Tarot tuần này: Thiên Bình cảm xúc hỗn độn, Bảo Bình cần chấm dứt "vòng lặp"

HHTO - Bài Tarot tuần này sẽ bật mí các khía cạnh tình cảm lẫn công việc, sự kiện dành cho các cung Hoàng đạo. Cùng tìm hiểu xem cung nào nên chuẩn bị tâm thế đón chờ những điều mới đến, cung nào cần cho nỗ lực chăm chỉ hơn nữa nhé!

Thiên Bình

Đây là thời điểm Thiên Bình nên bắt tay vào thực hiện những mục tiêu, kế hoạch đã đề ra từ trước. Chuẩn bị đã đủ rồi giờ là lúc thực hành. Những bữa tiệc, cuộc hẹn, liên hoan, lễ kỷ niệm, ăn mừng,… có thể sẽ diễn ra trong tuần. Thiên Bình có thể cảm nhận được bản thân đang hoà vào không khí đó và kết nối với những người cùng tham gia. Thiên Bình có thể cảm nhận được tình thương, sự quan tâm cũng như cảm giác được vỗ về, chữa lành và an toàn.

Thiên Bình cũng có thể sẽ rơi lệ trong tuần này. Đôi khi là do nhận một tin buồn. Đôi khi là một cuộc chia tay nhưng mang theo nhiều cảm xúc theo kiểu hạnh phúc không cầm được nước mắt.

Thiên Yết

Thiên Yết đang đón nhận nhiều điều thay đổi sắp tới trong cuộc sống. Cánh cửa mới đang mở ra, mang theo những cơ hội mới dành cho Thiên Yết, đồng thời còn có thể là những thách thức. Đôi khi Thiên Yết cũng chưa sẵn sàng, chưa chấp nhận thích nghi với sự thay đổi này mà còn luyến tiếc quá khứ tốt đẹp hoặc lúc bản thân vẫn còn thoải mái và quen thuộc.

Quãng thời gian này cũng có sự thay đổi trong các mối quan hệ, đặc biệt là với những mối quan hệ có liên quan đến sự thay đổi sắp tới. Thiên Yết có thể đang hơi thiếu kinh nghiệm cho điều này và hãy cởi mở để nhận những góp ý từ những người xung quanh, thậm chí là đến từ những người khó tính nhất.

Nhân Mã

Tuần này Nhân Mã có thể đang hơi tất bật với guồng quay hiện tại. Tuy mọi thứ được thu vén ổn định nhưng Nhân Mã cũng có thể mệt hơn bình thường vì đang gánh vác khá nhiều thứ. Một số tình huống có thể trở nên căng thẳng, buộc Nhân Mã phải tìm cách giải quyết. Đây có thể là vấn đề công việc hoặc các mối quan hệ.

Về khía cạnh tài chính, một cơ hội tốt đang tới, đó có thể là lý do vì sao Nhân Mã “tranh thủ kiếm tiền” nhiều hơn bình thường. Tuy nhiên cũng đừng quên cho mình thời gian nghỉ ngơi, thong thả. Ví dụ một lúc nào đó tĩnh lại và nhâm nhi ly cà phê, tách trà chẳng hạn.

Ma Kết

Ma Kết chăm chỉ, và nỗ lực trong cuộc sống hiện tại. Nhờ điều này, Ma Kết đang tiến về phía trước, chầm chậm mà chắc chắn. Những điều Ma Kết đang mong đợi cũng sẽ mang lại những kết quả tốt đẹp, xứng đáng với công sức mà Ma Kết đã bỏ ra.

Tuy nhiên, đôi khi những chuyện ngoài điều mà Ma Kết đang tập trung thì lại “lớ ngớ” hoặc “vô tri” với những thứ khác trong cuộc sống, mà có khi những vấn đề đấy rất đơn giản. Ma Kết cần chú ý hơn để tránh những giây phút khi “tỉnh táo lại” mới nhận ra. Ví dụ lỡ đọc OTP cho một cuộc gọi lừa đảo hoặc đặt nhầm hàng, gọi nhầm món chẳng hạn.

Bảo Bình

Một tình huống nào đó trước đây còn dở dang, chưa được giải quyết triệt để có thể sẽ quay trở lại trong tuần này với Bảo Bình. Nếu đây là một “vòng lặp”, Bảo Bình cần nghiêm túc hơn, cứng rắn hơn và kiên trì hơn để xử lý triệt để vấn đề.

Một vài điều, hoặc mối quan hệ cũng có khả năng dừng lại ở thời điểm này. Bảo Bình cần học cách đối diện với chuyện đó. Bảo Bình cũng có khả năng muốn có một kỳ nghỉ ngắn hạn, hoặc chí ít là một phút giây nào đó để được nghỉ xả hơi cho đầu óc lẫn cơ thể.

Song Ngư

Một vài dự định, kế hoạch của Song Ngư trong tuần này sẽ triển khai thành công. Những vướng mắc, khó khăn sẽ được giải quyết. Song Ngư đang nhận được sự bảo hộ vô hình để đi qua giai đoạn khó khăn nhưng đồng thời cũng đừng quên việc kêu gọi sự trợ giúp ở khía cạnh hữu hình nếu cần.

Xung đột, cãi vã và bất đồng có thể xảy ra, nhưng đôi khi những cuộc “đấu trí” này là điều bắt buộc. Nhưng tới một giai đoạn, khi những cuộc cãi vã hoặc tranh đấu này trở nên vô nghĩa, bất công hoặc gây hấn, Song Ngư nên rút lui để bảo vệ mình.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo