Tarot tuần này: Song Tử “thả thính” cực mượt, Sư Tử cẩn thận với những bí mật

HHTO - Hãy cùng khám phá xem các lá bài Tarot tuần này sẽ bật mí những “thông điệp vũ trụ” gì cho các cung Hoàng đạo trong tuần mới. Cung nào không nên quá “dung túng” cho bản thân, cung nào sẽ có một tuần nhiều tin vui và những sự kiện mới?

Bạch Dương

Tuần này, Bạch Dương có khả năng đón nhận một tin tức bất ngờ và có thể không mấy dễ chịu. Một thông báo, kiện hàng mà Bạch Dương đang chờ đợi có thể không như mong đợi hay như nó đã quảng cáo. Một kế hoạch, dự định mà Bạch Dương đã làm có thể sẽ không thành công như dự kiến.

Bạch Dương cũng cần cẩn thận với túi tiền của mình, hoặc những kế hoạch, những cuộc tranh luận trong khoảng thời gian tuần này. Tuy nhiên ở một khía cạnh khác, Bạch Dương vẫn có thể đón những tin tức tốt, hoặc có những bữa tiệc, cuộc vui giúp giải tỏa tâm trạng.

Kim Ngưu

Tuần này Kim Ngưu có thể khá hào hứng và tất bật với những dự định mới, kế hoạch mới hoặc tập trung vào những gì đang làm. Xông xáo và hành động - năng lượng này giúp Kim Ngưu giải quyết những khía cạnh xuất hiện trong tuần một cách nhanh gọn. Tuy nhiên, vì vậy nên đôi khi Kim Ngưu dễ bỏ qua những vấn đề tiểu tiết, hoặc đôi khi là cảm xúc của người khác.

Kim Ngưu cần đặt mình vào vị trí của người khác để có thêm góc nhìn thấu suốt hơn, cũng cần bảo vệ bản thân khi nhận những đánh giá hoặc hành động tiêu cực. Trực giác có thể là thứ cho Kim Ngưu những chỉ dẫn chính xác nhất nhưng lại là thứ Kim Ngưu dễ bỏ qua và ít lắng nghe trong tuần này.

Song Tử

Song Tử có một tuần ổn định với tài chính ở mức tốt, hoặc thậm chí có thể có xu hướng gia tăng, nhận được nhiều hơn. Tuần này cũng là thời điểm dù muốn hay không thì sự bắt tay hòa giải, đàm phán, giải quyết mâu thuẫn cũng nên và cần, đôi khi là phải chấp thuận.

Song Tử có thể nhận được sự yêu thích, ngưỡng mộ, nhận được lời khen từ ai đó. Song Tử đôi khi có thể “thả thính” với ai đó như một bản năng dù thật lòng có cảm thấy ra sao. Nhìn chung là vì Song Tử muốn hình ảnh của bản thân trong mắt người đó là như vậy.

Cự Giải

Cự Giải có thể sẽ đón nhận một thông báo mới trong tuần này. Thông báo này có thể đến khá trễ. Nhưng dù là đến vào lúc nào đi chăng nữa, quãng thời gian này là thời điểm mà Cự Giải nên tập trung vào công việc và phát triển bản thân. Đôi khi cũng nên cởi mở để bắt đầu làm một điều gì đó mới.

Đừng quá dễ dãi với bản thân và trở nên lười biếng. Nếu quá do dự, Cự Giải có thể chuẩn bị thật kỹ rồi bắt tay vào làm. Ngoài ra, có một người bạn ở xa đang nhớ tới Cự Giải.

Sư Tử

Sư Tử có thể lo ngại, cảm thấy bản thân không thể làm được hoặc bị phanh phui một điều gì đó. Đôi khi, chính Sư Tử quá lười hoặc quá ngại việc bước ra khỏi vùng an toàn. Ý nghĩ “mình không làm được” hoặc “mình chỉ làm tới đây thôi” có thể giúp Sư Tử đỡ áy náy hơn là việc phải làm điều Sư Tử không muốn đối mặt. Hoặc cho đến khi tình huống này trở nên căng thẳng hơn, khiến Sư Tử khó mà chối từ.

Tuần này Sư Tử không nên giữ bí mật với những người quan trọng, đặc biệt là những người cần được biết về điều đó. Nếu Sư Tử được yêu cầu giữ bí mật điều gì đó, hãy cân nhắc xem điều này gây ảnh hưởng đến ai, cũng không nên tùy tiện gây rò rỉ điều này.

Xử Nữ

Xử Nữ có thể đang làm tốt gần như mọi mối quan tâm trong cuộc sống ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên với tính cách cầu toàn đặc trưng, Xử Nữ có thể còn mong muốn hoặc đòi hỏi tốt hơn nữa, trọn vẹn hơn nữa. Tuy nhiên hãy biết hài lòng với cái mình đang có ở hiện tại.

Xử Nữ đang nhận được sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình từ ai đó. Điều này giúp Xử Nữ vượt qua quãng thời gian khó khăn và học hỏi được khá nhiều. Ngoài ra, hãy cho phép mình nghỉ ngơi, thả lỏng, đi ra ngoài thay đổi không khí, tâm trạng và tận hưởng niềm vui nhé!

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo