Tarot tuần này: Bảo Bình thuận lợi làm "dày ví", Thiên Bình tin vào trực giác

HHTO - Bài Tarot tuần này sẽ bật mí các khía cạnh tình cảm lẫn công việc, sự kiện dành cho các cung Hoàng đạo. Cùng tìm hiểu xem cung nào nên chuẩn bị tâm thế đón chờ những giai đoạn ngập tràn niềm vui, cung nào mạnh dạn đối diện với tâm trí nhé!

Thiên Bình

Thiên Bình đang nhận được những sự thuận lợi trong tuần này. Một vấn đề, khía cạnh nào đó trong cuộc sống của Thiên Bình có thể hoàn thành thuận lợi và thu hoạch lại được kết quả xứng đáng.

Thiên Bình có thể cảm nhận được sự chia rẽ hoặc xa cách trong vòng tròn mối quan hệ bạn bè của bản thân. Nguyên nhân có thể đến từ những bất đồng trong tư duy hoặc lợi ích. Thiên Bình cũng được khuyến khích xử lý mọi việc theo hướng thực tế, nhưng đồng thời cũng nên sử dụng trực giác, cảm nhận của mình. Trực giác sẽ mang lại cho Thiên Bình những quyết định có lợi trong tuần này.

Thiên Yết

Thiên Yết có thể đang nhận được những cơ hội, sự thuận lợi, trù phú trong giai đoạn hiện tại. Bản thân Thiên Yết cũng có thể có xu hướng hơi “bao đồng” trong tuần này. Câu trả lời cho những thắc mắc hoặc vấn đề nan giải trong những ngày tới buộc Thiên Yết sẽ phải nỗ lực tìm kiếm thêm thông tin để có thể trợ giúp cho hướng giải quyết vấn đề.

Một ai đó có xu hướng chống đối hoặc làm gì đó ngấm ngầm đằng sau lưng Thiên Yết. Tuy nhiên, công việc kiếm cơm chính dường như đang “chất đống”. Thiên Yết cần chú tâm nhiều hơn cho công việc của mình, dù là gặp vấn đề gì phân tâm đi chăng nữa.

Nhân Mã

Nhân Mã đang hướng tới những bước phát triển mới của bản thân, dù tình huống này có thể buộc Nhân Mã phải chấp nhận đánh đổi một số thứ. Ví dụ như việc phải thoát khỏi vùng an toàn, nỗ lực nhiều hơn cho công việc, thay đổi một số thói quen để có thể cải thiện tình hình,…

Nhân Mã dường như cũng có một cuộc hẹn gặp quan trọng trong tuần. Có thể là với đối tác công việc, bạn qua mạng, đối tượng tình cảm hoặc bạn bè thân thiết. Tài chính của Nhân Mã trong giai đoạn này không có gì phải lo nghĩ nhưng cần có kế hoạch tiết kiệm hoặc đầu tư, ít ra cũng không nên chủ quan mình sẽ ở trong tình trạng này mãi.

Ma Kết

Tuần này có thể khá vất vả và khó khăn cho các Ma Kết. Ma Kết có khả năng phải đối mặt với một ai đó cứng đầu, không chịu nhún nhường và có thể cũng khá tự cao, ngạo mạn. Đối tượng này có thể cố gắng buộc Ma Kết làm điều gì đó hoặc thỏa hiệp với thứ mà Ma Kết không mong muốn.

Những khó khăn, thử thách lớn hơn cũng có thể xuất hiện và không thể giải quyết ngay, buộc Ma Kết phải thích nghi và có kế hoạch lâu dài hơn. Những điều này có thể khiến Ma Kết cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng. Ma Kết nên dành thời gian hiếm hoi để kết hợp với việc nghỉ ngơi.

Bảo Bình

Bảo Bình có thể bắt đầu hoặc tiếp tục đi trên con đường chinh phục những đam mê, thử thách hoặc dự định của mình. Trong giai đoạn này, Bảo Bình đang nhận được nhiều tín hiệu thuận lợi về mặt tài chính. Nhất là nếu khởi đầu này liên quan đến công việc. Những lá bài này báo hiệu Bảo Bình sắp tìm ra con đường và cơ hội, tiền bạc đang tìm đến.

Ngoài ra, Bảo Bình còn có thể tìm thấy lời khuyên hữu ích từ những người có kinh nghiệm, chuyên môn và sáng suốt. Một vài Bảo Bình chưa có công việc hoặc cảm thấy trì trệ trong việc thăng tiến có thể tìm thấy công việc, cơ hội để phát triển.

Song Ngư

Những cơ hội, con đường có thể đang được mở ra trước mắt nhưng bản thân Song Ngư vẫn còn chần chừ và lưỡng lự. Có thể trong tình huống hiện tại vẫn còn một số vấn đề không khả quan, nhưng Song Ngư sẽ sớm nhìn thấy mọi thứ thay đổi và rõ ràng hơn. Ngoài ra, sự cẩn trọng, kỹ lưỡng của Song Ngư có thể trở nên kéo dài quá mức khiến những cơ hội có thể bị bỏ lỡ.

Song Ngư nhận được lời khuyên nên nhanh chóng đối diện vấn đề, nhìn vào thực tế, đặt ra những mục tiêu để có thể nhanh chóng hoàn thiện nó. Khi đó, sự thuận lợi sẽ mở ra, Song Ngư sẽ thấy tình huống khó khăn này chỉ là tạm thời và có thể xoay chuyển.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo