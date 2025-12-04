Tarot tuần mới: Song Tử chờ đón tín hiệu may mắn, Cự Giải tới tấp nhận tin vui

HHTO - Hãy cùng khám phá xem các lá bài Tarot tuần này sẽ bật mí những “thông điệp vũ trụ” gì cho các cung Hoàng đạo trong tuần mới. Cung nào có một tuần nhiều chông gai thử thách, cung nào sẽ có một tuần thuận lợi với những sự kiện mới?

Bạch Dương

Bạch Dương đang có những bước tiến tốt trong tuần này. Đây là giai đoạn tốt để bắt đầu khởi động và tập trung cho điều gì đó mà Bạch Dương mong muốn. Dù Bạch Dương có đang e ngại khó khăn hoặc gặp cản trở, hãy tin ở chính tinh thần, trực giác của bạn. Đồng thời trong giai đoạn này Bạch Dương cũng rất dễ nhận được những sự trợ giúp đúng lúc.

Một điều nào đó mà cả gia đình Bạch Dương đang mong ngóng có thể trở thành hiện thực. Một tin tức liên quan đến gia đình cũng sẽ đến trong giai đoạn này.

Kim Ngưu

Tuần này Kim Ngưu có thể có cho mình tâm thế thong thả hơn mọi khi và điều cần làm là giữ năng lượng ở mức ổn định, cân bằng. Về cơ bản, tài chính của Kim Ngưu đang ở mức tốt, thậm chí là có dư, có tích lũy.

Kim Ngưu cũng có thể thực hiện được một mong muốn nào đó của bản thân trong tuần này. Tuy nhiên, cũng nên cẩn thận việc có thể ai đó sẽ khiến Kim Ngưu buộc làm điều mà Kim Ngưu không mong muốn.

Song Tử

Có vẻ áp lực công việc hoặc các mối quan hệ xã hội đang ảnh hưởng tới Song Tử trong giai đoạn này. Song Tử có thể sẽ cảm thấy đề phòng hơn mọi khi, khép mình hơn mọi khi và dễ lo lắng vì cảm thấy bị đe dọa hoặc nghi ngờ sẽ có người phá bĩnh sự an toàn mà Song Tử đang cố muốn giữ.

Tuy nhiên giai đoạn khó khăn nhất của vấn đề đã qua, những thay đổi tốt hơn đang chờ ở phía trước. Song Tử có thể chờ đón những chuyển biến và tín hiệu tích cực trong tương lai.

Cự Giải

Tuần này, Cự Giải nhận khá nhiều tin vui. Với một vài Cự Giải, tin vui này có thể đến từ các mối quan hệ, đặc biệt khi Cự Giải đã có đối tượng. Mối quan hệ có khả năng tiến tới một cam kết cao hơn. Cự Giải có thể nhận được lời tỏ tình hoặc sự quan tâm chăm sóc từ phía đối phương.

Với một vài Cự Giải khác, đây có thể là tín hiệu thành công trong công việc và được công nhận, trao thưởng. Cự Giải có thể cảm nhận tình cảm, sự yêu thương của mọi người xung quanh trong giai đoạn này.

Sư Tử

Tuần này của Sư Tử trôi qua khá yên bình. Hoặc cũng có thể nói là Sư Tử đang kiểm soát mọi chuyện ở phần bề mặt đủ ổn để mọi chuyện vẫn có thể thuận theo mong muốn của Sư Tử.

Một lời nhắc nhở dành cho Sư Tử trong tuần này là tập trung hơn cho công việc và xử lý những công việc còn dang dở. Sư Tử cũng cần có trách nhiệm hơn trong vấn đề tài chính của bản thân. Một vài tin tức mới sẽ tới. Đây có thể là tín hiệu gia tăng về tài chính hoặc cơ hội, trao thưởng,… xứng đáng với Sư Tử bởi vì Sư Tử đã có những nỗ lực trong khoảng thời gian trước đó.

Xử Nữ

Tuần này Xử Nữ đang đảm nhiệm một vai trò mới trong cuộc sống. Đây có thể là một vị trí công việc hoặc cũng có thể là trách nhiệm xã hội hoặc một vai trò trong gia đình. Xử Nữ đang được kêu gọi tính toán và lên kế hoạch cho sự việc đang diễn ra. Và đặc biệt là cần kỷ luật với bản thân để có thể đảm bảo kế hoạch diễn ra đúng như dự kiến.

Đây có thể là một tin vui với Xử Nữ trong giai đoạn này. Một vài bữa tiệc ăn mừng hoặc một sự kiện nào đó nhiều niềm vui có thể sẽ diễn ra. Ngoài ra Xử Nữ cũng không nên quá tự tin hoặc lơ là. Hãy cẩn thận và đề phòng các bên đối thủ đang cố gắng gây ảnh hưởng tiêu cực đến bạn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo