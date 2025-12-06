Ẩm thực chữa lành: Đồ ngọt giúp Thiên Bình dịu lại, Bạch Dương bớt stress nhờ vị cay

HHTO - Đói bụng mà chưa biết ăn gì? Đừng lo, vũ trụ đã mách nhỏ cho 12 cung hoàng đạo những món ăn không chỉ ngon mà còn vỗ về tâm trạng của bạn!

Bạch Dương: Tokbokki cay phô mai

Bạch Dương đầy năng lượng và luôn muốn thử thách bản thân, vì thế tokbokki cay phô mai là lựa chọn hoàn hảo. Sự kết hợp của vị cay nóng và lớp phô mai béo ngậy tạo nên “bữa tiệc” bùng nổ hệt như tính cách máu lửa của bạn. Ăn một miếng thôi cũng đủ để lấy lại tinh thần và hoàn tất những công việc còn dang dở.

Kim Ngưu: Cơm tấm sườn bì chả

Ổn định, yêu sự thoải mái và ghét thay đổi, Kim Ngưu chắc chắn sẽ chọn cơm tấm - món ăn quốc dân, đầy đặn và quen thuộc. Đĩa cơm nóng hổi với sườn nướng thơm lừng, bì giòn, chả trứng béo ngậy khiến bạn vừa lòng ngay lập tức. Đây chính là “món ăn chữa lành" đúng nghĩa cho những ngày mệt mỏi.

Song Tử: Buffet lẩu nướng

Song Tử hiếu kỳ, mau chán, thích thay đổi liên tục và buffet lẩu nướng là thiên đường dành cho bạn. Muốn ngọt có ngọt, muốn cay có cay, muốn thịt hay hải sản đều đủ. Vừa ăn vừa tám chuyện, vừa chọn món theo tâm trạng, đúng chuẩn gu dễ thương của Song Tử.

Cự Giải: Bánh flan caramel

Cự Giải giàu cảm xúc, thích sự ấm áp, ngọt ngào - chẳng món nào hợp hơn bánh flan caramel. Mềm mịn, tan ngay trong miệng, ngọt dịu mà không gắt, món tráng miệng này như vòng tay ôm của mẹ vậy. Vừa ăn vừa cảm thấy bình yên, được vỗ về sau một ngày dài nhiều áp lực.

Sư Tử: Bít tết sốt tiêu đen

Sư Tử luôn muốn trở thành trung tâm và tỏa sáng, thế nên bít tết sốt tiêu đen sang trọng chính là lựa chọn hoàn hảo. Một phần thịt bò chín vừa, mềm mọng, kèm sốt tiêu đen cay nồng đậm đà không chỉ ngon mà còn “sang chảnh” hết nấc. Vừa ăn vừa thấy mình như ngôi sao trên bàn tiệc.

Xử Nữ: Salad lành mạnh

Chỉn chu, cầu toàn và cực quan tâm sức khỏe, Xử Nữ thích mê món salad với nhiều loại rau củ. Rau xanh giòn, cà chua mọng nước, bơ béo, thêm sốt mè rang hoặc olive là đủ cho một bữa vừa nhẹ bụng vừa bổ dưỡng. Salad chính là món giúp Xử Nữ vừa ăn ngon vừa yên tâm giữ dáng.

Thiên Bình: Macaron nhiều màu

Thiên Bình yêu cái đẹp, lãng mạn và khó cưỡng lại những thứ xinh xắn. Chiếc bánh có nhiều màu sắc, nhỏ xinh, ngọt ngào chính là chân ái. Cắn một miếng thôi là thấy giòn rụm bên ngoài, mềm mịn bên trong, ngọt thanh như chính sự đáng yêu của bạn. Đây cũng là món chụp ảnh siêu nghệ cho Instagram của bạn.

Bọ Cạp: Lẩu Thái chua cay

Bọ Cạp cuốn hút, mãnh liệt và có chiều sâu cảm xúc - phù hợp với món lẩu Thái chua cay đậm đà hương vị. Nước lẩu nóng hổi, chua ngọt hài hòa, cay cay nồng nàn dành cho những buổi gặp gỡ bạn bè, vừa ăn vừa thấy sự gắn kết và niềm vui.

Nhân Mã: Pizza hải sản phô mai

Nhân Mã ham vui, thích trải nghiệm mới, nên pizza hải sản phô mai là gợi ý tuyệt vời. Vỏ giòn, phô mai kéo sợi béo ngậy, hải sản tươi ngon tạo nên một bữa ăn vừa tiện lợi vừa gần gũi. Cắn một miếng thôi, bạn đã cảm nhận như mình đang phiêu lưu đến một vùng biển xa xôi nào đó.

Ma Kết: Bánh mì kẹp thịt trứng

Ma Kết thực tế, kỷ luật và luôn coi trọng hiệu quả, thế nên bánh mì kẹp thịt trứng truyền thống là lựa chọn chuẩn gu. Vừa rẻ, vừa nhanh gọn, lại chắc bụng để bạn có sức “chiến deadline”. Món ăn này chẳng cầu kỳ nhưng lại bền vững, giống hệt tính cách ổn định của Ma Kết.

Bảo Bình: Trà sữa topping độc lạ

Bảo Bình sáng tạo, thích khác biệt và luôn muốn thử cái mới. Thế nên trà sữa với topping độc đáo như chân trâu lava trứng muối, củ năng hồng hoặc thạch phô mai chính là chân ái. Vừa nhâm nhi vừa cảm thấy mình “khác biệt” so với số đông - đúng chuẩn gu độc đáo của Bảo Bình.

Song Ngư: Kem gelato Ý

Song Ngư mơ mộng, lãng mạn và dễ chìm trong cảm xúc, vậy thì kem gelato Ý chính là “người bạn tâm hồn”. Ngọt ngào, mát lạnh, hương vị tan chảy dịu dàng nơi đầu lưỡi đưa bạn vào thế giới cổ tích. Vừa ăn vừa thấy lòng nhẹ nhàng, bay bổng, đúng chất Song Ngư “mộng mơ”.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo