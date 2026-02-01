Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Horoscope

Google News

4 con giáp may mắn trong tháng 2: Công việc hanh thông, tài chính khởi sắc

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Tháng 2 có ngày bắt đầu tiết Lập Xuân, và theo niềm tin ở một số nước phương Đông thì đây là thời điểm rất tốt cho một số con giáp cụ thể, có thể trong công việc, tiền bạc hoặc các mối quan hệ xã hội. Đó là những con giáp nào?

Theo cách tính lịch từ xa xưa được dùng ở một số nước phương Đông, trong tháng 2 (dương lịch) sẽ bắt đầu tiết Lập Xuân, năm nay là 4/2. Đây được coi là thời điểm mở đầu chu kỳ phát triển mới và có sự thay đổi về năng lượng.

Trong khoảng thời gian này, những con giáp thuộc hành Mộc và Thủy thường được người xưa cho là dễ “bắt nhịp” hơn với nguồn năng lượng mới, tức là gồm các tuổi Dần, Mão, Tý và Hợi.

Tuổi Dần: Thường được coi là hợp với tiết Lập Xuân trong tháng 2 nhất, vì đây là con giáp gắn với sự khởi đầu và hành động. Trong tháng 2, những người tuổi Dần dễ gặp may mắn trong công việc, đặc biệt là các việc cần khởi động lại, đàm phán, hoặc mở hướng mới sau thời gian chững lại.

boa.jpg
Ảnh: Facebook.

Tuổi Mão: Được xem là gặp may mắn nhờ sự linh hoạt. Tháng này phù hợp để những người tuổi Mão củng cố các mối quan hệ, cải thiện môi trường làm việc hoặc xử lý những vấn đề tồn đọng. Tuổi Mão cũng ít va chạm hơn, dễ làm những công việc cần tương tác với nhiều người trong tháng 2 này.

Tuổi Tý: Đây là con giáp được đánh giá là dễ may mắn về tài chính trong tháng 2, nhưng chủ yếu ở mức vừa hoặc nhỏ, như có các khoản thu nhập phụ, có cơ hội hợp tác ngắn hạn hoặc sự trợ giúp bất ngờ từ người khác. Điểm mạnh của tuổi Tý trong tháng này là khả năng xoay xở nhanh khi hoàn cảnh thay đổi.

Tuổi Hợi: Lợi thế của tuổi Hợi trong tháng này là ở tâm lý vững vàng và các mối quan hệ xã hội. Trong tháng 2, những người tuổi Hợi dễ gặp được người hỗ trợ, cho lời khuyên đúng lúc hoặc trao cho cơ hội tốt. Vì vậy, họ làm việc gì cũng thấy "dễ thở" hơn dù tài chính có thể không khởi sắc bằng tuổi Tý.

nayeon.jpg
Ảnh: JYP Entertainment.

Như vậy không có nghĩa là các con giáp khác không may mắn, mà thông tin này chủ yếu nhấn mạnh tính thời điểm: Tiết Lập Xuân hợp với những người chủ động, linh hoạt, sẵn sàng thử những điều mới. Với những con giáp khác ngoài 4 tuổi nói trên thì đây lại là khoảng thời gian để quan sát, học hỏi, chuẩn bị.

Và nói cho cùng, may mắn thường đến khi con người có sự chuẩn bị, cố gắng và hành động cụ thể, với tuổi nào cũng vậy.

*Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo.

coverfb1474.jpg
Thục Hân
#con giáp nào may mắn #tuổi nào may mắn nhất #tiết lập xuân #những tuổi may mắn #con giáp may mắn đầu năm

Xem thêm

Cùng chuyên mục