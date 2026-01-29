Tiệc tri ân 180 mâm của nhà Đình Bắc: Chi phí ước tính và câu chuyện phía sau

HHTO - Rất nhiều người đã đến dự bữa tiệc tri ân mà gia đình cầu thủ Đình Bắc tổ chức, ai đến cũng được tiếp đón ân cần. Từ quy mô và thực đơn, có thể ước tính chi phí chung của bữa tiệc. Nhưng ý nghĩa hơn cả chính là sự trân trọng của gia đình Đình Bắc đối với người hâm mộ, bà con lối xóm.

Chiều 28/1, sau khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc - cầu thủ vừa giành danh hiệu Vua phá lưới tại giải U23 châu Á 2026 - trở về quê nhà ở Nghệ An, gia đình anh đã tổ chức một bữa tiệc lớn để cảm ơn bà con, họ hàng và người hâm mộ đã đồng hành, cổ vũ trong suốt thời gian qua.

Bác Nguyễn Đình Ấp, bố của Đình Bắc, nói rằng ban đầu gia đình tính làm 100 mâm cỗ, nhưng sau đó làm 80 mâm nữa, tổng cộng là 180 mâm, vì Bắc và gia đình mong muốn bày tỏ sự biết ơn với người dân quê nhà đã đồng hành, sẻ chia và cổ vũ suốt hành trình thi đấu của Bắc ở Saudi Arabia, theo báo Tuổi Trẻ.

Và theo nhiều trang báo thì đã có gần 2.000 người tới chia vui cùng Đình Bắc và gia đình.

Đình Bắc đăng ảnh lên mạng xã hội, cho thấy anh rất xúc động khi được nhiều người yêu mến và tới dự tiệc với gia đình. Ảnh: Facebook.

Hình ảnh thực đơn bữa tiệc cũng đã được đăng trên nhiều trang mạng, cho thấy mỗi mâm cỗ gồm cả các món ăn cao cấp và đặc sản địa phương, như cá mú hấp xì dầu, tôm chiên hoàng bào, mực hấp sả, bò sốt tiêu đen, me tươi nhúng mẻ, bánh mướt…, cho thấy gia đình đã rất chu đáo, cẩn thận.



Menu tiệc nhà Đình Bắc. Ảnh: Facebook.

Dựa trên giá thị trường ở Nghệ An, mỗi mâm cỗ như thế này có thể dao động trong mức giá 2,5 - 3,5 triệu đồng, bao gồm phục vụ. Vậy nếu tính trung bình (mức 3 triệu đồng) thì chi phí riêng phần cỗ là khoảng 540 triệu đồng. Nếu tính cả đồ uống và các chi phí phát sinh, thì tổng có thể lên tới 600 triệu đồng hoặc hơn. Đây là con số không nhỏ, nhưng việc nhắc đến chỉ nhằm cho thấy quy mô bữa tiệc và sự chu đáo, trân trọng mà gia đình Bắc dành cho bà con, người hâm mộ.

Với quy mô và cách tổ chức như vậy, điều đáng chú ý nhất không phải là con số cụ thể, mà là sự chân thành của Đình Bắc và gia đình: Bắc và gia đình coi trọng tình làng nghĩa xóm và sự ủng hộ của bà con, của người hâm mộ hơn là đặt nặng chuyện tiền bạc hay giá trị vật chất.

Bản thân Bắc rất giản dị, đã tự lập nhóm chat gửi lời mời bà con tới ăn cơm. Bác Ấp thì kể, trong những ngày Bắc thi đấu tại giải, nhiều lần cả xóm tập trung cùng xem, cổ vũ Bắc và đồng đội.

Ai đến dự tiệc của gia đình Đình Bắc cũng rất vui vẻ, phấn khởi. Ảnh: 24h.

Việc gia đình Bắc mở tiệc tri ân ngay khi anh trở về cũng cho thấy rằng, thành công của một cầu thủ không chỉ được đo bằng bàn thắng hay danh hiệu, mà còn bằng cách anh và gia đình đáp lại tình cảm từ quê hương. Không khí đầm ấm, vui vẻ của bữa tiệc tri ân cùng sự hân hoan của bà con đến dự có lẽ mới là món quà lớn nhất mà Đình Bắc nhận được sau hành trình vừa qua.

Mong Đình Bắc giữ vững phong độ, thi đấu bền bỉ vì màu cờ sắc áo và tiếp tục đạt nhiều thành tích nữa trên chặng đường sắp tới.