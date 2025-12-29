Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Horoscope

Google News

Horoscope 19/12 - 4/1: Sư Tử dốc sức cho công việc, Bọ Cạp đặt ra ranh giới

Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Tuần mới khuyến khích 12 chòm sao điều chỉnh lại nhịp sinh hoạt, công việc và tài chính theo hướng thực tế, bền vững hơn. Đây chưa phải thời điểm bứt phá mạnh, nhưng là tuần quan trọng để đặt nền móng ổn định cho giai đoạn tiếp theo.

Sư Tử

a9abe156035ed506da57bac1d95d2a14.jpg

Tuần mới đưa Sư Tử vào trạng thái tiết chế và thực tế hơn so với thường lệ. Bạn không còn đặt nặng việc thể hiện cá nhân mà tập trung hoàn tất trách nhiệm, đặc biệt là các công việc cần chốt số liệu, tổng kết hoặc bàn giao. Môi trường làm việc nhìn chung ổn định, nhưng đòi hỏi bạn chủ động sắp xếp thời gian để tránh bị dồn việc sát kỳ nghỉ.

Về tài chính, chòm sao này duy trì mức chi tiêu tương đối cao do nhu cầu giao tiếp, gặp gỡ cuối năm, song vẫn nằm trong khả năng kiểm soát nếu có kế hoạch rõ ràng. Bạn nên hạn chế các khoản chi mang tính hình thức.

Sức khỏe ở mức khá, tuy nhiên bạn cần lưu ý dấu hiệu mệt mỏi do lịch trình dày. Trong các mối quan hệ cá nhân, cung Lửa giữ thái độ chừng mực. Phần tình cảm thiên về sự ổn định và thống nhất, tránh tranh luận cảm xúc trong giai đoạn chuyển giao.

Xử Nữ

Xử Nữ bước vào tuần chuyển tiếp với nhu cầu kiểm soát và sắp xếp cao. Bạn dành nhiều thời gian để rà soát công việc, hoàn thiện những chi tiết còn thiếu và chuẩn bị kế hoạch cho năm mới. Công việc tiến triển ổn định nếu bạn bám sát quy trình, tránh ôm đồm thêm trách nhiệm ngoài dự kiến.

Tài chính nhìn chung an toàn. Đây là thời điểm phù hợp để chòm sao này tổng kết chi tiêu năm cũ, lập lại ngân sách và điều chỉnh các khoản cố định. Về sức khỏe, bạn cần chú ý đến căng thẳng thần kinh do suy nghĩ nhiều, nên chủ động nghỉ ngơi và phân bổ thời gian hợp lý.

Trong đời sống cá nhân, các chàng trai, cô gái nên giao tiếp thẳng thắn, logic. Phần tình cảm diễn ra nhẹ nhàng, thiên về sự hỗ trợ thực tế, duy trì ổn định thay vì đòi hỏi thay đổi hoặc bộc lộ cảm xúc quá nhiều.

Thiên Bình

Tuần này đặt Thiên Bình vào bối cảnh cần cân bằng nhiều yếu tố cùng lúc. Công việc không quá áp lực nhưng đòi hỏi bạn linh hoạt trong phối hợp, đặc biệt là các hoạt động liên quan đến tập thể hoặc đối tác. Bạn nên rõ ràng trong phân công và thời hạn để tránh phát sinh hiểu nhầm.

Tài chính duy trì ở mức trung bình, không có biến động lớn. Tuy nhiên, chòm sao này cần kiểm soát chi tiêu cho các hoạt động xã hội cuối năm. Sức khỏe tương đối ổn nếu bạn duy trì thói quen sinh hoạt điều độ và vận động nhẹ nhàng.

Trong các mối quan hệ cá nhân, các chàng trai, cô gái giữ thái độ trung lập, ưu tiên sự hài hòa. Phần tình cảm diễn ra ổn định, chủ yếu xoay quanh sự thỏa thuận và tôn trọng, hạn chế tranh cãi hoặc kỳ vọng cảm xúc.

Bọ Cạp

Bọ Cạp bước vào tuần chuyển giao với xu hướng làm việc âm thầm và tập trung, ưu tiên những nhiệm vụ quan trọng. Đây là giai đoạn phù hợp để bạn đánh giá lại mục tiêu dài hạn và điều chỉnh chiến lược cá nhân.

Tài chính ở mức ổn định, thích hợp để củng cố kế hoạch tiết kiệm hoặc kiểm tra lại các khoản đầu tư. Về sức khỏe, chòm sao này cần chú ý cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi.

Trong giao tiếp, bạn giữ ranh giới rõ ràng, không dễ chia sẻ quan điểm riêng. Phần tình cảm không có nhiều biến động, thiên về sự tin cậy và ổn định, giúp duy trì trạng thái cân bằng trong giai đoạn cuối năm.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
#cung hoàng đạo #tuần mới #tài chính #sức khỏe #12 chòm sao #quản lý thời gian

Xem thêm

Cùng chuyên mục