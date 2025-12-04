Tarot tuần mới: Thiên Bình ẩn nhẫn chờ thời, Song Ngư tìm kiếm sự giúp đỡ

HHTO - Bài Tarot tuần này sẽ bật mí các khía cạnh tình cảm lẫn công việc, sự kiện dành cho các cung Hoàng đạo. Cùng tìm hiểu xem cung nào nên chuẩn bị tâm thế đón chờ những điều mới đến, cung nào cần cho phép bản thân được nghỉ ngơi, thư giãn nhé!

Thiên Bình

Thiên Bình có thể sẽ phải đối mặt với những áp lực nặng nề trong tuần này. Áp lực này có thể đến từ bất kỳ điều gì: công việc, gia đình… Và đây là thời điểm để giải quyết tình huống, đi ra khỏi những khó khăn hiện tại. Lời khuyên dành cho Thiên Bình đó là chậm mà chắc, từ từ gỡ rối.

Ngoài ra chú cáo xuất hiện và đang lẩn khuất trong bụi rậm mang đến cho Thiên Bình thông điệp hãy cư xử khôn khéo, ẩn nhẫn chờ thời, hành động linh hoạt. Hãy biết khi nào nên giữ bình tĩnh và khi nào nên hành động.

Thiên Yết

Trong giai đoạn này Thiên Yết có thể cảm thấy rất hào hứng để chinh phục những đam mê thử thách, con đường mà mình muốn đi. Tuy nhiên những điều này không hẳn sẽ làm được trong ngày một ngày hai. Đây sẽ là một thử thách lớn, một ngọn núi cao cần phải chinh phục. Hãy kiên nhẫn với hành trình của mình.

Một vài Thiên Yết có thể bắt đầu một cuộc hành trình mới với nghĩa đen là di chuyển khỏi chỗ ở hiện tại, hay với nghĩa bóng là bắt đầu một điều gì đó mới với một tâm thế mới chẳng hạn.

Nhân Mã

Nhân Mã trong tuần này đang nhận được nhiều sự may mắn, hỗ trợ và chúc phúc. Một vài điều gì đó rất quan trọng với Nhân Mã trong giai đoạn này, có thể là tiền bạc, cơ hội thăng tiến, hoặc công việc mới có thể sẽ đến. Hãy đón nhận nó bằng một tâm thế cởi mở, nhiệt thành và sẵn sàng cho hành trình mới.

Tuy nhiên trong giai đoạn này Nhân Mã cũng cần lưu ý đến vấn đề tài chính. Đặc biệt là những khoản thu chi lớn. Cũng nên cẩn thận với việc đôi khi quá ngây thơ, ít đề phòng khiến Nhân Mã dễ gặp phải những việc bị trục lợi mà hao tổn tài chính.

Ma Kết

Ma Kết trong tuần này có thể đảm nhiệm thêm một công việc mới, khởi động một dự án mới, hoặc bắt đầu với một đam mê mới mà bản thân mình muốn chinh phục. Đây là thời điểm rất thích hợp để có thể bắt tay vào giai đoạn khởi đầu.

Ma Kết đang làm khá tốt trong giai đoạn này, tuy nhiên đừng quên việc cho bản thân được phép nghỉ ngơi và tận hưởng. Đặc biệt là khi những suy nghĩ bắt đầu rối ren và không thể tháo gỡ. Ma Kết có thể tìm đến bạn bè và những người bạn tâm giao, hợp ý để có thể chia sẻ với họ.

Bảo Bình

Tuần này Bảo Bình nhận được một lời nhắn cần phải lên kế hoạch cho khoảng thời gian sắp tới. Bởi Bảo Bình đang đứng trước một giai đoạn có nhiều cơ hội nhưng đồng thời cũng không kém những thách thức. Khoảng thời gian này có thể rối ren nhưng nó không kéo dài mãi.

Một vài Bảo Bình có thể đón nhận tin tức liên quan tới gia đình. Ví dụ một em bé mới chào đời, một người thân nào đó có dự định khởi nghiệp hoặc bắt đầu một giai đoạn mới rất quan trọng chẳng hạn.

Song Ngư

Tuần này Song Ngư có thể có nhiều đắn đo và ngần ngừ hơn mọi khi. Đặc biệt là đối với những tình huống cần đưa ra những quyết định quan trọng. Song Ngư dường như cũng có một vài sự tính toán trong lòng, tuy nhiên có thể điều bạn đang thiếu chính là động lực.

Những lúc như thế này Song Ngư có thể mạnh dạn tìm kiếm sự giúp đỡ, hỗ trợ hoặc hướng dẫn từ những người xung quanh. Đôi khi có thể là một ai đó có kinh nghiệm dày dạn và gần gũi thân thiết với Song Ngư chẳng hạn. Ngoài ra, Song Ngư cũng sẽ sớm tìm thấy niềm vui và sự thoải mái trong giai đoạn dần về cuối tuần này.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo