Horoscope 29/12 - 4/1: Bạch Dương tránh tiêu xài lố, Song Tử đầu tư đúng chỗ

HHTO - Tuần mới khuyến khích 12 chòm sao điều chỉnh lại nhịp sinh hoạt, công việc và tài chính theo hướng thực tế, bền vững hơn. Đây chưa phải thời điểm bứt phá mạnh, nhưng là tuần quan trọng để đặt nền móng ổn định.

Bạch Dương

Bạch Dương bước vào tuần chuyển giao với tâm thế chậm lại rõ rệt so với thường lệ. Bạn có xu hướng rà soát lại kế hoạch cá nhân, đánh giá những việc đã làm được và chưa làm được trong năm cũ. Trong công việc, khối lượng không quá lớn nhưng đòi hỏi sự tập trung và trách nhiệm, đặc biệt với các nhiệm vụ cần hoàn tất trước kỳ nghỉ.

Tài chính ở mức ổn định, tuy nhiên Dương Cưu cần tránh chi tiêu theo cảm hứng, nhất là các khoản mang tính bốc đồng cuối năm. Về sức khỏe, bạn nên duy trì nhịp sinh hoạt điều độ, tránh thức khuya kéo dài.

Trong các mối quan hệ cá nhân, "chú Cừu" giữ thái độ thẳng thắn, rõ ràng. Phần tình cảm diễn ra tương đối bình lặng, thiên về sự chia sẻ, giúp duy trì sự ổn định.

Kim Ngưu

Tuần mới mang đến cho Kim Ngưu cảm giác ổn định và quen thuộc. Bạn không vội vàng thay đổi mà ưu tiên duy trì những gì đang vận hành tốt. Công việc diễn ra đều đặn, phù hợp để hoàn thiện hồ sơ, sắp xếp lại giấy tờ hoặc chuẩn bị kế hoạch đầu năm.

Tài chính được kiểm soát khá tốt. Ngưu Ngưu có xu hướng chi tiêu có chọn lọc, ưu tiên các khoản thực sự cần thiết. Đây cũng là thời điểm phù hợp để bạn xem xét lại mục tiêu tiết kiệm hoặc đầu tư dài hạn.

Về sức khỏe, "Trâu nhỏ" duy trì trạng thái ổn định nếu giữ thói quen sinh hoạt hợp lý. Trong đời sống cá nhân, các mối quan hệ nhìn chung hài hòa. Phần tình cảm không có nhiều biến động, chủ yếu xoay quanh sự đồng thuận, tôn trọng và chia sẻ trách nhiệm.

Song Tử

Song Tử bước vào tuần mới với nhiều đầu việc nhỏ đan xen. Bạn cần sắp xếp lại thứ tự ưu tiên để tránh cảm giác phân tán năng lượng. Trong công việc, các hoạt động trao đổi, cập nhật thông tin và chuẩn bị kế hoạch đầu năm diễn ra thường xuyên, đòi hỏi bạn giữ sự linh hoạt nhưng vẫn có chọn lọc.

Tài chính có xu hướng dao động nhẹ do các khoản chi cuối năm, tuy nhiên vẫn nằm trong tầm kiểm soát nếu bạn theo dõi sát. Về sức khỏe, Song Tử cần chú ý nghỉ ngơi, tránh để lịch trình quá dày ảnh hưởng đến tinh thần.

Trong các mối quan hệ cá nhân, bạn giao tiếp nhiều nhưng nên tập trung vào nội dung chính. Phần tình cảm diễn ra theo hướng lý trí, đơn giản, ưu tiên trao đổi thẳng thắn và hạn chế kỳ vọng cảm xúc lớn trong giai đoạn này.

Cự Giải

Cự Giải có xu hướng hướng nội nhiều hơn trong tuần chuyển tiếp. Bạn dành thời gian nhìn lại các mối quan hệ, trách nhiệm gia đình và sự cân bằng giữa công việc - đời sống. Công việc không quá áp lực, nhưng những nhiệm vụ tồn đọng cần được xử lý dứt điểm.

Tài chính duy trì ở mức ổn định, tuy nhiên "chú Cua" nên tránh chi tiêu theo cảm xúc, đặc biệt là trong các dịp tụ họp cuối năm. Về sức khỏe, bạn cần chú ý đến trạng thái tinh thần, tránh để căng thẳng kéo dài.

Trong giao tiếp, chòm sao này chọn cách nói rõ ràng, chừng mực. Phần tình cảm diễn ra nhẹ nhàng, thiên về sự đồng hành và hỗ trợ thực tế hơn là biểu hiện cảm xúc mạnh.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo