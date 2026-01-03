Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lời nhắn đầu năm mới: Chỉ một thay đổi nhỏ cũng đủ tạo may mắn suốt 365 ngày

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Bạn có tin chỉ cần cố gắng thay đổi chút xíu trong tính cách là chúng mình sẽ gặp nhiều may mắn thuận lợi hơn trong năm 2026 không?

Bạch Dương

Ưu điểm của Bạch Dương thì ai cũng biết rồi, bạn ấy lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết, rất năng nổ hết mình giúp đỡ mọi người. Nhưng ngược lại, Bạch Dương cũng mong muốn “cho đi thế nào nhận lại thế ấy”, cũng đòi hỏi người khác phải quan tâm đến mình thật nhiều. Bạch Dương này, hãy cứ giúp đỡ mà không mong cầu báo đáp thì bạn sẽ thấy nhẹ nhàng, dễ chịu hơn nhé.

horo-5.jpg

Kim Ngưu

Chúng mình vẫn nghe thấy lời khuyên hãy biết yêu thương bản thân, và Kim Ngưu dường như đang hiểu sai câu này. Bạn ấy đề cao chính mình đến mức thái quá, luôn muốn mọi người phải nghe theo ý kiến của mình, dù có sai cũng chẳng bao giờ nhận lỗi. Nếu không hạ cái tôi của mình xuống thì chẳng ai muốn lại gần bạn đâu.

Song Tử

Song Tử vẫn tự nhận mình là “sáng nắng chiều mưa trưa chưa biết thế nào”. Chính cảm xúc không ổn định của Song Tử làm người khác phát mệt vì không biết nên đối xử thế nào với bạn đấy. Năm mới này, hãy quyết tâm quản lý cảm xúc tốt hơn đi nhé.

Cự Giải

Chúng mình vẫn hay nói đến cụm từ “over thinking” là những người hay lo nghĩ, chuyện bé xé ra to. Cự Giải cũng có tính cách nhạy cảm lắm đó, một câu nói vu vơ cũng suy luận ra đủ thứ to tát rồi. Hãy cố gắng đơn giản hóa mọi chuyện cho vui vẻ thôi.

horo-2.jpg

Sư Tử

Ai cũng thích được quan tâm chú ý, được làm người quan trọng trong mắt bạn bè đúng không? Nhưng Sư Tử đừng đề cao việc này quá, đứng song song cùng mọi người cũng rất vui đấy, không cần lúc nào cũng phải đứng cao hơn đâu.

Xử Nữ

Chắc hẳn nhiều bạn bè sẽ chúc Xử Nữ bớt khó tính trong năm mới. Vì bạn ấy làm gì cũng cầu kỳ, muốn kết quả hoàn hảo nên hay bắt bẻ yêu cầu người khác phải cẩn thận như mình. Xử Nữ chỉ cần dễ tính hơn một xíu, giảm bớt tính cầu toàn là 10 điểm luôn.

Thiên Bình

Năm mới này, Thiên Bình thử làm quen với bản thân mình đi nào. Không cần đi đâu làm gì cũng phải có bạn bè bên cạnh, bạn cứ đi ăn, đi mua sách, đi mua sắm một mình cũng thấy rất thú vị đấy. Đây chính là khoảng thời gian để bạn suy nghĩ, hiểu chính mình hơn.

horo-1.jpg

Bọ Cạp

Bọ Cạp thường so sánh mình với người khác và sẽ dằn vặt bản thân tại sao chưa học giỏi bằng bạn A, chưa cao bằng bạn B. Trong khi đó, chính bạn bè cũng ngưỡng mộ những gì Bọ Cạp đang có. Ai cũng có điểm mạnh mà, hãy cứ phát huy ưu điểm và sửa chữa nhược điểm là ổn ngay.

Nhân Mã

Bố mẹ mình thường nói “thẳng như ruột ngựa” và Nhân Mã cũng có tính cách thẳng thắn hàng đầu hệ Hoàng đạo. Bạn ấy nghĩ gì nói đấy, cứ nghĩ là đang góp ý vì muốn tốt cho người khác nhưng lại vô tình làm đối phương buồn bã tổn thương. Nhân Mã hãy cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng khéo léo hơn nhé.

Ma Kết

Ma Kết lúc nào cũng sống trong căng thẳng lo lắng dù mọi chuyện đều rất ổn. Thay vì tưởng tượng ra những điều xấu có thể ập đến, Ma Kết hãy mở lòng đón nhận những niềm vui của hiện tại đi nào. Có biết bao điều thú vị ngoài kia chờ bạn khám phá mà.

horo-6.jpg

Bảo Bình

Bảo Bình thường có vẻ thờ ơ, xa cách với người khác, luôn có gương mặt ít nói ít cười khiến bạn bè ngại đến gần bắt chuyện. Thay vì trách móc mọi người sao không chơi với mình, Bảo Bình hãy chủ động bước tới giao lưu kết nối, hòa nhập vào chủ đề trò chuyện của các bạn là ổn ngay.

Song Ngư

Song Ngư hay mơ mộng và muốn mọi chuyện phải đẹp như tưởng tượng của bạn. Để rồi khi có một trở ngại nhỏ xíu xuất hiện là Song Ngư cũng chán nản muốn bỏ cuộc ngay rồi. Hãy biết chấp nhận thực tế không lung linh như phim nhé Song Ngư.

qc.jpg
Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Horoscope #cung Hoàng đạo #12 cung Hoàng đạo #dự đoán 2026 #năm mới 2026

