợ hãi. Đó là trong đoạn ghi âm của Đài Kiểm soát Không lưu, có một giọng nói là: “Let there be light!” (Hãy có ánh sáng!) trước khi chiếc máy bay lao xuống tuyết dày.

Theo trang Breaking Aviation News (Tin nóng hàng không), hiện vẫn chưa rõ câu nói bí ẩn đó là do ai nói - phi công hay một nhân viên kiểm soát không lưu - và người đó có ý gì.

Một số người cảm thấy câu nói này hơi “đáng sợ” trong bối cảnh vụ tai nạn máy bay, vì đây là câu nói nổi tiếng, có khi được dịch là “Phải có sự sáng”, hay được dùng ẩn dụ cho sự khởi đầu, biến sự hỗn loạn thành trật tự. Nên có những người thắc mắc là câu nói có ám chỉ điều gì không.

Camera thời tiết ghi lại cảnh tuyết mù mịt ở sân bay vào khoảng thời gian vụ tai nạn xảy ra. Ảnh: Sân bay Quốc tế Bangor.

Tuy nhiên, nhiều người trong ngành hàng không cho rằng có lẽ câu nói trên là đề cập đến việc đường băng ở sân bay Bangor đang tối mịt bỗng được bật đèn sáng tối đa mà thôi.



Thật không may, vài phút sau câu nói trên, tháp không lưu phát đi thông báo khẩn cấp: “Máy bay bị lật. Có một máy bay chở hành khách bị lật”.

Hiện danh sách toàn bộ nạn nhân vẫn chưa được công bố và vụ việc đang được điều tra, theo trang Aviators Maldives.