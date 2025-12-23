Tarot tuần này: Kim Ngưu tiến đến khởi đầu mới, Bạch Dương cần thả lỏng hơn

HHTO - Tuần này đánh dấu sự kiện nhiều cung Hoàng đạo kết thúc một chu kỳ cũ và bắt đầu giai đoạn mới. Hãy cùng khám phá xem các lá bài Tarot tuần này sẽ bật mí những “thông điệp vũ trụ” gì cho các cung Hoàng đạo nhé!

Bạch Dương

Một vài sự kiện trong tuần có thể diễn ra theo hướng không như Bạch Dương mong muốn. Đó có thể là lý do tại sao Bạch Dương có thể cảm thấy mọi thứ dường như chống đối lại mình. Thay vì tức giận, Bạch Dương có thể cảm thấy nuối tiếc, buồn bã và bất lực nhiều hơn.

Bạch Dương sẽ sớm nhận được những chỉ dẫn, hoặc tự biết cách vượt qua được nghịch cảnh trong tuần này. Ngoài ra, một chuyến đi ngắn ngày; ví dụ đi du lịch, hoặc đi chơi vào cuối tuần; có thể diễn ra. Sự thay đổi môi trường, năng lượng này giúp Bạch Dương thả lỏng tâm trạng.

Kim Ngưu

Kim Ngưu có thể có những kế hoạch, khởi đầu mới trong tuần này. Với một số Kim Ngưu, điều này có thể liên quan đến những hành trình, chuyến đi di chuyển về mặt thực tế; ví dụ xuất ngoại, đổi nơi ở, chỗ làm,... Giai đoạn cũ đã đi qua và nhường chỗ cho chương tiếp theo đầy tươi sáng dành cho Kim Ngưu.

Những điều mà Kim Ngưu mong cầu, ấp ủ và phấn đấu, nỗ lực một cách tâm huyết cuối cùng cũng thành hiện thực. Chương cũ khép lại, hành trình mới mở ra cũng mang theo chuyện có người đến, kẻ đi trong cuộc sống của Kim Ngưu. Một vài kết nối có thể dừng lại và Kim Ngưu sẽ không hoặc ít gặp người này nữa trong tương lai.

Song Tử

Song Tử đang hết sức hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Tuy nhiên, Song Tử cũng không nên quá chủ quan. Tuần này nên lưu ý giao tiếp thật rõ ràng tránh gây ra hiểu lầm với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt tránh nặng lời với những người nhỏ tuổi hơn.

Song Tử đang ở trong giai đoạn “đỉnh” và chuẩn bị bước chân sang hành trình mới trong giai đoạn tiếp theo. Hãy vừa tận hưởng nhưng cũng hãy chuẩn bị cho những dự định sắp tới. Tiền bạc sẽ không phải là điều khiến Song Tử lo nghĩ trong tuần này, tuy nhiên cũng nên cẩn thận với những quyết định chi tiêu và đầu tư.

Cự Giải

Cự Giải sẽ thấy được một vài điều đi đến sự kết thúc trong tuần này. Nhưng kết thúc này đem lại quãng thời gian yên bình, đồng thời mở ra một tương lai mới đầy hứa hẹn hơn. Đây có thể là kết thúc của một quá trình khó khăn, một mối quan hệ độc hại, một gánh nặng, áp lực nào đó... khiến Cự Giải làm dù trong lòng không thoải mái và mong muốn.

Tuần này của Cự Giải có một chuyến du hành về mặt địa lý hoặc trong tâm trí. Điều này khiến Cự Giải cảm thấy mở mang về đầu óc và nhận thức, cảm giác có thêm góc nhìn mới hoặc nhìn nhận một cách rõ ràng, thấu đáo hơn, không còn như trước đây.

Sư Tử

Sư Tử có thể đặt ra nhiều mục tiêu trong giai đoạn này và cố gắng hoàn thành nó cùng một lúc. Tin tốt là Sư Tử đang nhận được trợ lực cũng như sự may mắn, nên mọi thứ tiến triển nhanh và rõ rệt. Tuy nhiên điều mà Sư Tử cần đối diện là một thử thách mang tính chất lớn hơn và lâu dài.

Sư Tử cũng có thể trở nên hiếu chiến trong giai đoạn này. Hãy quan tâm đến những lợi ích lâu dài thay vì trước mắt, mềm mỏng hơn một chút thay vì cứng nhắc. Chuyện tình cảm trong tuần này cũng có những tin tức thuận lợi. Sư Tử có thể được ai đó âm thầm để ý, ngưỡng mộ hoặc dành lời khen tặng.

Xử Nữ

Xử Nữ đang kiểm soát khá tốt mọi thứ trong cuộc sống, có những tín hiệu thuận lợi. Tuy nhiên Xử Nữ cần cẩn thận và kiểm soát nguồn tài chính của mình. Đây là thời điểm phù hợp để khởi nghiệp hoặc bắt đầu dự án mới, nhưng không phải lúc để cho vay mượn.

Xử Nữ có thể đón nhận một tin tức, sự kiện liên quan đến họ hàng, gia đình. Với một số Xử Nữ, sự kiện này có thể bao gồm cả 3 thứ: liên quan đến gia đình, tiền bạc, và tình trạng mối quan hệ với gia đình. Câu chuyện có thể khiến cảm xúc bùng nổ, hoặc xảy ra xung đột. Đặc biệt là khi một trong hai có thể đang có cái tôi quá lớn, cố chấp và nóng nảy.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo