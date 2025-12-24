Tarot tuần này: Bảo Bình “vén màn” sự thật, Ma Kết “ở ẩn” khỏi mạng xã hội

HHTO - Bài Tarot tuần này sẽ bật mí các khía cạnh tình cảm lẫn công việc, sự kiện dành cho các cung Hoàng đạo. Cùng tìm hiểu xem cung nào nên chuẩn bị tâm thế đón chờ những giai đoạn ngập tràn niềm vui, cung nào mạnh dạn đối diện với tâm trí nhé!

Thiên Bình

Thiên Bình đang ở trong nguồn năng lượng tốt, có khả năng xử lý mọi việc khéo léo và linh hoạt. Vấn đề tài chính không phải là khó khăn nhưng cũng không nên cho vay mượn. Nếu gặp chuyện khó, Thiên Bình cũng không nên nhún nhường mà cần mạnh dạn thể hiện sự chống trả cần thiết. Nhất là khi đối phương có thể coi sự dĩ hòa vi quý của bạn là sự hèn nhát.

Một vài điều sẽ không còn ở lại trong cuộc sống của Thiên Bình nữa. Đây có thể là một số tiền đã mất, một người nào đó đã không còn đồng hành, một điều gì đó sắp rời xa. Tùy vào mỗi Thiên Bình mà mức độ cảm xúc có thể khác nhau ít nhiều. Ngoài ra, Thiên Bình có thể nhận được những món quà vật chất hoặc tinh thần quý giá trong tuần này.

Thiên Yết

Thiên Yết có thể ở trong trạng thái mệt mỏi, chán chường hoặc không muốn cố gắng nữa. Nhất là khi Thiên Yết ở trong một tình huống vướng mắc nào đó chưa thể tháo gỡ trong thời điểm hiện tại. Điều này khiến Thiên Yết cảm thấy như đeo gông, mắc vào xiềng xích.

Mọi chuyện có thể không tệ như Thiên Yết nghĩ. Tin vui trong tuần có thể đến từ một giai đoạn mới trong công việc hoặc đời sống cá nhân. Một vài Thiên Yết có thể ấp ủ một dự án, bắt đầu khai trương hoặc khởi nghiệp,…

Nhân Mã

Nhân Mã có một tuần nhiều niềm vui khi tụ họp với bạn bè thân thiết, cập nhật về đời sống hiện tại của nhau và chia sẻ với nhau nhiều câu chuyện vui buồn, giúp mối quan hệ thêm bền chặt. Nhân Mã cũng có thể nhận được nhiều sự ủng hộ từ bạn bè, mối quan hệ xã hội xung quanh. Có thể là giúp đỡ trực tiếp về mặt vật chất, hành động hoặc là hỗ trợ về mặt tâm lý, tinh thần.

Nhân Mã có thể đang ở trong trạng thái chưa biết sắp tới sẽ ra sao, định hướng đi đâu về đâu. Đây là thời điểm Nhân Mã nên tái thiết lại các kế hoạch, đặt mọi thứ trở về trật tự và nên cho các mục tiêu có điểm neo, đường hướng.

Ma Kết

Ma Kết sẽ có nhiều điều trăn trở trong lòng, những thứ này không dễ để quyết định và thấu suốt. Ma Kết nên dành thời gian để ở một mình, tạm ngắt những kết nối xã hội không cần thiết hoặc ở ẩn khỏi mạng xã hội nếu cần. Một cuộc hành trình về với thiên nhiên kết hợp đi tìm những câu trả lời cho vướng mắc to lớn trong tâm trí dường như sẽ khiến Ma Kết thay đổi tâm trí của mình từ đây về sau.

Đừng quên là Ma Kết đang nhận được đánh giá rất cao từ người khác, đây sẽ là lời nhắc giúp Ma Kết không hoài nghi bản thân. Hãy hành xử khôn ngoan và khéo léo trong giai đoạn này.

Bảo Bình

Bảo Bình sẽ dễ trở nên hoang mang trong tuần này bởi nhiều yếu tố: những sự thật chưa được vén màn, những cảm xúc trồi sụt không thể nắm bắt, sự hoài nghi và vô định, lo lắng về tương lai,... Cũng có thể là một mối quan hệ mập mờ không rõ ràng chẳng hạn.

Bảo Bình cần làm rõ những điều bản thân muốn, nhìn rõ con người, năng lực của chính mình hoặc từ từ chuẩn bị cho những điều sắp được làm rõ khỏi sự “che mắt”. Cảm xúc dễ xáo động trong giai đoạn này, tương lai cũng đang xao động khó nắm bắt nhưng điều quan trọng là cách mà Bảo Bình chọn ứng phó và đối diện ra sao.

Song Ngư

Song Ngư đang có những sự khởi đầu và tiếp nối tốt đẹp dựa trên những gì đã dựng xây, nỗ lực trước đó. Đây là thời điểm Song Ngư nhận được thành quả cho những gì mình đã bỏ ra, gặt hái những quả ngọt mà bản thân đã vun trồng.

Một vài Song Ngư có thể bắt đầu có người yêu vì đã có ai đó ngỏ lời bắt đầu cho mối quan hệ. Một số Song Ngư khác tìm được bạn bè mới, đây có thể là bạn tâm giao. Một số Song Ngư khác có thể đạt được thành công, vị trí mới trong công việc. Tuy nhiên Song Ngư cần cẩn thận hơn với cảm xúc của mình. Quá tức giận có thể khiến mọi chuyện tồi tệ hơn vốn có, quá cảm xúc trong công việc cũng có thể khiến chuyện lợi ích và giao hảo không được cân bằng.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo