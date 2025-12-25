Sự dịch chuyển hành tinh cuối năm ảnh hưởng thế nào đến tâm lý của 12 chòm sao?

HHTO - Cuối năm không chỉ mệt vì deadline hay tổng kết, mà còn vì cảm xúc bỗng trở nên trầm lắng hơn bình thường. Giai đoạn cuối tháng 12 là lúc nhiều hành tinh dịch chuyển đồng thời, tạo ra những xáo trộn rõ rệt về mặt tâm lý.

Sự dịch chuyển hành tinh cuối năm

Cuối năm là thời điểm nhiều hành tinh chậm lại hoặc đổi vị trí, khiến năng lượng chung trở nên bất ổn. Điều này tạo ra cảm giác mọi thứ đang đứng giữa ranh giới cũ - mới, chưa rõ ràng. Với Gen Z, vốn quen với nhịp sống nhanh và nhiều kỳ vọng, sự chênh vênh này dễ chuyển thành lo âu. Bạn có thể thấy mình nghĩ nhiều hơn, nhạy cảm hơn và dễ bị tác động bởi những chuyện rất nhỏ.

Sao Thủy ảnh hưởng đến suy nghĩ và giao tiếp

Khi Sao Thủy dịch chuyển cuối năm, khả năng tập trung và giao tiếp bị ảnh hưởng rõ rệt. Không ít người dễ rơi vào trạng thái nói nhiều nhưng không được hiểu, hoặc im lặng vì không biết diễn đạt cảm xúc thế nào. Những hiểu lầm nhỏ có thể khiến tâm trạng đi xuống nhanh chóng. Đây là lý do nhiều người chọn cách thu mình lại thay vì giải thích hay tranh luận trong giai đoạn này.

Sao Kim làm cảm xúc trở nên mong manh hơn

Sao Kim - hành tinh của tình yêu và các mối quan hệ, khiến cảm xúc cuối năm trở nên nhạy cảm bất thường. Gen Z dễ nhìn lại chuyện tình cảm, so sánh bản thân với người khác và cảm thấy thiếu thốn. Những mối quan hệ mập mờ hoặc chưa rõ ràng càng khiến bạn mệt mỏi hơn. Sự dịch chuyển có thể không dẫn tới vấn đề tan vỡ, nhưng khiến nhiều người tự hỏi liệu mình có đang được yêu thương đúng cách hay không.

Sao Thổ mang đến áp lực vô hình

Sao Thổ cuối năm thường nhắc con người về trách nhiệm và giới hạn. Với Gen Z, điều này thể hiện qua áp lực phải “ổn định”, phải có thành tựu, phải tiến kịp người khác. Nhiều bạn trẻ cảm thấy mình chưa làm được gì đáng kể, từ đó sinh ra cảm giác thất bại dù thực tế không hẳn như vậy.

Sao Hải Vương khuếch đại sự mơ hồ

Sự ảnh hưởng của Sao Hải Vương khiến ranh giới giữa thực tế và cảm xúc trở nên mờ nhạt. Gen Z dễ suy diễn, dễ buồn vì những điều chưa chắc đã xảy ra. Những suy nghĩ kiểu “nếu như”, “giá mà” xuất hiện nhiều hơn. Điều này khiến bạn cảm thấy lạc hướng, không biết mình đang đi đúng hay sai, dù trước đó rất chắc chắn.

Gen Z nên chăm sóc cảm xúc trong giai đoạn này

Hãy ưu tiên những điều đơn giản: Ngủ đủ, hạn chế so sánh, chân thành bày tỏ cảm xúc. Viết ra suy nghĩ, tạm ngắt mạng xã hội hoặc cho phép bản thân nghỉ ngơi cũng là cách cân bằng năng lượng rất hiệu quả.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo