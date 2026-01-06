Ngày may mắn: 20/1 Bạch Dương tỏa sáng rực rỡ, 8/1 Song Tử đàm phán thuận lợi

HHTO - Tháng đầu tiên của năm 2026 mở ra nhiều cơ hội đan xen thách thức, và với mỗi chòm sao, vận may có thể xoay chuyển cục diện theo cách bất ngờ.

Bạch Dương

Ngày 20/1 mang đến cho Bạch Dương nguồn năng lượng hành động mạnh mẽ, đặc biệt thuận lợi cho công việc cần quyết đoán nhanh. Những ý tưởng từng bị trì hoãn có cơ hội được thông qua hoặc nhận cái gật đầu quan trọng. Đây cũng là thời điểm tốt để mở đầu dự án mới, ký kết thỏa thuận hoặc chủ động nắm lấy vai trò dẫn dắt.

Kim Ngưu

Với Kim Ngưu, 6/1 là ngày của sự ổn định và lợi ích lâu dài. Các quyết định liên quan đến tài chính, mua bán, đầu tư hoặc sắp xếp nguồn lực cá nhân đều dễ đạt kết quả tích cực. Bạn cũng có xu hướng nhận được sự tin tưởng từ người khác, giúp củng cố vị thế trong công việc lẫn các mối quan hệ.

Song Tử

Ngày 8/1 đặc biệt thuận cho giao tiếp, đàm phán và mở rộng mạng lưới quan hệ của Song Tử. Những cuộc trò chuyện tưởng chừng vu vơ lại mang đến thông tin giá trị. Đây là thời điểm phù hợp để trình bày ý tưởng, viết lách, truyền thông hoặc giải quyết khúc mắc bằng lời nói khéo léo.

Cự Giải

Ngày 10/1 mang đến cho Cự Giải cảm giác an toàn và được hậu thuẫn. Các vấn đề gia đình, chỗ ở hoặc cảm xúc cá nhân có chuyển biến tích cực. Trong công việc, bạn dễ nhận được sự hỗ trợ âm thầm nhưng hiệu quả. Đây là ngày thích hợp để đưa ra quyết định dựa trên trực giác.

Sư Tử

Ánh đèn sân khấu dường như chiếu thẳng vào Sư Tử trong ngày 12/1. Bạn có cơ hội thể hiện năng lực, được công nhận hoặc ghi điểm trước tập thể. Những việc liên quan đến sáng tạo, lãnh đạo hay xây dựng hình ảnh cá nhân đều thuận lợi, giúp bạn lấy lại sự tự tin và vị thế.

Xử Nữ

Ngày 15/1 là “ngày vàng” để Xử Nữ sắp xếp, tối ưu và hoàn thiện. Công việc đòi hỏi chi tiết, tính hệ thống hoặc phân tích số liệu dễ đạt kết quả cao. Bạn cũng có thể tìm ra giải pháp thực tế cho một vấn đề tồn đọng, giúp giảm áp lực trong nửa cuối tháng.

Thiên Bình

Ngày 17/1 mang đến sự hài hòa trong các mối quan hệ của Thiên Bình. Đây là thời điểm tốt để thương lượng, giải quyết xung đột hoặc bắt đầu hợp tác mới. Các quyết định đưa ra trong ngày này thường cân bằng được lợi ích đôi bên, giúp bạn duy trì hình ảnh chuyên nghiệp và khéo léo.

Bọ Cạp

Ngày 19/1 giúp Bọ Cạp nhìn rõ bản chất vấn đề và kiểm soát tình hình tốt hơn. Những việc cần chiều sâu, chiến lược hoặc xử lý bí mật cá nhân đều thuận lợi. Đây cũng là ngày bạn dễ có bước tiến mạnh mẽ về tài chính hoặc quyền lực, nếu biết kiên nhẫn và tính toán kỹ.

Nhân Mã

Ngày 22/1 đem lại cho Nhân Mã tinh thần lạc quan và tầm nhìn rộng mở. Cơ hội liên quan đến học tập, du lịch, mở rộng thị trường hoặc kế hoạch dài hạn xuất hiện rõ ràng hơn. Một lời mời hoặc đề xuất trong ngày này có thể trở thành bàn đạp quan trọng cho cả năm.

Ma Kết

Với Ma Kết, 24/1 là ngày của thành tựu. Nỗ lực bền bỉ trước đó bắt đầu cho kết quả cụ thể, đặc biệt trong sự nghiệp. Bạn có thể được giao thêm trách nhiệm hoặc chạm gần hơn tới mục tiêu cá nhân. Đây là thời điểm tốt để khẳng định năng lực bằng hành động.

Bảo Bình

Ngày 27/1 kích hoạt tư duy đổi mới và sáng tạo của Bảo Bình. Những ý tưởng khác biệt, mang tính cải tiến dễ được đón nhận hơn thường lệ. Đây là ngày phù hợp để thử cách làm mới, đề xuất giải pháp công nghệ hoặc khởi động dự án mang dấu ấn cá nhân rõ nét.

Song Ngư

Ngày 30/1 mang đến cho Song Ngư sự đồng điệu về cảm xúc và tinh thần. Bạn dễ nhận được sự thấu hiểu, hỗ trợ hoặc lời khuyên đúng lúc. Các hoạt động nghệ thuật, chữa lành, sáng tạo nội dung hoặc chăm sóc bản thân đều đem lại cảm giác trọn vẹn, khép lại tháng 1 một cách nhẹ nhàng.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo