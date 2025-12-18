Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Horoscope

Google News

Tarot tuần này: Thiên Bình cảm xúc hỗn độn, Bảo Bình cần chấm dứt "vòng lặp"

HẢI ĐƯỜNG
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Bài Tarot tuần này sẽ bật mí các khía cạnh tình cảm lẫn công việc, sự kiện dành cho các cung Hoàng đạo. Cùng tìm hiểu xem cung nào nên chuẩn bị tâm thế đón chờ những điều mới đến, cung nào cần cho nỗ lực chăm chỉ hơn nữa nhé!

Thiên Bình

thien-binh.jpg

Đây là thời điểm Thiên Bình nên bắt tay vào thực hiện những mục tiêu, kế hoạch đã đề ra từ trước. Chuẩn bị đã đủ rồi giờ là lúc thực hành. Những bữa tiệc, cuộc hẹn, liên hoan, lễ kỷ niệm, ăn mừng,… có thể sẽ diễn ra trong tuần. Thiên Bình có thể cảm nhận được bản thân đang hoà vào không khí đó và kết nối với những người cùng tham gia. Thiên Bình có thể cảm nhận được tình thương, sự quan tâm cũng như cảm giác được vỗ về, chữa lành và an toàn.

Thiên Bình cũng có thể sẽ rơi lệ trong tuần này. Đôi khi là do nhận một tin buồn. Đôi khi là một cuộc chia tay nhưng mang theo nhiều cảm xúc theo kiểu hạnh phúc không cầm được nước mắt.

Thiên Yết

thien-yet.jpg

Thiên Yết đang đón nhận nhiều điều thay đổi sắp tới trong cuộc sống. Cánh cửa mới đang mở ra, mang theo những cơ hội mới dành cho Thiên Yết, đồng thời còn có thể là những thách thức. Đôi khi Thiên Yết cũng chưa sẵn sàng, chưa chấp nhận thích nghi với sự thay đổi này mà còn luyến tiếc quá khứ tốt đẹp hoặc lúc bản thân vẫn còn thoải mái và quen thuộc.

Quãng thời gian này cũng có sự thay đổi trong các mối quan hệ, đặc biệt là với những mối quan hệ có liên quan đến sự thay đổi sắp tới. Thiên Yết có thể đang hơi thiếu kinh nghiệm cho điều này và hãy cởi mở để nhận những góp ý từ những người xung quanh, thậm chí là đến từ những người khó tính nhất.

Nhân Mã

nhan-ma.jpg

Tuần này Nhân Mã có thể đang hơi tất bật với guồng quay hiện tại. Tuy mọi thứ được thu vén ổn định nhưng Nhân Mã cũng có thể mệt hơn bình thường vì đang gánh vác khá nhiều thứ. Một số tình huống có thể trở nên căng thẳng, buộc Nhân Mã phải tìm cách giải quyết. Đây có thể là vấn đề công việc hoặc các mối quan hệ.

Về khía cạnh tài chính, một cơ hội tốt đang tới, đó có thể là lý do vì sao Nhân Mã “tranh thủ kiếm tiền” nhiều hơn bình thường. Tuy nhiên cũng đừng quên cho mình thời gian nghỉ ngơi, thong thả. Ví dụ một lúc nào đó tĩnh lại và nhâm nhi ly cà phê, tách trà chẳng hạn.

Ma Kết

ma-ket.jpg

Ma Kết chăm chỉ, và nỗ lực trong cuộc sống hiện tại. Nhờ điều này, Ma Kết đang tiến về phía trước, chầm chậm mà chắc chắn. Những điều Ma Kết đang mong đợi cũng sẽ mang lại những kết quả tốt đẹp, xứng đáng với công sức mà Ma Kết đã bỏ ra.

Tuy nhiên, đôi khi những chuyện ngoài điều mà Ma Kết đang tập trung thì lại “lớ ngớ” hoặc “vô tri” với những thứ khác trong cuộc sống, mà có khi những vấn đề đấy rất đơn giản. Ma Kết cần chú ý hơn để tránh những giây phút khi “tỉnh táo lại” mới nhận ra. Ví dụ lỡ đọc OTP cho một cuộc gọi lừa đảo hoặc đặt nhầm hàng, gọi nhầm món chẳng hạn.

Bảo Bình

bao-binh.jpg

Một tình huống nào đó trước đây còn dở dang, chưa được giải quyết triệt để có thể sẽ quay trở lại trong tuần này với Bảo Bình. Nếu đây là một “vòng lặp”, Bảo Bình cần nghiêm túc hơn, cứng rắn hơn và kiên trì hơn để xử lý triệt để vấn đề.

Một vài điều, hoặc mối quan hệ cũng có khả năng dừng lại ở thời điểm này. Bảo Bình cần học cách đối diện với chuyện đó. Bảo Bình cũng có khả năng muốn có một kỳ nghỉ ngắn hạn, hoặc chí ít là một phút giây nào đó để được nghỉ xả hơi cho đầu óc lẫn cơ thể.

Song Ngư

song-ngu.jpg

Một vài dự định, kế hoạch của Song Ngư trong tuần này sẽ triển khai thành công. Những vướng mắc, khó khăn sẽ được giải quyết. Song Ngư đang nhận được sự bảo hộ vô hình để đi qua giai đoạn khó khăn nhưng đồng thời cũng đừng quên việc kêu gọi sự trợ giúp ở khía cạnh hữu hình nếu cần.

Xung đột, cãi vã và bất đồng có thể xảy ra, nhưng đôi khi những cuộc “đấu trí” này là điều bắt buộc. Nhưng tới một giai đoạn, khi những cuộc cãi vã hoặc tranh đấu này trở nên vô nghĩa, bất công hoặc gây hấn, Song Ngư nên rút lui để bảo vệ mình.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

cover-1471.jpg
HẢI ĐƯỜNG
#Tarot #Horoscope #Cung Hoàng đạo #Thiên Bình #Thiên Yết #Thần Nông #Nhân Mã #Ma Kết #Bảo Bình #Song Ngư

Xem thêm

Cùng chuyên mục