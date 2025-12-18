"Đếm ngược" cuối năm: Bạch Dương lội ngược dòng, Ma Kết cần bước chậm lại

HHTO - Những ngày cuối cùng của năm không chỉ là thời điểm tổng kết, mà còn là lúc năng lượng vũ trụ chuyển mình mạnh mẽ nhất.

Bạch Dương

Cuối năm mang đến cho Bạch Dương một cơ hội hiếm hoi để thay đổi cục diện. Những băn khoăn kéo dài suốt thời gian qua dần được tháo gỡ khi bạn đủ dũng cảm đưa ra quyết định. Đây là lúc "chú Cừu" không nên chần chừ, bởi sự chủ động sẽ giúp bạn mở ra một hướng đi mới tích cực hơn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng lật ngược tình thế không đồng nghĩa với liều lĩnh, tỉnh táo vẫn là chìa khóa.

Kim Ngưu

Với Kim Ngưu, thử thách lớn nhất trước năm mới nằm ở vấn đề tài chính và giá trị cá nhân. Những lời mời gọi hấp dẫn có thể khiến bạn dao động, nhưng vũ trụ khuyên chòm sao này nên nhìn xa hơn lợi ích trước mắt. Chậm một bước lúc này có thể giúp bạn tránh được những rủi ro không đáng có.

Song Tử

Song Tử đứng trước một bước ngoặt mang tính tinh thần nhiều hơn vật chất. Cuối năm buộc bạn phải nhìn lại cách mình giao tiếp và lựa chọn mối quan hệ. Nếu biết buông bỏ những kết nối khiến bản thân mệt mỏi, cung hoàng đạo này sẽ bước sang năm mới với tâm thế nhẹ nhõm và rõ ràng hơn.

Cự Giải

Cự Giải đã mang theo quá nhiều cảm xúc trong suốt năm qua. Tin vui là những ngày cuối năm mang đến cơ hội chữa lành mạnh mẽ. Khi bạn dám đối diện với tổn thương cũ, bạn sẽ nhận ra mình mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đây chính là “cú lật kèo” thầm lặng nhưng bền vững nhất của "chú Cua".

Sư Tử

Sư Tử có xu hướng muốn chứng tỏ bản thân trước thềm năm mới. Tuy nhiên, vũ trụ cảnh báo rằng sự tự tin thái quá có thể biến thành cứng đầu. Nếu biết lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn, chòm sao này không chỉ giữ được vị thế mà còn ghi điểm trong mắt người khác.

Xử Nữ

Cuối năm là bài kiểm tra lớn với Xử Nữ về khả năng chấp nhận những điều chưa trọn vẹn. Khi bạn thôi tự trách và cho phép mình nghỉ ngơi, mọi thứ sẽ dần đi vào quỹ đạo. Đôi khi, việc lội ngược dòng không phải bằng nỗ lực thêm, mà bằng việc bớt khắt khe với chính mình.

Thiên Bình

Thiên Bình đứng trước một lựa chọn không dễ dàng, đặc biệt liên quan đến mối quan hệ lâu dài. Việc né tránh chỉ khiến bạn trì hoãn sự trưởng thành. Cuối năm là lúc cung hoàng đạo này cần trung thực với cảm xúc thật của mình, dù điều đó có thể gây xáo trộn ban đầu.

Bọ Cạp

Năng lượng cuối năm khiến Bọ Cạp trở nên nhạy cảm hơn bình thường. Bạn dễ bị cuốn vào những suy nghĩ tiêu cực nếu không kiểm soát tốt cảm xúc. Hãy nhớ rằng không phải mọi im lặng đều là phản bội – đôi khi đó chỉ là khoảng lặng cần thiết.

Nhân Mã

Nhân Mã là một trong những cung có khả năng “đổi vận” rõ rệt nhất trước năm mới. Khi bạn tin vào lựa chọn của mình và dám bước ra khỏi vùng an toàn, vũ trụ sẽ phản hồi rất nhanh. Đây là lúc Nhân Mã nên tiến lên thay vì do dự.

Ma Kết

Ma Kết thường muốn hoàn thành mọi thứ trước khi năm kết thúc, nhưng áp lực này có thể khiến bạn kiệt sức. Vũ trụ khuyên những chàng trai, cô gái nên ưu tiên sức khỏe tinh thần và tránh đưa ra quyết định lớn trong trạng thái mệt mỏi. Chậm lại không phải là thua cuộc.

Bảo Bình

Cuối năm mang đến cho Bảo Bình những nhận thức mới về bản thân. Bạn bắt đầu hiểu rõ mình muốn gì và không muốn gì. Sự thay đổi này có thể chưa thể hiện ngay ra bên ngoài, nhưng sẽ là nền tảng vững chắc cho năm mới.

Song Ngư

Song Ngư bước vào giai đoạn trực giác cực mạnh trước thềm năm mới. Tuy nhiên, vũ trụ nhắc bạn cần cân bằng giữa cảm xúc và thực tế. Khi biết kết hợp cả hai, "chú Cá" sẽ tránh được những quyết định cảm tính và mở ra một khởi đầu nhẹ nhàng hơn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo