Horoscope 22/12 - 28/12: Bạch Dương tránh sai sót, Song Tử bớt ôm đồm công việc

HHTO - 12 cung hoàng đạo đừng chờ đợi cơ hội đến, mà hãy đứng lên và tạo ra câu chuyện cho chính mình từ những thông điệp tuần mới.

Bạch Dương

Bạch Dương bước vào tuần này với áp lực hoàn thành công việc tồn đọng. Các nhiệm vụ không quá mới nhưng đòi hỏi sự rà soát kỹ lưỡng, đặc biệt là những việc liên quan đến báo cáo, số liệu hoặc cam kết. Việc nóng vội có thể khiến bạn mắc lỗi nhỏ nhưng ảnh hưởng lớn. Tuần này không phù hợp để mở dự án mới hay đưa ra quyết định mạo hiểm.

Tài chính giữ mức ổn định, song các khoản chi cuối năm như chi phí gia đình, công việc hoặc phát sinh lễ tết có thể khiến ngân sách bị dàn trải. Sức khỏe là yếu tố cần lưu ý. Bạch Dương dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi do làm việc liên tục và thiếu ngủ. Việc sắp xếp lại thời gian nghỉ ngơi, giảm cường độ làm việc vào buổi tối sẽ giúp bạn duy trì thể lực cho giai đoạn chuyển giao sắp tới.

Kim Ngưu

Công việc của Kim Ngưu trong tuần này không quá biến động. Bạn có xu hướng tập trung vào các nhiệm vụ mang tính duy trì, kiểm soát và hoàn thiện. Những công việc liên quan đến tài chính, hành chính hoặc quản lý nội bộ được xử lý hiệu quả nhờ sự cẩn trọng và kiên nhẫn. Đây không phải thời điểm lý tưởng để thử nghiệm ý tưởng mới hay thay đổi hướng đi.

Kim Ngưu giữ được sự cân bằng, nhưng các khoản chi cuối năm có thể tăng do nhu cầu sinh hoạt và công việc. Việc hạn chế mua sắm cảm tính sẽ giúp bạn bảo toàn ngân sách. Sức khỏe nhìn chung ổn định. Tuy nhiên, do lịch sinh hoạt dễ bị xáo trộn vào cuối năm, Ngưu Ngưu cần chú ý đến chế độ ăn uống và nghỉ ngơi. Duy trì nhịp sống điều độ sẽ giúp bạn bước sang giai đoạn mới với thể trạng tốt.

Song Tử

Tuần mới, Song Tử phải xử lý nhiều đầu việc cùng lúc, đặc biệt là các nhiệm vụ liên quan đến trao đổi, tổng hợp và kết nối. Việc thiếu tập trung hoặc xử lý song song quá nhiều việc dễ dẫn đến nhầm lẫn. Đây là thời điểm bạn cần sắp xếp thứ tự ưu tiên và tránh ôm đồm.

Tài chính không có biến động lớn, nhưng chi phí liên quan đến công việc, di chuyển hoặc hoàn tất kế hoạch cuối năm có xu hướng tăng. Việc kiểm soát các khoản chi nhỏ sẽ giúp bạn tránh thất thoát.

Sức khỏe là điểm cần lưu tâm. Áp lực tinh thần do tiếp nhận quá nhiều thông tin có thể khiến chòm sao này mệt mỏi, khó ngủ. Hạn chế làm việc khuya và giảm thời gian tiếp xúc thiết bị điện tử.

Cự Giải

Công việc của Cự Giải tập trung vào các nhiệm vụ hậu cần, hỗ trợ hoặc xử lý phần việc tồn đọng. Bạn cảm thấy áp lực vì phải lo nhiều việc cùng lúc, nhưng đây cũng là cơ hội để khẳng định sự đáng tin cậy. Việc làm việc theo kế hoạch và không để cảm xúc chi phối sẽ giúp bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tài chính tương đối ổn định, nhưng các khoản chi liên quan đến gia đình hoặc trách nhiệm cá nhân có thể tăng. Việc chủ động dự trù ngân sách là cần thiết.

Sức khỏe của "chú Cua" không gặp vấn đề lớn, song trạng thái mệt tinh thần dễ xuất hiện do lo nghĩ nhiều. Việc phân bổ lại thời gian nghỉ ngơi và không ôm đồm quá mức sẽ giúp bạn duy trì sự cân bằng.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo