Tarot tuần này: Sư Tử đón nhận lời chúc tụng, Xử Nữ cẩn thận thói tham lam

HHTO - Hãy cùng khám phá xem các lá bài Tarot tuần này sẽ bật mí những “thông điệp vũ trụ” gì cho các cung Hoàng đạo trong tuần mới. Cùng tìm hiểu xem cung nào có một tuần nhiều chông gai thử thách, cung nào sẽ có một tuần thuận lợi với những sự kiện mới nhé!

Bạch Dương

Tuần này Bạch Dương nên dành thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục năng lượng, cũng như quay trở lại với những điều cơ bản nhất. Một tin buồn nào đó đối với gia đình có thể sẽ đến. Tuy nhiên điều này cũng khiến cả gia đình ngồi gần lại với nhau và Bạch Dương sẽ cảm nhận được sự ấm áp, tình yêu thương trong gia đình.

Về mặt tiền bạc tài chính, đây không phải là giai đoạn có biến động, hoặc Bạch Dương nên lưu ý hạn chế chi tiêu để đảm bảo cho giai đoạn về sau. Tiền bạc lúc này nên dùng cho gia đình hoặc phục vụ việc Bạch Dương cân bằng lại sức khỏe, tâm trạng.

Kim Ngưu

Tuần này có thể là giai đoạn mà Kim Ngưu nên bắt tay vào những hoạch định, dự án trong thời gian tới, cũng như tính toán cho mình những con đường ở tương lai xa hơn. Kim Ngưu đang nhận được sự hỗ trợ và dẫn dắt để đi qua giai đoạn khó khăn. Đặc biệt là trong quá trình có thể bắt đầu một điều gì đó mới. Ví dụ công việc mới, nơi ở mới, học tập một điều mới,...

Vì vậy Kim Ngưu nên tranh thủ năng lượng này và vượt qua sự e ngại rằng ai đó có thể không hài lòng hoặc phản bác những kế hoạch của mình. Ngoài ra Kim Ngưu có thể nhận được một món quà giá trị từ ai đó.

Song Tử

Song Tử có thể có một sự kiện hoặc một vấn đề nào đó trong gia đình, đặc biệt là vấn đề này có thể liên quan đến mẹ. Những điều xảy ra tưởng chừng không hay nhưng thực chất đang bảo vệ Song Tử hoặc dẫn dắt Song Tử đi một hướng đi tốt hơn dành cho mình.

Đồng thời trong giai đoạn này Song Tử cũng có thể đang xây dựng "nền móng mới” hoặc một kế hoạch lâu dài, một con đường đi vững hơn cho tương lai. Bất kể Song Tử đang làm gì trong giai đoạn này, hãy biết rằng những bước đi đầu tiên rất quan trọng. Hãy dồn tâm sức đắp xây điều đó thay vì việc chú ý tới những khía cạnh tiêu cực, nhìn sai trọng tâm của vấn đề.

Cự Giải

Cự Giải tuần này hết sức tập trung cho công việc cũng như những dự định liên quan tới nền tảng phát triển bản thân. Trong giai đoạn này, bạn đang nhận được rất nhiều sự may mắn cũng như hỗ trợ từ bạn bè. Đôi khi bạn bè sẽ phát hiện và cảnh báo cho bạn một vài thông tin gì đó. Lúc này Cự Giải nên cởi mở lắng nghe và đón nhận.

Tình cảm giai đoạn này phát triển chậm mà chắc. Tài chính có thể đang rất ổn trong giai đoạn này và đây không phải là điều mà Cự Giải cần phải bận tâm. Một sự kiện nào đó sẽ diễn ra vào thời điểm cuối tuần là điều mà Cự Giải có thể đang hết sức hào hứng và mong chờ.

Sư Tử

Tuần này của Sư Tử có thể liên quan tới chính Sư Tử hoặc một ai đó hết sức thân thuộc và gần gũi. Có thể là đón em bé chào đời hoặc khai trương một doanh nghiệp mới, nảy sinh ra ý tưởng mới. Đây là một sự kiện đáng ăn mừng. Tiệc tùng sẽ diễn ra và những lời chúc tụng có thể được gửi tới.

Tuy nhiên vì đây là những điều mới nên Sư Tử có phần chưa quen và chưa thích nghi được. Một vài suy nghĩ có thể đang rối ren trong đầu nhưng Sư Tử nên học cách gỡ rối dần dần. Trong tuần này Sư Tử có thể cũng có nhiều ý tưởng mới hoặc cảm thấy giai đoạn này khác biệt so với trước đây, theo hướng tích cực hơn.

Xử Nữ

Xử Nữ có một tuần khá bình yên sau giai đoạn sóng gió. Đây là thời điểm Xử Nữ nên chú trọng việc cân bằng lại cuộc sống hoặc ổn định lại tâm trạng. Thời điểm này cũng là lúc Xử Nữ đón nhận nhiều may mắn và tín hiệu tốt trong tương lai.

Xử Nữ cũng có thể lên kế hoạch hoặc chăm chút kỹ hơn cho những dự định của mình và bỏ nhiều công sức hơn để cho thành công trong tương lai được thêm phần đảm bảo. Ngoài ra Xử Nữ nên cẩn thận thói tham lam. Bản thân không nên quá tham trong giai đoạn này, cũng cần cảnh giác với ai đó đang tham lam trong cuộc sống.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo