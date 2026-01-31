Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Không khí lạnh về miền Bắc: Hà Nội rét mấy ngày, thấp nhất là bao nhiêu độ?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Khi chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh lần này, Hà Nội sẽ rét đến bao giờ? Tiết Đại Hàn đã sắp qua, vậy liệu Hà Nội có rét đậm không và nhiệt độ thấp nhất có thể là bao nhiêu độ?

Gió mùa Đông Bắc đã chớm về đến miền Bắc (ở thời điểm viết bài vào sáng nay, 31/1). Vì vậy, mặc dù ở Hà Nội buổi sáng vẫn ấm và ẩm, nhưng cảm giác bí bức thường thấy lúc sắp thay đổi thời tiết cũng sắp qua.

Trong ngày hôm nay, có thể ngay từ gần trưa hoặc đầu giờ chiều là không khí lạnh về đến Hà Nội.

Không khí lạnh về sẽ khiến nhiệt độ Hà Nội giảm, thành ra buổi trưa và chiều có thể lại lạnh hơn buổi sáng. Sáng nay nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội là khoảng 20oC nhưng đến chiều có thể chỉ là 18oC, là mức rét.

Đợt không khí lạnh này không mạnh, ngay cả ngày mai là khi không khí lạnh đã dồn về thì nhiệt độ cảm nhận buổi sáng ở Hà Nội cũng chỉ khoảng 15 - 16oC, là mức rét chứ chưa đến rét đậm. Đến buổi chiều, nhiệt độ có thể lại xấp xỉ 20oC.

temp-feb1-0600.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc sáng sớm mai, 1/2. Đây có thể là thời điểm rét nhất trong đợt không khí lạnh lần này rồi. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Và cái rét của đợt không khí lạnh lần này có thể chỉ được đến mức đó thôi. Sang đến ngày 2/2, nhiệt độ ở Hà Nội có thể đã tăng một chút, tức là đợt rét này dự báo chỉ được 2 ngày như vậy. Từ 3/2, không khí lạnh suy yếu.

Đối với những người thích rét thì đợt rét này ở Hà Nội có thể là không đáng kể, nhưng thực tế thì nhờ gió mùa Đông Bắc về mà trời sẽ khô ráo hơn - không khí thực sự là "dễ thở" hơn theo đúng nghĩa đen. Vì vậy, trong ngày 1 - 2/2, các gia đình có thể tranh thủ dọn dẹp nhà cửa hoặc giặt giũ; ngoài ra, những người sợ lạnh thì khi ra ngoài nên mặc ấm hơn cho yên tâm.

coverfb1474.jpg
Thục Hân
#thời tiết Hà Nội #nhiệt độ Hà Nội #thời tiết miền bắc #không khí lạnh Hà Nội #bao giờ Hà Nội lạnh #Hà Nội có rét nữa không #nhiệt độ thấp nhất #bao giờ Hà Nội hết nồm #bao giờ không khí lạnh về miền Bắc

Xem thêm

Cùng chuyên mục