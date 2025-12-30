Tarot tuần này: Thiên Yết có nhiều thử nghiệm mới, Song Ngư lưu ý lời nhắc nhở

HHTO - Bài Tarot tuần này sẽ bật mí các khía cạnh tình cảm lẫn công việc, sự kiện dành cho các cung Hoàng đạo. Cùng tìm hiểu xem cung nào nên chuẩn bị tâm thế đón chờ những giai đoạn ngập tràn niềm vui, cung nào mạnh dạn đối diện với tâm trí nhé!

Thiên Bình

Thiên Bình đang có những cơ hội mới trong tuần này và có thể đặc biệt liên quan đến vấn đề công việc, tiền bạc, tài chính hoặc cơ hội học tập, phát triển bản thân. Đây là thời điểm của việc hành động, vì vậy hãy cố gắng nắm bắt và tận dụng cơ hội.

Thiên Bình có thể đang trông mong, chờ đợi cơ hội này đến, hoặc đang chờ đợi tin tức, sự kiện, giai đoạn nào đó. Thiên Bình sẽ nhận được tín hiệu sớm thôi, ngay trong tuần. Một số vấn đề cũng đến lúc đối mặt và giải quyết tình huống, Thiên Bình cũng sẽ tìm ra giải pháp cho vấn đề này.

Thiên Yết

Một tuần mới với nhiều thử nghiệm và ý tưởng mới có thể đến với Thiên Yết. Đây là thời điểm Thiên Yết nên cởi mở để xem xét việc phát triển, đầu tư cho nền tảng cá nhân, công việc, hướng đi tương lai. Hãy sẵn sàng với những thử nghiệm, vấp ngã, góp ý, chỉ trích,... rồi từ đó cải thiện tốt hơn.

Tình huống này có thể đem lại những lo lắng, nhưng bằng cách tập trung vào hiện tại và không để mọi thứ bị dở dang giữa chừng, Thiên Yết sẽ nhanh chóng thấy được kết quả dần thành hình.

Nhân Mã

Hiện Nhân Mã đang có tình hình tài chính như thế nào thì khả năng là vẫn như vậy trong tuần này, không có biến động lớn. Nhân Mã có thể nên cân nhắc chi tiêu hợp lý hơn, phù hợp tùy theo tình hình tài chính hiện tại.

Ngoài ra, có khả năng Nhân Mã cần phải thực hiện hòa giải trong trường hợp có mâu thuẫn, khúc mắc nào đó. Nhân Mã cũng có khả năng phát hiện ra một ai đó mình quen biết là người gió chiều nào theo chiều nấy. Với một số Nhân Mã, câu chuyện có thể là việc đôi khi phải hòa giải với một người nữ, dù bạn biết người đó đang cư xử không thật lòng.

Ma Kết

Ma Kết có một tuần ổn định, sẽ có những cuộc hẹn, cuộc trò chuyện với bạn bè trong tuần. Những cuộc nói chuyện hoặc gặp gỡ này khiến tình bạn càng thêm bền chặt, sâu sắc, thấu hiểu và chia sẻ với nhau nhiều điều.

Trong công việc, Ma Kết có thể cần phải làm việc, đàm phán, thỏa thuận với một đối tác nào đó, khả năng là người nữ, đôi khi là người nước ngoài. Khi xử lý công việc trong tuần cũng hãy mạnh dạn thể hiện quan điểm của mình nhiều hơn thay vì nhún nhường nhé!

Bảo Bình

Bảo Bình dường như đang cần xử lý một số chuyện nhưng thời điểm vẫn chưa chín muồi hoặc chính Bảo Bình đang khiến câu chuyện kéo dài vì cân nhắc quá lâu nhưng vẫn chưa định đoạt được. Lời khuyên dành cho Bảo Bình trong tình huống này là hãy xem xét thật kỹ và đừng bỏ qua những tiêu chuẩn riêng của bản thân, nhún nhường hoặc thỏa hiệp.

Nếu vấn đề này liên quan đến công việc, tiền bạc hoặc đầu tư, Bảo Bình nhận được tín hiệu sớm sẽ nhận được lương, thưởng hoặc tiền đầu tư, khả năng nhận tiền đáo hạn hoặc xoay vòng vốn. Bảo Bình nếu có dự án, dự định nào cần làm thì dường như lời khuyên sẽ là nên mạnh dạn làm, dám làm, dám mạo hiểm một chút trong giai đoạn này.

Song Ngư

Song Ngư có thể có một vài mâu thuẫn, tranh cãi hoặc rắc rối nhỏ trong công việc, các mối quan hệ hoặc gia đình. Sớm thôi, những ý kiến bất đồng này cũng sẽ được thống nhất, các “phe phái” chia rẽ hay tình hình hỗn loạn cũng sẽ sớm ngã ngũ. Trong công việc, nếu tình hình công ty có thay đổi về phân bổ nhân sự, vận hành thì cũng có khả năng Song Ngư có những cơ hội mới, đi lên những nấc thang cao hơn trong sự nghiệp.

Song Ngư cũng có khả năng nhận được chỉ dẫn, cảnh báo, “thông tin hành lang” nào đó từ một người quen biết hoặc bạn bè. Một sự kiện sẽ xảy ra trong gia đình hoặc họ hàng.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo