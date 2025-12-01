Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Horoscope

Google News

Horoscope 1/12 - 7/12: Nhân Mã bắt kịp xu hướng, Song Ngư đừng ôm đồm mọi thứ

Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Thông điệp của tuần này sẽ đồng hành cùng 12 chòm sao, cùng bạn tìm kiếm những mục tiêu có ý nghĩa trong cuộc sống.

Nhân Mã

ef3c0bb7fe3931a4c2f4bd43c477da40.jpg

Nhân Mã có nhiều ý tưởng mới và mong muốn triển khai ngay lập tức. Tuy nhiên, tuần này phù hợp hơn cho việc khảo sát, nghiên cứu và lập kế hoạch thay vì hành động vội vàng. Tài chính ở mức ổn nhưng bạn dễ tiêu cho trải nghiệm hoặc học tập.

Tình cảm không có biến động lớn; người độc thân giao tiếp thoải mái nhưng không đặt nhiều kỳ vọng. Sức khỏe tốt, nhưng cần duy trì chế độ ăn uống hợp lý. Cuối tuần, bạn có thể tìm cảm hứng từ các chuyến đi ngắn hoặc hoạt động ngoài trời.

Ma Kết

ba3476b76475d0ca1b0ffdc54edcc24b.jpg

Công việc của Ma Kết có nhiều nhiệm vụ đòi hỏi sự tập trung. Bạn xử lý ổn thỏa nhờ sự kỷ luật vốn có. Đây cũng là giai đoạn bạn rà soát lại toàn bộ tiến độ năm để chuẩn bị bước sang kế hoạch mới. Tài chính duy trì ổn định; các khoản chi lớn nên được hoãn đến khi bạn đủ thông tin.

Tình cảm diễn ra bình thường; người độc thân vẫn ưu tiên công việc. Sức khỏe tương đối tốt, nhưng cần tránh làm việc liên tục không nghỉ. Cuối tuần thích hợp để tổng kết và chuẩn bị kế hoạch cá nhân.

Bảo Bình

a993136ec67e4703e3da56593430066c.jpg

Công việc ghi nhận sự sáng tạo của Bảo Bình, đặc biệt trong các lĩnh vực đòi hỏi tư duy đổi mới. Bạn có khả năng đưa ra giải pháp mà người khác chưa nghĩ đến. Tài chính không có biến động lớn, nhưng bạn có thể chi cho công nghệ hoặc nâng cấp thiết bị làm việc.

Tình cảm giữ mức rõ ràng; bạn ưu tiên giao tiếp mang tính thực tế. Sức khỏe ở mức ổn nhưng bạn cần tăng vận động để giảm căng thẳng tinh thần. Cuối tuần phù hợp cho việc lập kế hoạch hoặc nghiên cứu thêm kiến thức.

Song Ngư

1dfb980c9ca9d8c684b27b1c71cd2ffe.jpg

Công việc của Song Ngư diễn ra an toàn, không có biến động đáng kể. Bạn xử lý được các đầu mục cũ và hạn chế phát sinh mới. Đây là thời điểm nên giải quyết từng việc theo thứ tự thay vì ôm đồm. Tài chính ổn định; bạn có thể nhận khoản thu nhỏ nhưng chắc chắn.

Tình cảm không có điểm nhấn mạnh; người có đôi duy trì nhịp giao tiếp thực tế. Sức khỏe khá tốt nhưng bạn cần ngủ đủ giờ để duy trì sự tỉnh táo. Cuối tuần phù hợp cho việc nghỉ ngơi hoặc sắp xếp lại không gian sống.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

29f2e687-3ede-4c8d-b170-533126b27101.jpg
Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
#horoscope #tuần mới #cung hoàng đạo #nhân mã #ma kết #bảo bình #song ngư

Xem thêm

Cùng chuyên mục