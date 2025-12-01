Horoscope 1/12 - 7/12: Nhân Mã bắt kịp xu hướng, Song Ngư đừng ôm đồm mọi thứ

HHTO - Thông điệp của tuần này sẽ đồng hành cùng 12 chòm sao, cùng bạn tìm kiếm những mục tiêu có ý nghĩa trong cuộc sống.

Nhân Mã

Nhân Mã có nhiều ý tưởng mới và mong muốn triển khai ngay lập tức. Tuy nhiên, tuần này phù hợp hơn cho việc khảo sát, nghiên cứu và lập kế hoạch thay vì hành động vội vàng. Tài chính ở mức ổn nhưng bạn dễ tiêu cho trải nghiệm hoặc học tập.

Tình cảm không có biến động lớn; người độc thân giao tiếp thoải mái nhưng không đặt nhiều kỳ vọng. Sức khỏe tốt, nhưng cần duy trì chế độ ăn uống hợp lý. Cuối tuần, bạn có thể tìm cảm hứng từ các chuyến đi ngắn hoặc hoạt động ngoài trời.

Ma Kết

Công việc của Ma Kết có nhiều nhiệm vụ đòi hỏi sự tập trung. Bạn xử lý ổn thỏa nhờ sự kỷ luật vốn có. Đây cũng là giai đoạn bạn rà soát lại toàn bộ tiến độ năm để chuẩn bị bước sang kế hoạch mới. Tài chính duy trì ổn định; các khoản chi lớn nên được hoãn đến khi bạn đủ thông tin.

Tình cảm diễn ra bình thường; người độc thân vẫn ưu tiên công việc. Sức khỏe tương đối tốt, nhưng cần tránh làm việc liên tục không nghỉ. Cuối tuần thích hợp để tổng kết và chuẩn bị kế hoạch cá nhân.

Bảo Bình

Công việc ghi nhận sự sáng tạo của Bảo Bình, đặc biệt trong các lĩnh vực đòi hỏi tư duy đổi mới. Bạn có khả năng đưa ra giải pháp mà người khác chưa nghĩ đến. Tài chính không có biến động lớn, nhưng bạn có thể chi cho công nghệ hoặc nâng cấp thiết bị làm việc.

Tình cảm giữ mức rõ ràng; bạn ưu tiên giao tiếp mang tính thực tế. Sức khỏe ở mức ổn nhưng bạn cần tăng vận động để giảm căng thẳng tinh thần. Cuối tuần phù hợp cho việc lập kế hoạch hoặc nghiên cứu thêm kiến thức.

Song Ngư

Công việc của Song Ngư diễn ra an toàn, không có biến động đáng kể. Bạn xử lý được các đầu mục cũ và hạn chế phát sinh mới. Đây là thời điểm nên giải quyết từng việc theo thứ tự thay vì ôm đồm. Tài chính ổn định; bạn có thể nhận khoản thu nhỏ nhưng chắc chắn.

Tình cảm không có điểm nhấn mạnh; người có đôi duy trì nhịp giao tiếp thực tế. Sức khỏe khá tốt nhưng bạn cần ngủ đủ giờ để duy trì sự tỉnh táo. Cuối tuần phù hợp cho việc nghỉ ngơi hoặc sắp xếp lại không gian sống.

