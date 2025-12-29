Horoscope 29/12 - 4/1: Nhân Mã cân nhắc dự định, Bảo Bình tránh quá phụ thuộc

HHTO - Tuần mới khuyến khích 12 chòm sao điều chỉnh lại nhịp sinh hoạt, công việc và tài chính theo hướng thực tế, bền vững hơn. Đây chưa phải thời điểm bứt phá mạnh, nhưng là tuần quan trọng để đặt nền móng ổn định cho giai đoạn tiếp theo.

Nhân Mã

Tuần mới khiến Nhân Mã dành nhiều thời gian nhìn lại định hướng cá nhân. Bạn suy nghĩ về những gì nên tiếp tục và những gì cần thay đổi trong năm mới. Công việc diễn ra tương đối nhẹ, nhưng đòi hỏi bạn giữ kỷ luật để hoàn tất các nhiệm vụ còn dang dở.

Tài chính ổn định, song Mã Mã cần kiểm soát chi tiêu cho các kế hoạch cá nhân hoặc di chuyển. Sức khỏe duy trì ở mức tốt nếu bạn chú ý nghỉ ngơi đầy đủ. Trong giao tiếp, chòm sao này cởi mở nhưng thẳng thắn. Phần tình cảm diễn ra đơn giản, tập trung vào sự thoải mái và tôn trọng lẫn nhau, tránh những yêu cầu hoặc cam kết mang tính cảm xúc cao.

Ma Kết

Ma Kết bước vào tuần mới với tinh thần trách nhiệm rõ rệt. Bạn tập trung tổng kết công việc, đánh giá hiệu suất và chuẩn bị kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo. Công việc tiến triển tốt nếu bạn duy trì kỷ luật và không để cảm xúc chi phối.

Tài chính ổn định, phù hợp để rà soát ngân sách năm cũ và lập kế hoạch chi tiêu mới. Về sức khỏe, chòm sao này cần chú ý các vấn đề do làm việc nhiều, đặc biệt là căng thẳng cơ thể. Trong đời sống cá nhân, các chàng trai, cô gái giao tiếp rõ ràng, thực tế. Phần tình cảm diễn ra ổn định, thiên về sự đồng hành và chia sẻ trách nhiệm.

Bảo Bình

Bảo Bình có xu hướng suy nghĩ nhiều về chiến lược và định hướng tương lai trong tuần chuyển giao. Công việc phù hợp với các hoạt động lập kế hoạch, đánh giá tổng thể và chuẩn bị ý tưởng mới.

Tài chính không có biến động đáng kể, tuy nhiên bạn nên theo dõi các khoản chi cố định. Sức khỏe ổn định nếu bạn hạn chế sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều. Trong các mối quan hệ, Bảo Bình giữ phong thái lý trí. Phần tình cảm diễn ra chừng mực, đề cao sự tôn trọng khác biệt và không tạo áp lực cho nhau.

Song Ngư

Song Ngư bước vào tuần cuối năm với nhịp độ chậm và ổn định. Bạn ưu tiên hoàn thành từng công việc cụ thể, tránh ôm đồm. Những nhiệm vụ mang tính hỗ trợ hoặc hậu cần được xử lý khá hiệu quả.

Tài chính an toàn, chi tiêu được kiểm soát. Về sức khỏe, "chú Cá" cần chú ý tinh thần và giấc ngủ. Trong các mối quan hệ cá nhân, phần tình cảm diễn ra nhẹ nhàng, thực tế, giúp duy trì sự ổn định trước khi bước sang năm mới.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo