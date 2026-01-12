Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Horoscope 12/1 – 18/1: Thiên Bình học cách cân bằng, Sư Tử tiết chế cái tôi

Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Giữa guồng quay công việc và đời sống cá nhân, bốn chòm sao tiếp theo cần học cách phân bổ năng lượng hợp lý để không tự tạo áp lực cho chính mình.

Sư Tử

a9abe156035ed506da57bac1d95d2a14.jpg

Tuần này, chòm sao mang khí chất lãnh đạo đứng trước nhiều cơ hội thể hiện bản thân. Công việc có dấu hiệu được ghi nhận, nhất là với những ai đang giữ vai trò dẫn dắt nhóm. Tuy nhiên, Sư Tử cũng cần tiết chế cái tôi để tránh xung đột không cần thiết. Trong học tập, sự tự tin là lợi thế, nhưng đừng quên kiểm chứng lại thông tin.

Sức khỏe ổn định, song cần tránh thức khuya kéo dài. Chuyện tình cảm không quá sôi động, nhưng đủ ấm áp để tạo cảm giác an tâm. Người độc thân nên tập trung hoàn thiện bản thân thay vì vội vàng tìm kiếm. Một tuần phù hợp để Sư Tử vừa tỏa sáng, vừa học cách lắng nghe.

Xử Nữ

Tuần mới mang đến cho Xử Nữ nhiều việc cần xử lý chi tiết. Công việc đòi hỏi sự cẩn trọng cao, đặc biệt là giấy tờ, số liệu. Đây là thế mạnh của chòm sao này, miễn là bạn không tự gây áp lực quá mức. Việc học tập có tiến triển tốt nếu biết lên kế hoạch rõ ràng.

Sức khỏe cần chú ý các vấn đề liên quan đến căng thẳng tinh thần. Về tình cảm, Xử Nữ có xu hướng thực tế hơn, ít mơ mộng, điều này giúp các mối quan hệ trở nên rõ ràng. Lời khuyên cho tuần này: Hoàn hảo vừa đủ mới là hoàn hảo thật sự.

Thiên Bình

Thiên Bình bước vào tuần mới với nhu cầu cân bằng mọi mặt. Công việc có thể xuất hiện những lựa chọn song song, buộc bạn phải quyết định thay vì chần chừ. Trong học tập, khả năng tư duy logic và thẩm mỹ hỗ trợ khá tốt cho các môn xã hội, sáng tạo.

Sức khỏe ổn định nhưng cần vận động nhiều hơn. Về tình cảm, không có biến động lớn, song việc chia sẻ thẳng thắn sẽ giúp tránh hiểu lầm. Tuần này, Thiên Bình càng rõ ràng, mọi việc càng nhẹ nhàng.

Bọ Cạp

Tuần này, Bọ Cạp có xu hướng làm việc chiều sâu. Công việc phù hợp với nghiên cứu, phân tích, xử lý vấn đề phức tạp. Tuy nhiên, bạn cần chú ý hợp tác với người khác thay vì làm mọi thứ một mình. Trong học tập, đây là giai đoạn thuận lợi cho ôn tập.

Sức khỏe tương đối tốt nhưng dễ mệt do suy nghĩ nhiều. Chuyện tình cảm kín đáo, ổn định. Một lời khuyên dành cho các chàng trai, cô gái là nên học cách trải lòng với những người thân xung quanh sẽ giúp bạn nhẹ lòng hơn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

f1f210d1-c487-4970-96ec-3af552a20631.jpg
Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
#Sư Tử #Thiên Bình #tuần mới #hành tinh #cung hoàng đạo #công việc

