4 con giáp may mắn trong tháng 2: Công việc hanh thông, tài chính khởi sắc

HHTO - Tháng 2 có ngày bắt đầu tiết Lập Xuân, và theo niềm tin ở một số nước phương Đông thì đây là thời điểm rất tốt cho một số con giáp cụ thể, có thể trong công việc, tiền bạc hoặc các mối quan hệ xã hội. Đó là những con giáp nào?

Theo cách tính lịch từ xa xưa được dùng ở một số nước phương Đông, trong tháng 2 (dương lịch) sẽ bắt đầu tiết Lập Xuân, năm nay là 4/2. Đây được coi là thời điểm mở đầu chu kỳ phát triển mới và có sự thay đổi về năng lượng.

Trong khoảng thời gian này, những con giáp thuộc hành Mộc và Thủy thường được người xưa cho là dễ “bắt nhịp” hơn với nguồn năng lượng mới, tức là gồm các tuổi Dần, Mão, Tý và Hợi.

Tuổi Dần: Thường được coi là hợp với tiết Lập Xuân trong tháng 2 nhất, vì đây là con giáp gắn với sự khởi đầu và hành động. Trong tháng 2, những người tuổi Dần dễ gặp may mắn trong công việc, đặc biệt là các việc cần khởi động lại, đàm phán, hoặc mở hướng mới sau thời gian chững lại.

Ảnh: Facebook.

Tuổi Mão: Được xem là gặp may mắn nhờ sự linh hoạt. Tháng này phù hợp để những người tuổi Mão củng cố các mối quan hệ, cải thiện môi trường làm việc hoặc xử lý những vấn đề tồn đọng. Tuổi Mão cũng ít va chạm hơn, dễ làm những công việc cần tương tác với nhiều người trong tháng 2 này.

Tuổi Tý: Đây là con giáp được đánh giá là dễ may mắn về tài chính trong tháng 2, nhưng chủ yếu ở mức vừa hoặc nhỏ, như có các khoản thu nhập phụ, có cơ hội hợp tác ngắn hạn hoặc sự trợ giúp bất ngờ từ người khác. Điểm mạnh của tuổi Tý trong tháng này là khả năng xoay xở nhanh khi hoàn cảnh thay đổi.

Tuổi Hợi: Lợi thế của tuổi Hợi trong tháng này là ở tâm lý vững vàng và các mối quan hệ xã hội. Trong tháng 2, những người tuổi Hợi dễ gặp được người hỗ trợ, cho lời khuyên đúng lúc hoặc trao cho cơ hội tốt. Vì vậy, họ làm việc gì cũng thấy "dễ thở" hơn dù tài chính có thể không khởi sắc bằng tuổi Tý.

Ảnh: JYP Entertainment.

Như vậy không có nghĩa là các con giáp khác không may mắn, mà thông tin này chủ yếu nhấn mạnh tính thời điểm: Tiết Lập Xuân hợp với những người chủ động, linh hoạt, sẵn sàng thử những điều mới. Với những con giáp khác ngoài 4 tuổi nói trên thì đây lại là khoảng thời gian để quan sát, học hỏi, chuẩn bị.

Và nói cho cùng, may mắn thường đến khi con người có sự chuẩn bị, cố gắng và hành động cụ thể, với tuổi nào cũng vậy.

*Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo.