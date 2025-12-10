Tarot tuần này: Song Tử nhạy cảm hơn mọi khi, Xử Nữ cần chú ý đến bản thân

HHTO - Hãy cùng khám phá xem các lá bài Tarot tuần này sẽ bật mí những “thông điệp vũ trụ” gì cho các cung Hoàng đạo trong tuần mới. Cung nào có một tuần nhiều chông gai thử thách, cung nào sẽ có một tuần thuận lợi với những sự kiện mới nhé!

Bạch Dương

Những cơ hội đang tới với Bạch Dương trong tuần này. Hầu hết là những thứ xứng đáng với nỗ lực của Bạch Dương trong thời gian vừa qua. Nhưng có thể cơ hội này cũng dành cho những người khác có nỗ lực tương tự nên Bạch Dương không nên chủ quan.

Tuần này Bạch Dương sẽ cảm thấy mọi việc đủ sáng tỏ, rõ ràng để xác định những hướng đi trong cuộc sống. Điều này bao gồm việc Bạch Dương có thể sẽ nhận được những chỉ dẫn từ trực giác hoặc từ những người xung quanh. Một vài sự kiện trong tuần này có thể đem lại cho Bạch Dương niềm vui, sự hào hứng, hân hoan.

Kim Ngưu

Kim Ngưu có thể trở nên suy nghĩ quá mức trong khoảng thời gian tới. Việc khó khăn, khó chịu, áp lực khi bị buộc làm gì đó không như ý đôi khi còn bị thổi phồng từ chính nỗi lo lắng của Kim Ngưu. Tuy nhiên khi đối diện với vấn đề, Kim Ngưu có thể thấy rằng mình chỉ đang “vẽ” vấn đề lớn hơn mức nó vốn có.

Vấn đề này có thể đến từ gia đình hoặc Kim Ngưu sẽ nhận được một thông tin, tin tức nào đó khác liên quan tới chuyện trong nhà. Nếu có một lời khuyên trong tuần này thì đó sẽ là việc Kim Ngưu cần học cách buông bớt áp lực hoặc tránh quá để ý tới ánh nhìn, sự phán xét của người xung quanh.

Song Tử

Song Tử có thể nhạy cảm hơn trong tuần này. Bất kỳ là niềm vui hay nỗi buồn đều có thể khiến Song Tử cảm động, xúc động nhiều hơn mọi khi. Đôi khi chính cảm xúc này cũng sẽ khiến Song Tử khó chấp nhận những lời nói của người khác, cho dù đó là góp ý mang tính xây dựng.

Tuy nhiên, thời điểm trong tuần này cũng là lúc Song Tử có cơ hội hàn gắn với ai đó mà mình cãi nhau hoặc xích mích. Ngoài ra tin tốt là Song Tử có thể cảm nhận được tình yêu, sự quan tâm từ những mối quan hệ xung quanh trong giai đoạn này.

Cự Giải

Một vài thử thách có thể đến với Cự Giải trong tuần này. Những tình huống khó khăn này chỉ nhằm mục đích xem thử khả năng giải quyết hoặc đương đầu của Cự Giải đến đâu. Cự Giải cũng sẽ nhận ra mình mạnh mẽ hơn những gì mình nghĩ. Tình huống khó khăn này chỉ là tạm thời và sẽ sớm qua.

Một vài vấn đề có thể sẽ tắc nghẽn và khó giải quyết hơn nhưng Cự Giải cũng cần chịu trách nhiệm vì đã để tình huống tồn đọng cho tới thời điểm này. Với một vài Cự Giải, đây có thể là giai đoạn bắt đầu một công việc hoặc một điều gì đó mới trong cuộc sống. Và có thể việc phải giải quyết những vấn đề cũ là cần thiết để Cự Giải bắt đầu giai đoạn mới.

Sư Tử

Tuần này Sư Tử có thể giải quyết mọi việc một cách rõ ràng và thẳng thắn. Điều này giúp Sư Tử vượt qua một số vấn đề một cách gọn nhẹ và dứt khoát, triệt để. Tuy nhiên, cách này cũng có thể hơi máy móc và Sư Tử cũng có thể khiến người khác chịu tổn thương bởi lời nói bộc trực của bản thân.

Sư Tử có thể đang nhận được những sự bảo hộ để vượt qua một vài tình huống khó khăn. Tuy nhiên, trong trường hợp Sư Tử vẫn cảm thấy khó khăn trước mắt, Sư Tử nên mạnh dạn kêu gọi, nhờ cậy đến sự giúp đỡ, hỗ trợ từ những người xung quanh. Được giúp đỡ không phải là yếu đuối, biết mượn trợ lực đúng lúc là cách làm của người thông minh, sáng suốt.

Xử Nữ

Xử Nữ có thể đứng trước một vài sự lựa chọn trong giai đoạn này, đặc biệt là những hướng đi, quyết định quan trọng. Nếu trường hợp này liên quan tới một ai đó khác hoặc có nhiều phương hướng khác nhau khiến Xử Nữ chưa biết lựa chọn ra sao, hãy thử đặt mình vào vị trí đó để có thể cảm nhận và đưa ra quyết định.

Một vài Xử Nữ có thể mở rộng mối quan hệ bạn bè, hoặc được bạn bè, người thân hỗ trợ trong vấn đề tài chính hoặc giai đoạn lập nghiệp nếu có. Bạn bè cũng có thể sẽ đưa ra cho Xử Nữ những lời khuyên, sự ủng hộ. Ngoài ra, Xử Nữ cần lưu tâm hơn đến sức khỏe và tâm trạng. Điều cần nhất là giữ nội lực bản thân mạnh mẽ và tâm trí được thoải mái, bình yên.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo