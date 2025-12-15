Horoscope 15/12 - 21/12: Sư Tử gánh vác trọng trách, Thiên Bình dễ xao nhãng

HHTO - Tuần mới khiến 12 chòm sao có xu hướng nhìn lại tiến độ công việc, đánh giá hiệu quả cá nhân và cân nhắc những điều cần giữ lại hoặc loại bỏ trước khi bước sang giai đoạn mới.

Sư Tử

Tuần này, Sư Tử thể hiện vai trò khá rõ ràng trong tập thể. Bạn chủ động đảm nhận trách nhiệm và không ngại đứng ra giải quyết các vấn đề phát sinh. Tuy nhiên, bạn cần tiết chế cái tôi để đảm bảo sự phối hợp hiệu quả.

Tài chính duy trì ở mức ổn, nhưng các khoản chi liên quan đến hình ảnh cá nhân hoặc hoạt động xã hội có thể tăng. Sức khỏe nhìn chung tốt, song bạn cần chú ý cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi. Trong đời sống cá nhân, Sư Tử giữ thái độ nghiêm túc, không để cảm xúc chi phối các quyết định quan trọng.

Xử Nữ

Xử Nữ bước vào tuần với tinh thần kiểm soát cao. Bạn rà soát kỹ từng chi tiết, từ công việc chuyên môn đến kế hoạch cá nhân. Những nhiệm vụ đòi hỏi tính chính xác sẽ được bạn xử lý hiệu quả.

Tài chính an toàn, phù hợp để lập bảng tổng kết chi tiêu cuối năm. Về sức khỏe, bạn cần chú ý đến hệ tiêu hóa và căng thẳng thần kinh do làm việc quá tập trung. Trong giao tiếp cá nhân, Xử Nữ ưu tiên sự rõ ràng, tránh nói vòng vo, giúp các mối quan hệ duy trì sự ổn định.

Thiên Bình

Thiên Bình có một tuần tương đối cân bằng nhưng dễ bị phân tán bởi nhiều đầu việc nhỏ. Bạn cần sắp xếp lại thứ tự ưu tiên để tránh cảm giác quá tải. Trong công việc, khả năng phối hợp và ngoại giao của bạn tiếp tục phát huy tác dụng.

Tài chính ở mức trung bình, không có biến động lớn. Sức khỏe ổn định, nhưng bạn nên chú ý vận động để tránh mệt mỏi do ngồi lâu. Trong đời sống cá nhân, Thiên Bình giữ thái độ trung lập, ưu tiên giải quyết vấn đề thay vì tranh luận cảm xúc.

Bọ Cạp

Tuần mới, khiến Bọ Cạp tập trung nhiều vào các quyết định mang tính chiến lược. Bạn làm việc thầm lặng nhưng hiệu quả, ưu tiên chất lượng hơn số lượng.

Tài chính tương đối ổn, phù hợp để củng cố các khoản tiết kiệm hoặc đầu tư dài hạn. Sức khỏe nhìn chung tốt, tuy nhiên bạn cần hạn chế căng thẳng tinh thần do suy nghĩ quá nhiều. Trong giao tiếp cá nhân, Bọ Cạp giữ sự rõ ràng và ranh giới cần thiết, tránh can thiệp sâu vào việc của người khác.

