Không khí lạnh về miền Bắc: Hà Nội rét mấy ngày, thấp nhất là bao nhiêu độ?

HHTO - Khi chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh lần này, Hà Nội sẽ rét đến bao giờ? Tiết Đại Hàn đã sắp qua, vậy liệu Hà Nội có rét đậm không và nhiệt độ thấp nhất có thể là bao nhiêu độ?

Gió mùa Đông Bắc đã chớm về đến miền Bắc (ở thời điểm viết bài vào sáng nay, 31/1). Vì vậy, mặc dù ở Hà Nội buổi sáng vẫn ấm và ẩm, nhưng cảm giác bí bức thường thấy lúc sắp thay đổi thời tiết cũng sắp qua.

Trong ngày hôm nay, có thể ngay từ gần trưa hoặc đầu giờ chiều là không khí lạnh về đến Hà Nội.

Không khí lạnh về sẽ khiến nhiệt độ Hà Nội giảm, thành ra buổi trưa và chiều có thể lại lạnh hơn buổi sáng. Sáng nay nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội là khoảng 20oC nhưng đến chiều có thể chỉ là 18oC, là mức rét.

Đợt không khí lạnh này không mạnh, ngay cả ngày mai là khi không khí lạnh đã dồn về thì nhiệt độ cảm nhận buổi sáng ở Hà Nội cũng chỉ khoảng 15 - 16oC, là mức rét chứ chưa đến rét đậm. Đến buổi chiều, nhiệt độ có thể lại xấp xỉ 20oC.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc sáng sớm mai, 1/2. Đây có thể là thời điểm rét nhất trong đợt không khí lạnh lần này rồi. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Và cái rét của đợt không khí lạnh lần này có thể chỉ được đến mức đó thôi. Sang đến ngày 2/2, nhiệt độ ở Hà Nội có thể đã tăng một chút, tức là đợt rét này dự báo chỉ được 2 ngày như vậy. Từ 3/2, không khí lạnh suy yếu.

Đối với những người thích rét thì đợt rét này ở Hà Nội có thể là không đáng kể, nhưng thực tế thì nhờ gió mùa Đông Bắc về mà trời sẽ khô ráo hơn - không khí thực sự là "dễ thở" hơn theo đúng nghĩa đen. Vì vậy, trong ngày 1 - 2/2, các gia đình có thể tranh thủ dọn dẹp nhà cửa hoặc giặt giũ; ngoài ra, những người sợ lạnh thì khi ra ngoài nên mặc ấm hơn cho yên tâm.