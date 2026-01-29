Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

U23 Việt Nam chia thưởng cho Bùi Vĩ Hào: Món quà ấm áp cho đóng góp thầm lặng

LINH LÊ

HHTO - Giữa hành trình thi đấu nhiều cảm xúc của U23 Việt Nam tại Vòng chung kết U23 châu Á, tiền đạo Bùi Vĩ Hào dù không thể đồng hành cùng đội tuyển vì chấn thương vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các đồng đội. Tập thể U23 Việt Nam đã thống nhất trích tiền thưởng của đội để chia sẻ, động viên Vĩ Hào, như một lời khẳng định về tinh thần đoàn kết và nghĩa tình trong phòng thay đồ.

Bùi Vĩ Hào là một trong những cầu thủ dính chấn thương trước thềm giải đấu, buộc phải nói lời chia tay mùa giải U23 châu Á 2026 trong tiếc nuối. Việc không thể góp mặt tại sân chơi lớn của châu lục là cú sốc không nhỏ với tiền đạo sinh năm 2003, đặc biệt trong bối cảnh anh đang rất khát khao khẳng định bản thân ở cấp độ đội tuyển.

Thấu hiểu hoàn cảnh đó, sau khi nhận được tiền thưởng từ giải đấu, các cầu thủ U23 Việt Nam đã chủ động bàn bạc và đi đến thống nhất chia một phần tiền thưởng gửi tới Bùi Vĩ Hào. Thủ môn Trần Trung Kiên - người giữ quỹ của đội - là cầu nối đại diện cho tập thể liên hệ, gửi quà và lời động viên tới người đồng đội đang trong quá trình điều trị chấn thương.

haojpg.jpg
Tin nhắn xúc động của Trung Kiên gửi tới Bùi Vĩ Hào.

Khoản tiền này không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, thể hiện sự gắn kết giữa các cầu thủ trẻ. Đó không chỉ là sự sẻ chia để Vĩ Hào có thêm điều kiện sinh hoạt, điều trị trong dịp cận Tết, mà còn là lời nhắn gửi rằng anh vẫn luôn là một phần của tập thể U23 Việt Nam.

Nhận được món quà bất ngờ từ các đồng đội, Bùi Vĩ Hào không giấu được sự xúc động. Tiền đạo trẻ bày tỏ sự biết ơn trước tình cảm mà toàn đội dành cho mình, đồng thời cho biết đây là nguồn động lực lớn để anh tiếp tục kiên trì tập hồi phục, hướng tới ngày trở lại sân cỏ trong trạng thái tốt nhất.

bui-vi-hao-1743414013712677820321jpg.jpg
Bùi Vĩ Hào bị đứt dây chằng cổ chân, vắng mặt trong SEA Games 33 và U23 châu Á 2026.

Câu chuyện chia thưởng cho Bùi Vĩ Hào thêm một lần cho thấy văn hóa đoàn kết và tinh thần đồng đội đang được xây dựng rõ nét trong tập thể U23 Việt Nam. Bên cạnh chuyên môn, sự quan tâm, sẻ chia đúng lúc giữa các cầu thủ chính là nền tảng quan trọng giúp đội tuyển trẻ duy trì sự gắn bó, vượt qua khó khăn và hướng tới những mục tiêu dài hơi trong tương lai.

coverfb.jpg
LINH LÊ
