Horoscope 15/12 - 21/12: Nhân Mã tìm lại tự tin, Bảo Bình nên lắng nghe lý trí

Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Tuần mới khiến 12 chòm sao có xu hướng nhìn lại tiến độ công việc, đánh giá hiệu quả cá nhân và cân nhắc những điều cần giữ lại hoặc loại bỏ trước khi bước sang giai đoạn mới.

Nhân Mã

d04e853c570245d58d11d3b7d2924fe1-1408x1600.jpg

Nhân Mã bước vào tuần với nhu cầu nhìn lại định hướng cá nhân. Bạn cân nhắc những gì nên tiếp tục và những gì cần thay đổi trong giai đoạn sắp tới. Công việc tiến triển ổn nếu bạn duy trì kỷ luật, tránh làm việc theo cảm hứng nhất thời. Tài chính ổn định, nhưng bạn có xu hướng chi cho trải nghiệm hoặc học tập. Sức khỏe tốt, song bạn cần chú ý cân bằng thời gian nghỉ ngơi. Trong quan hệ cá nhân, Nhân Mã giao tiếp cởi mở nhưng giữ nguyên tắc rõ ràng.

Ma Kết

b1dc8e1fa5524e1c9b474537443791ad-1408x1600.jpg

Ma Kết bước vào tuần cuối cùng trước sinh nhật với tinh thần trách nhiệm cao. Bạn tập trung hoàn thiện các mục tiêu quan trọng và không để công việc bị gián đoạn. Tài chính ổn định, thích hợp để tổng kết ngân sách năm. Sức khỏe tốt, nhưng cần chú ý các vấn đề về cột sống do làm việc nhiều. Trong giao tiếp, Ma Kết thẳng thắn, rõ ràng, hạn chế các trao đổi không cần thiết.

Bảo Bình

fcb2a5c02f7f433e96c9e0970643560e-1408x1600.jpg

Bảo Bình có một tuần thiên về tư duy chiến lược. Bạn nhìn nhận vấn đề theo hướng tổng thể, phù hợp với việc lập kế hoạch dài hạn. Tài chính an toàn, không có biến động lớn. Sức khỏe ổn, nhưng bạn nên giảm thời gian sử dụng thiết bị điện tử. Trong các mối quan hệ, Bảo Bình giữ phong thái lý trí, giao tiếp mạch lạc và tôn trọng sự khác biệt.

Song Ngư

3e96b91be9009aae6dcd2b860a07e1da.jpg

Song Ngư bước vào tuần với nhịp độ chậm rãi nhưng chắc chắn. Bạn xử lý tốt các công việc mang tính chi tiết và tránh ôm đồm. Tài chính ổn định, chi tiêu được kiểm soát. Sức khỏe cần chú ý giấc ngủ và tinh thần. Trong giao tiếp cá nhân, Song Ngư chọn cách nói ngắn gọn, rõ ràng, ưu tiên sự thực tế trong mọi trao đổi.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo

29f2e687-3ede-4c8d-b170-533126b27101.jpg
Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
#tuần mới #cung hoàng đạo #nhân mã #ma kết #bảo bình #song ngư

