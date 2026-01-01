Những mốc chuyển động đáng chú ý mở màn năm mới 2026 sôi động của 12 chòm sao

HHTO - Tháng 1 đánh dấu thời điểm khởi động của một năm mới, đây là thời điểm thích hợp để điều chỉnh nhịp sống, sắp xếp lại kế hoạch và chuẩn bị nền tảng trước khi bước vào tháng Hai.

Ngày 1/1: Sao Thủy di chuyển gần với Ma Kết

Ngay ngày đầu tiên của năm, sao Thủy - hành tinh đại diện cho tư duy, học tập và giao tiếp di chuyển vào Ma Kết. Chuyển động này cho thấy tháng 1 mang màu sắc thực tế, nhấn mạnh trách nhiệm cá nhân và khả năng tổ chức. Trong đời sống, điều này thể hiện ở nhu cầu lập kế hoạch rõ ràng, sắp xếp lại lịch học, lịch làm việc và ưu tiên những việc mang tính nền tảng thay vì chạy theo cảm hứng nhất thời.

Ngày 2/1: Chiron chuyển động thuận

Việc Chiron kết thúc giai đoạn nghịch hành vào ngày 2/1 thường được gắn với quá trình tự nhận thức. Dưới góc nhìn đời sống, đây là lúc nhiều người nhận ra những điểm mệt mỏi tinh thần còn tồn tại từ năm cũ. Tháng 1 vì thế trở thành giai đoạn phù hợp để điều chỉnh thái độ với bản thân, học cách chấp nhận giới hạn và không đặt kỳ vọng quá cao.

Ngày 3/1: Trăng tròn đầu tháng ở Cự Giải

Trăng tròn ngày 3/1 tại Cự Giải làm nổi bật các vấn đề liên quan đến cảm xúc, gia đình và nhu cầu an toàn. Trong thực tế, nhiều người có xu hướng muốn ở nhà nhiều hơn, cần thời gian nghỉ ngơi. Đây là dấu hiệu cho thấy tháng 1 không phù hợp với nhịp sống quá căng thẳng, mà cần những khoảng dừng để hồi phục năng lượng.

Từ ngày 4/1 đến khoảng giữa tháng: Năng lượng Ma Kết duy trì sự ổn định

Sau trăng tròn, các chuyển động chiêm tinh không tạo ra biến động lớn mà duy trì nhịp điệu chậm, đều. Giai đoạn này nhấn mạnh vai trò của kỷ luật cá nhân: Duy trì giờ giấc sinh hoạt, xây dựng thói quen học tập và làm việc đều đặn. Đây là khoảng thời gian quan trọng để ổn định nếp sinh hoạt sau kỳ nghỉ, tránh tình trạng “trôi lịch” kéo dài.

Ngày 18/1: Trăng mới ở Ma Kết

Trăng mới ngày 18/1 thường được xem là thời điểm bắt đầu một chu kỳ mới. Tuy nhiên, khác với suy nghĩ phổ biến về việc “làm mới toàn diện”, trăng mới ở Ma Kết khuyến khích cách tiếp cận thận trọng. Đây là lúc phù hợp để đặt ra các mục tiêu cụ thể, đo lường được và gắn với khả năng thực tế.

Ngày 19/1 trở đi: Thời gian kiểm nghiệm kế hoạch

Những ngày sau 18/1 không mang tính bùng nổ mà tập trung vào việc duy trì. Các kế hoạch học tập, công việc hoặc sinh hoạt cá nhân bắt đầu bước vào giai đoạn thực hành. Đây là lúc cần sự kiên nhẫn: kết quả chưa đến ngay, nhưng những thay đổi nhỏ, đều đặn sẽ tạo nền móng cho các tháng sau.

Ngày 20/1: Sao Thủy vào Bảo Bình

Sự kiện sao Thủy chuyển sang Bảo Bình đánh dấu bước ngoặt về mặt tư duy trong tháng 1. Không khí lúc này nhẹ hơn, khuyến khích trao đổi ý tưởng, làm việc nhóm và thử nghiệm cách tiếp cận mới. Sau giai đoạn xây dựng kỷ luật, cuối tháng phù hợp để suy nghĩ sáng tạo hơn, nhưng vẫn dựa trên nền tảng đã có.

Cuối tháng 1: Chuẩn bị cho nhịp sống tăng tốc

Những ngày cuối tháng cho thấy sự chuyển tiếp rõ ràng từ trạng thái điều chỉnh sang chủ động. Các chòm sao không cần quá vội vàng trong việc đưa ra các quyết định lớn. Thay vào đó, đây là thời điểm hoàn thiện kế hoạch, chuẩn bị nguồn lực và tâm thế cho những giai đoạn sôi động hơn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo