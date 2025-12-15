Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Horoscope 15/12 - 21/12: Bạch Dương lưu ý túi tiền, Song Tử chọn lọc thông tin

Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
HHTO - Tuần mới khiến 12 chòm sao có xu hướng nhìn lại tiến độ công việc, đánh giá hiệu quả cá nhân và cân nhắc những điều cần giữ lại hoặc loại bỏ trước khi bước sang giai đoạn mới.

Bạch Dương

770d96116bfc4247b2da57c1ef24a298-1408x1600.jpg

Bạch Dương bước vào tuần này với tinh thần làm việc nghiêm túc và có phần thận trọng hơn thường lệ. Bạn tập trung xử lý các nhiệm vụ còn dang dở, đặc biệt là những việc liên quan đến tiến độ, thời hạn hoặc trách nhiệm cá nhân. Trong môi trường công việc, bạn có xu hướng giảm bớt tranh luận, thay vào đó là hành động cụ thể và hiệu quả.

Tài chính duy trì ở mức ổn định, nhưng bạn nên tránh chi tiêu bốc đồng do áp lực cuối năm. Về sức khỏe, Bạch Dương cần chú ý đến việc nghỉ ngơi hợp lý, tránh làm việc liên tục. Trong giao tiếp cá nhân, bạn giữ thái độ thẳng thắn, rõ ràng, hạn chế những hiểu nhầm không cần thiết.

Kim Ngưu

8adaa9d18ee94439b21946f6f3b22a15-1408x1600.jpg

Tuần mới mang đến cho Kim Ngưu trạng thái ổn định và chắc chắn. Bạn làm việc theo nhịp quen thuộc, không quá vội vàng nhưng đảm bảo độ chính xác cao. Đây là thời điểm thích hợp để rà soát lại các kế hoạch tài chính, hợp đồng hoặc thỏa thuận đã ký trước đó.

Tài chính tương đối an toàn, song bạn cần chú ý các khoản chi nhỏ dễ phát sinh trong giai đoạn cuối năm. Sức khỏe ở mức tốt, tuy nhiên Kim Ngưu nên điều chỉnh chế độ ăn uống để tránh mệt mỏi. Trong đời sống cá nhân, bạn giữ thái độ điềm tĩnh, ưu tiên sự tôn trọng và ranh giới rõ ràng trong giao tiếp.

Song Tử

7ca007457c3b458382fadaaf230184eb-1345x1600.jpg

Song Tử bước vào tuần mới với lịch trình khá dày. Bạn phải xử lý nhiều thông tin cùng lúc, đòi hỏi khả năng chọn lọc và sắp xếp thứ tự ưu tiên. Trong công việc, các cuộc họp, trao đổi hoặc cập nhật kế hoạch diễn ra liên tục, nhưng bạn vẫn kiểm soát tốt nhờ sự linh hoạt.

Tài chính có biến động nhẹ, chủ yếu đến từ chi phí di chuyển, giao tiếp hoặc công việc bên lề. Bạn nên theo dõi sát để tránh vượt ngân sách. Về sức khỏe, Song Tử cần chú ý giấc ngủ và hạn chế làm việc khuya. Trong quan hệ cá nhân, bạn giao tiếp thẳng thắn, tập trung vào nội dung chính, tránh lan man.

Cự Giải

5a6be200113418a38099a67e7f4c49cd.jpg

Cự Giải có xu hướng thu mình và tập trung vào công việc nội bộ trong tuần này. Bạn dành thời gian xử lý các vấn đề tồn đọng, sắp xếp lại hồ sơ, giấy tờ hoặc kế hoạch cá nhân. Nhịp độ công việc không quá nhanh nhưng yêu cầu sự kiên nhẫn.

Tài chính ổn định, tuy nhiên bạn cần tránh chi tiêu theo cảm xúc, đặc biệt là các khoản mua sắm không thực sự cần thiết. Sức khỏe tương đối tốt, nhưng tâm lý dễ bị ảnh hưởng bởi áp lực gia đình hoặc trách nhiệm cá nhân. Trong giao tiếp, Cự Giải chọn cách trao đổi trực tiếp, rõ ràng, giúp hạn chế mâu thuẫn không đáng có.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

29f2e687-3ede-4c8d-b170-533126b27101.jpg
Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
#chiêm tinh #tuần mới #tiến độ công việc #tài chính #sức khỏe #bạch dương #kim ngưu

