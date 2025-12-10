Tarot tuần này: Ma Kết suy nghĩ sáng suốt hơn, Song Ngư được như ý nguyện

HHTO - Bài Tarot tuần này sẽ bật mí các khía cạnh tình cảm lẫn công việc, sự kiện dành cho các cung Hoàng đạo. Cùng tìm hiểu xem cung nào nên chuẩn bị tâm thế đón chờ những điều mới đến, cung nào cần nỗ lực chăm chỉ hơn nữa nhé!

Thiên Bình

Thiên Bình có thể sẽ cảm thấy mọi việc trở nên thuận lợi trong tuần này. Khi bắt đầu làm một điều gì đó, Thiên Bình có thể sẽ được bạn bè ủng hộ. Ngoài ra việc đặt mục tiêu để có thể hướng tới trong giai đoạn này là hết sức quan trọng.

Thiên Bình có thể cảm nhận mình đang có được lợi thế, tuy nhiên cũng đừng vì vậy mà ỷ lại hoặc phụ thuộc vào bên ngoài, hãy tự nỗ lực bằng chính sức mình. Ngoài ra trong giai đoạn này, Thiên Bình có thể nhận được một vài lời khuyên, đóng góp từ người khác. Đây có thể là những góp ý chân thành, nên Thiên Bình hãy mở lòng để đón nhận.

Thiên Yết

Một vài rắc rối có khả năng sẽ đến trong tuần này nhưng Thiên Yết sẽ sớm thấy kết quả được thể hiện rõ ràng hơn về sau. Thiên Yết cũng sẽ biết được là mình nên làm gì, đưa ra quyết định gì. Đôi khi để kết quả này có được thì cần phải trải qua một giai đoạn “mệt não”.

Một vài dự định hoặc mong muốn của Thiên Yết có thể sẽ được hoàn thành và mang lại cho Thiên Yết thành công cũng như sự ngưỡng mộ từ người khác. Một vài thứ trong cuộc đời của Thiên Yết có thể sẽ đi đến giai đoạn kết thúc. Thiên Yết cần vượt qua nỗi buồn vì những thứ đó đã không còn ở lại trong cuộc sống hằng ngày của mình nữa.

Nhân Mã

Nhân Mã có thể chịu đựng một áp lực nào đó liên quan tới sếp hoặc người quản lý, người hướng dẫn của Nhân Mã trong giai đoạn này. Giai đoạn này Nhân Mã sẽ cảm thấy suy nghĩ của mình trở nên rối tung rối mù, không rõ ràng hoặc khó tháo gỡ. Điều này có thể khiến Nhân Mã căng thẳng và đề phòng, lo lắng hơn mọi khi.

Tuy nhiên, nếu nhìn nhận theo một hướng nào đó, Nhân Mã cũng đang trở nên tốt hơn và đang nhận được sự quan tâm, chăm sóc, chỉ bảo từ đối tượng có liên quan. Bên cạnh đó, Nhân Mã cần học cách đối diện và gỡ rối những suy nghĩ một cách từ từ, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó.

Ma Kết

Bắt đầu từ tuần này Ma Kết có thể cảm nhận được cuộc sống của mình có nhiều điều thay đổi. Một vài điều có thể không thành công được như ý nguyện. Tuy nhiên, dường như vũ trụ đã chuẩn bị một con đường, một lối đi khác phù hợp hơn dành cho Ma Kết.

Ma Kết sẽ sớm nhận được những thông báo, tin tức về những sự kiện quan trọng hoặc những thay đổi sắp tới trong thời gian tương lai gần. Có một vài trở ngại sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, khi vượt qua những trở ngại này rồi, Ma Kết sẽ cảm thấy mình có thêm một góc nhìn sáng suốt và thấu đáo hơn.

Bảo Bình

Một vài đối tượng mới có thể sẽ xuất hiện trong cuộc đời của Bảo Bình. Đây có thể là việc Bảo Bình mở rộng mối quan hệ và kết bạn với những người bạn mới, hoặc chào đón một người đồng nghiệp vừa vào làm chung, hoặc tham gia vào một cộng đồng nào đó mới,…

Trong tuần này Bảo Bình đang nhận được lời khuyên nên làm việc một cách rõ ràng và cứng rắn hơn. Đặc biệt là hãy chuẩn bị cho mình những kế hoạch thật hợp lý, logic và đảm bảo mình sẽ làm theo kế hoạch đã đề ra để đạt được mục tiêu cuối cùng. Trong quá trình này không nên thỏa hiệp hoặc hạ thấp những tiêu chuẩn của bản thân dù là với đối tượng nào, hay chính bản thân Bảo Bình đi chăng nữa.

Song Ngư

Song Ngư sẽ chào đón một tuần mới khá thoải mái với việc rủng rỉnh về mặt tiền bạc hoặc cảm nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ những người xung quanh. Đồng thời, Song Ngư cũng có tâm thế muốn chia sẻ và giúp đỡ tới những người yếu thế hơn.

Trong giai đoạn này trực giác của Song Ngư sẽ phát huy mạnh mẽ và điều Song Ngư nên làm là sử dụng trực giác để đưa ra những quyết định có lợi cho bản thân. Đặc biệt là dùng cho những quyết định liên quan đến những thay đổi trong giai đoạn sắp tới. Ngoài ra, có một tin tức đáng mừng nào đó mà cả gia đình của Song Ngư đang mong đợi cũng có khả năng sẽ thành hiện thực.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo